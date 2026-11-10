Reino Unido presionó todavía más que la Unión Europea para saltar al coche eléctrico y ahora está a punto de dar marcha atrás

Los políticos ponen unos objetivos y unas normas. La industria se queja. El coche eléctrico no vende tanto como se esperaba. O, al menos, no tan rápido como se esperaba. La industria se queja más. Los políticos empiezan a pensar que es buena idea dar marcha atrás. Ha pasado en la Unión Europea. Todo indica que pasará en Reino Unido.

¿Qué ha pasado? Explican nuestros compañeros de L'Automobile que Reino Unido ya piensa muy seriamente en redimensionar los objetivos de emisiones que tenían impuestos para el año 2030. De momento, la obligación para los fabricantes es que vengan un 80% de coches cero emisiones ese año. Ahora ese dato ya se pone en duda.

Con unas ventas que no acompañan a los objetivos impuestos desde el Gobierno, la industria está presionando para que las obligaciones sean más laxas. El objetivo final es que en 2035 los fabricantes sólo vendan vehículos cero emisiones y 2030 debía ser una cita que evalúe la salud del mercado.

El coste de la vida. Es uno de los motivos que se alegan para que el Gobierno de Reino Unido rebaje las normas en las ventas de coches eléctricos en 2030. "La próxima decisión sobre el mandato ZEV (la norma sobre coches de cero emisones) tendrá un gran impacto climático, posiblemente el más grande que está en el escritorio del primer ministro. Pero también establecerá la dirección para abordar el costo de vida y ayudar a que nuestros precios de la energía bajen durante la próxima década", señala una de las diputadas laboristas consultadas por The Guardian.

Este medio señala que los fabricantes llevan tiempo avisando que la venta de coches eléctricos no sigue el ritmo esperado porque la inflación ha llevado el precio de los automóviles por encima del dinero que las familias se pueden permitir, ralentizando las ventas.

Es decir, Reino Unido está ante una pescadilla que se muerde la cola. Los laboristas insisten en que transicionar al coche eléctrico permitirá reducir el coste de la energía y, por tanto, repercutirá en el nivel de vida de los ciudadanos pero esos ciudadanos no están comprando los coches eléctricos esperados porque no tienen dinero para hacerlo, según los fabricantes.

¿Cuántos se venden? Según ACEA, patronal de automóviles europea, en Reino Unido se han vendido en lo que llevamos de año 454.947 automóviles eléctricos, con un crecimiento del 30%. Por volumen de ventas, estamos ante el segundo país de Europa que más eléctricos compra, sólo por detrás de Alemania.

Esas cifras suponen algo más del 26% de las ventas totales en lo que llevamos de año (1,74 millones de coches). Esa cifra está más o menos en sintonía con la de Alemania (27%) y por debajo de la de Francia (31,4%), segundo país de la Unión Europea que más coches eléctricos compra por volumen.

Eso, señalan desde la industria, es uno de los problemas. Y es que para cumplir los objetivos impuestos, se calcula que en Reino Unido tienen que venderse alrededor de un 33% de coches eléctricos este año. El acelerón para meterse en esas cifras en lo que queda de año es prácticamente imposible.

¿Qué va a pasar? Todo indica, que se flexibilizarán los objetivos de emisiones. La duda es cuánto y en qué medida. The Telegraph ya recoge el mismo sentir en que The Guardian. Hay una batalla interna dentro del Gobierno laborista para reducir los objetivos de emisiones en 2030 aunque se mantiene la idea de ser inflexibles con la meta de 2035.

En ambos medios se asegura que, internamente, el primer ministro ha propuesto varios escenarios para reducir los objetivos de emisiones en 2030. Hay una opción encima de la mesa de reducir el objetivo al 70% y otra para mantener el actual. Sin embargo, las posiciones que más apoyos tienen son las de reducir al 50% o al 60% los objetivos de emisiones.

Y un poco más de lío. Además, a todo este cocktail se suma otro ingrediente: el primer ministro Andy Burnham se ha echado a un lado porque considera que puede tener intereses cruzados en la decisión. Su mujer es asesora de una empresa de red de recarga de coches eléctricos por lo que no puede interferir en la decisión final. Ahora, el Gobierno tiene que decidir internamente qué decisión toma. Y esa decisión, todo indica, será la de reducir los objetivos de emisiones para 2030.

Foto | NIR HIMI

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