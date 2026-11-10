Salir al sol cada día es gratis y podría reducir el riesgo de demencia. El problema es que la oficina no te deja

Con el horario de invierno, recién estrenado en España, nos levantamos por la mañana y puede que ya estén entrando los primeros rayos de luz por la ventana (depende de a qué hora te levantes, claro). Si trabajas fuera de casa, no tienes que salir en plena oscuridad, por lo que se reduce la pereza. El problema es que si tienes horario partido es posible que salgas de noche de la oficina y que a mediodía estés tan cansado que pases el tiempo de descanso encerrado en casa. La cosa empeora si teletrabajas, ya que no tienes que salir necesariamente por la mañana y para cuando terminas la jornada y ya puedes salir te has quedado sin luz. Todo eso hablando de España. Si vives en Inglaterra, la situación es peor.

En resumen, puede que de lunes a viernes apenas te expongas a la luz del sol. Eso es un problema por una larga lista de motivos a la que recientemente se ha añadido el riesgo de desarrollar demencia con los años.

8 años de seguimiento. El estudio lo han realizado científicos de la Universidad Médica de Guangzhou con datos de unos 88.000 adultos de mediana edad y mayores, registrados en el Biobanco del Reino Unido. Todos llevaron durante una semana una pulsera con sensor de luz y, durante los 8 años siguientes, se hizo un seguimiento de su salud a través de registros médicos. Así se vio que quienes tenían una media de luz diurna superior a 1.000 lux (aproximadamente la de un día nublado al aire libre) tenían un 16% menos de riesgo relativo de desarrollar demencia. Además, pasar al menos 42 minutos al día con luz muy brillante (5.000 lux o más) se asoció con una reducción adicional del riesgo.

Casos especiales. Este porcentaje aplica a la población general. Para personas noctámbulos, que pasan más horas despiertas por la noche, o con riesgo genético de alzhéimer, el porcentaje subía. Por ejemplo, los noctámbulos tenían un 41% menos de riesgo de demencia y los portadores del gen APOE ε4 hasta un 27% menos.

Un predictor más fuerte que la obesidad. En este estudio se vio que la falta de exposición a la luz brillante es un predictor de demencia mayor que otros predictores tradicionales, como la obesidad, el alcohol, las lesiones cerebrales traumáticas, la contaminación del aire o la pérdida de audición.

Motivos desconocidos. Este es un estudio observacional, por lo que solo se ha encontrado una correlación. Es cierto que es bastante sólida, porque se ha tenido en cuenta una muestra de personas muy grande y los porcentajes son significativos. Aun así, no se puede asegurar con rotundidad que haya una verdadera causalidad. Para eso, sería necesario conocer las razones de los resultados y en este estudio no se ha llegado a ninguna conclusión clara. Aunque hay algunas hipótesis. Por ejemplo, se sabe por otros estudios que la exposición a luz suficientemente brillante durante el día ayuda a prevenir la depresión, que a su vez es otro predictor de demencia.

Por otro lado, si no nos exponemos a una luz adecuada durante el día puede verse afectado nuestro sueño, algo que también influye en el deterioro cognitivo. Y, por si todo eso no fuese suficiente, en este estudio se vio que los participantes expuestos a más luz diurna tendían a tener mayor volumen cerebral o área superficial en partes del lóbulo temporal medial, una área estrechamente vinculada a la memoria.

Limitaciones. Cabe destacar que solo 741 de las 88.000 personas desarrollaron demencia, por lo que hubo una muestra pequeña de pacientes en ese estado para poder extraer conclusiones. Por otro lado, la luz se midió con un sensor situado en la muñeca, que podía taparse con la manga, por lo que no se puede descartar que en algunos casos no midiera bien. Finalmente, se debe mencionar que los participantes del biobanco de Reino Unido son mayormente personas con buen estado de salud y posición social, de modo que se deja a una gran porcentaje de la población fuera. Estas limitaciones no invalidan el estudio, pero sí nos llevan a tomar sus resultados con cautela.

La intensidad importa. Los seres humanos no sabemos estar a oscuras. El problema es que, a veces, nuestras rutinas nos llevan a pasar la mayor parte del día bajo luz artificial. Esta suele ser de entre 300 y 500 lux. Para poder extraer beneficios, según el estudio, necesitaríamos al menos 1.000 lux.

Otros beneficios. La exposición a luz brillante es beneficiosa por muchos motivos más. En el caso de la radiación ultravioleta solar, sabemos que nos ayuda a sintetizar vitamina D, esencial para prevenir enfermedades como infecciones, osteoporosis o cáncer, entre otras. Además, se ha visto que la exposición a luz suficientemente brillante previene la miopía en niños y es muy beneficiosa para la salud mental. Idealmente lo que podemos intentar hacer en nuestro día a día es buscar un momento para exponernos a la luz solar, aunque algunos de estos estudios se han llevado a cabo con luz artificial de más de 1.000 lux. De hecho, en el de la demencia, se concluye que se podría investigar la exposición a luz artificial brillante como intervención útil para personas con alto riesgo de desarrollo cognitivo.

Esto es algo que se irá viendo con el tiempo. De momento, intenta salir al sol todos los días y que no te absorba la oficina de lunes a viernes. Total, no vas a heredar la empresa.

Imagen |PxHere

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