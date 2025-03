Más de la mitad de la población en España tiene déficit de vitamina D. Ahora un estudio pone en duda los beneficios de la suplementación

La vitamina D, en realidad, no es estrictamente una vitamina. Es una prohormona. Aun así, en este artículo seguiremos identificándola como una vitamina por familiaridad. Sea como sea tiene un rol fundamental en el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Nuestro cuerpo es capaz de producirla cuando nos exponemos a la luz solar, aunque también podemos obtenerla de algunos alimentos o tomando suplementos. Su importancia reside en su capacidad de favorecer la absorción del calcio y el fósforo en el interior de nuestro intestino, por lo que sin ella nuestros huesos se volverían frágiles.

No obstante, esto no es todo. También tiene la capacidad de mejorar la función muscular, de activar algunas células defensivas de nuestro sistema inmunológico, de regular la presión arterial, e, incluso, reduce el nivel de inflamación de nuestro organismo. En muchas regiones de España abunda el sol durante buena parte del año, y, aun así, más de la mitad de la población española, entre el 50 y el 60%, tiene un nivel insuficiente de vitamina D (menos de 30 ng/mL).

Este es el porcentaje defendido por buena parte de los estudios más recientes, como, por ejemplo, el elaborado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición en 2023, aunque esta cifra varía dependiendo de la edad y el sexo de las personas recogidas en el informe. Desafortunadamente muchos de estos estudios no están disponibles de forma pública, pero la mayor parte de ellos sostiene que hasta el 60% de la población general tiene un nivel insuficiente de esta prohormona, como acabamos de ver. Y si nos ceñimos a las personas de 65 años o más esta cifra se dispara hasta rozar el 80%.

Los suplementos de vitamina D están en tela de juicio

No es fácil explicar por qué en un país tan soleado como España tantas personas de todas las edades tienen un nivel insuficiente de vitamina D, pero lo más razonable es asumir que se debe a una combinación de varios factores. Por un lado, muchas personas evitan exponerse a la luz solar durante aquellas horas en las que esta fuente de radiación es más intensa para prevenir la aparición del cáncer de piel. Y cuando lo hacen se protegen con cremas solares que son capaces de bloquear hasta el 95% de la síntesis. Además, una parte de la población ha adquirido unos hábitos que la invitan a pasar más tiempo en casa y menos al aire libre.

La ingesta de suplementos de calcifediol es la solución por la que optan habitualmente los médicos para remediar el déficit de vitamina D

La dieta puede ayudarnos a combatir esta carencia, pero las cifras que nos entregan los estudios científicos ponen de manifiesto que en España no consumimos con la abundancia necesaria alimentos ricos en vitamina D, como el salmón salvaje, las sardinas, el aceite de hígado de bacalao o las setas. En estas circunstancias la ingesta de suplementos de calcifediol, que es uno de los tipos de vitamina D que circulan en nuestro sistema sanguíneo, es la solución por la que optan habitualmente los médicos para remediar este déficit.

Sin embargo, durante las últimas décadas varios estudios científicos han puesto en duda la eficacia y los beneficios de la ingesta de la vitamina D a través de la suplementación. Uno de los más recientes ha sido liderado por la doctora Cynthia Thompson, del Colegio de Salud Pública Mel y Enid Zuckerman de la Universidad de Arizona (EEUU), y es muy interesante porque intenta evaluar estadísticamente dos consecuencias de la toma de suplementos de vitamina D que otros estudios solo habían insinuado: la posibilidad de que reduzcan el riesgo de tener cáncer, pero, a la par, incrementen el de sufrir una enfermedad cardiaca.

Este ensayo aleatorio ha durado siete años e involucra a 36.282 mujeres. Aquellas a las que se les asignó de forma aleatoria la toma de suplementación de vitamina D y calcio experimentaron una reducción del 7% de la tasa de mortalidad por cáncer. Sin embargo, esas mismas personas también experimentaron un incremento del 6% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Estas cifras son significativas desde un punto de vista estadístico, pero no nos permiten llegar a una conclusión definitiva en lo que se refiere a la mortalidad general.

Según el doctor F. Perry Wilson, de la Universidad Yale (EEUU), la suplementación con vitamina D probablemente no afecta a la mortalidad, aunque podría reducir ligeramente el riesgo de algunas formas de cáncer. No obstante, también podría incrementar el riesgo de enfermedades cardiacas debido presumiblemente a la calcificación de las arterias. Sea como sea es importante que tengamos en cuenta que los resultados de este estudio, y de los que lo han precedido, no son concluyentes, aunque, eso sí, nos dan pistas valiosas que merece la pena valorar.

