Nvidia pierde 190.000 millones de dólares en Bolsa y sus accionistas llevan a Jensen Huang ante los tribunales

Se ciernen nubarrones sobre Nvidia. El bufete Rosen Law Firm, de Nueva York, ha presentado una demanda colectiva contra Nvidia y Jensen Huang ante un tribunal federal de San José (California), según Reuters. Los demandantes sostienen que esta compañía y su director general han ocultado a los inversores información relevante acerca de la relación de Jensen Huang con Alice Huang, una exdirectiva de la empresa singapurense Megaspeed International.

A finales del pasado mes de octubre, The New York Times destapó una presunta operación de espionaje diseñada por el Gobierno chino y articulada alrededor de Jensen Huang. Los servicios de inteligencia estadounidenses llevan al menos dos años siguiendo de cerca a Alice Huang, y han llegado a una conclusión: trabaja para los servicios de inteligencia chinos. Huang Le, como también se la conoce, habría pasado inadvertida de no estar vinculada a uno de los pesos pesados de la industria de la inteligencia artificial (IA).

Jensen Huang ha reconocido públicamente su infidelidad en un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia, y en el que también ha pedido disculpas a su familia. No obstante, a los accionistas de la compañía no les basta que haya reconocido su culpabilidad. Consideran que las circunstancias de su relación con Alice Huang podrían haber tenido implicaciones para la seguridad nacional de EEUU y para la reputación y las perspectivas comerciales de Nvidia. Su acusación se apoya en la legislación estadounidense sobre fraude en el mercado de valores.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Nvidia ha perdido alrededor de 190.000 millones de dólares de capitalización bursátil

La demanda del bufete Rosen Law Firm no es el único frente judicial al que se enfrenta Nvidia. Los despachos de abogados Schall Law Firm, Brown & Schwartz, Levi & Korsinsky, Frank R. Cruz y Bronstein, Gewirtz & Grossman están investigando las reclamaciones de más accionistas y buscando inversores que hayan sufrido pérdidas después del batacazo en Bolsa que se ha dado Nvidia. Y es que el escándalo de Jensen Huang ha degradado la confianza en Nvidia, provocando que las acciones de esta compañía hayan caído un 4,3% durante la sesión del 9 de noviembre.

Es probable que a Nvidia le cueste restituir por completo la confianza de los accionistas en un contexto en el que todas las miradas están puestas sobre su máximo responsable

Esta caída ha reducido la capitalización bursátil de la compañía aproximadamente en 190.000 millones de dólares. Para poner en contexto esta cifra podemos fijarnos en la pérdida de capitalización a la que se enfrentó Nvidia el 27 de enero de 2025. Ese día la compañía liderada por Jensen Huang sufrió la mayor pérdida de capitalización bursátil registrada hasta entonces por una empresa en una única sesión de Wall Street como resultado de la irrupción del laboratorio chino de IA DeepSeek.

Las acciones de Nvidia cayeron casi un 17%, por lo que su capitalización se redujo en aproximadamente 593.000 millones de dólares. La caída que ha experimentado hace apenas unas horas no ha sido tan grande, pero es muy seria. Una empresa con la robustez que tiene Nvidia actualmente puede recuperarse de un golpe como este desde un punto de vista económico, pero es probable que le cueste restituir por completo la confianza de los accionistas en un contexto en el que todas las miradas están puestas sobre su máximo responsable.

La reacción del mercado expresa la preocupación de los inversores frente a las posibles consecuencias de este escándalo. Y es que Jensen Huang no es un ejecutivo cualquiera: es cofundador de Nvidia y líder absoluto de una compañía con un rol decisivo en la industria global de la IA. Huang no tiene un sucesor a la vista, de modo que su liderazgo, su rol en las relaciones entre Nvidia y el Gobierno de EEUU y su relevancia en la estrategia comercial de la empresa lo colocan en una posición extraordinariamente delicada.

Imagen | Peter Dasilva - European Union, 2025

Más información | Reuters | Courthouse News Service

En Xataka | Nvidia está financiando a sus proveedores para garantizar que podrá fabricar todos los chips de IA que quiere vender