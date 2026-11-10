La huelga de maquinistas por la seguridad ferroviaria paraliza los trenes en Madrid y Barcelona

Los maquinistas de trenes en España están llamados a la huelga hoy 10 de noviembre de 2026 en defensa de la seguridad ferroviaria. Es el primero de los tres paros que están convocados en una semana. Es la segunda convocatoria de paros en menos de 15 días, después de que el pasado 30 de octubre también se convocara a la huelga, y entra dentro de una semana marcada por la huelga general del 11 de noviembre.

¿Qué ha pasado? El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado tres jornadas de paros de 24 horas: 10, 12 y 17 de noviembre. El motivo es la seguridad ferroviaria. La movilización llega después del accidente de Urda (Toledo) en el que un AVE de Renfe chocó contra un Iryo tras la caída del sistema LZB y las posteriores órdenes dadas desde el centro de control de Atocha.

¿Qué se pide? Según el sindicato, desde el Gobierno se está trabajando para cambiar algunos de los protocolos que se activan cuando se producen caídas del sistema y otro tipo de situaciones inesperadas. Algunas de estas actuaciones ya fueron adelantadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, antes de que anunciara su dimisión.

Semaf confirma que han tenido acceso a estos documentos en los que se confirma que el Gobierno está trabajando para aplicar nuevas medidas de protección pero aseguran que sólo levantarán la huelga si estas medidas se aplican y no se quedan sólo en meras intenciones.

¿Cuáles son los paros? Los paros convocados por los maquinistas afectan a todas las compañías ferroviarias. Así, están llamados a la huelga los trabajadores de Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway. Además, en su comunicado recalcan "la recomendación de extremar la precaución y comprobación de todos los elementos que en nuestras funciones son claves para garantizar la seguridad".

En cuanto a los servicios mínimos acordados, Renfe tiene pactados los siguientes:

Cercanías: 75% en hora punta y 50% en el resto del día.

Media distancia: 65%

Alta velocidad/larga distancia: 72%

Mercancías: 20%

Rodalies:

Hora punta: 66%

Resto de la jornada: 33%

En Iryo y Ouigo no se han encontrado graves afectaciones.

Las ciudades más afectadas. Madrid es la ciudad donde los paros más se están dejando sentir. Desde las cuentas de redes sociales, Cercanías está informando que "o circulan los trenes de líneas C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8. Excepcionalmente, circula algún tren puntual de líneas C-1, C-7 y C-10" y recalca que no se están cumpliendo los servicios mínimos. Todo ello está afectando también al tráfico rodado, con una ciudad completamente atascada en las primeras horas de la mañana.

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En Rodalies, los servicios mínimos pactados y el resultado de los mismos se puede encontrar en la página oficial. En el momento que escribimos estas líneas se reseña que en todas las líneas se están incumpliendo los servicios mínimos por lo que el paso de los trenes no está garantizado en las horas programadas. También la ciudad ha estado completamente atascada a primera hora del día.

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Foto | Rubén Vique

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