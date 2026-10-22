La Séptima ha entrado en la parrilla televisiva de España arramblando con un montón de reporteros y colaboradores de otras cadenas

El pasado 7 de agosto, Javier Ruiz se despidió de 'Mañaneros 360' con una consigna para la audiencia: "Premien el periodismo, castiguen la basura". Once semanas después, aquella despedida en La 1 tienen una resonancia especial: Ruiz figura hoy como director de La Séptima, cadena de signo progresista que empieza a emitir en la TDT el 5 de noviembre. Es quizás la personalidad más relevante de las que han salido de otras cadenas para encaminarse a la plantilla del nuevo canal, empezando por una parte considerable del equipo que le acompañaba por las mañanas en TVE y siguiendo por otros talents de distintas cadenas.

La parrilla. La nueva cadena llega con nueve presentadores, que se anunciaron junto a su programación: el propio Ruiz, Rocío Delgado, Alba Carrillo, Marta Márquez, Héctor de Miguel 'Quequé', Luján Argüelles, Sarah Santaolalla, Noor Ben Yessef y Verónica Sanz. Ruiz presentará el programa estrella del prime time y Sanz conducirá 'El pulso' por las mañanas.

Reparto desequilibrado. De los 16 reporteros que la cadena presentó en X, siete han trabajado en 'Mañaneros 360' y cuatro en 'Directo al grano', los dos de La 1. Los cinco restantes vienen de laSexta (Sara Rincón, Adrián Cordero y Glòria Mena), de la SER (Pablo Anzola) y de Telecinco (Óscar Furones). Daniel Fernández, uno de los directores de 'Mañaneros' y antes responsable del programa de Ana Rosa Quintana, aceptó ser director de contenidos, cargo que en otras cadenas se bifurca en dos direcciones, Informativos y Programas. RTVE recompuso su franja matinal con Jesús Cintora como presentador de 'Mañaneros 360' desde agosto.

Entre los presentadores, las salidas desde las privadas son más puntuales. Verónica Sanz se va de laSexta después de siete años, y Sara Rincón estaba en la misma cadena desde mayo de 2022. Entre los tertulianos figura Marta Nebot, que en julio dejó 'En boca de todos' en Cuatro tras escribir en X que el programa había decidido "prescindir de mis palabras". La Séptima no impondrá la exclusividad como norma y estudiará caso por caso si sus presentadores pueden seguir en otras cadenas.

Por qué tanta gente. Un vistazo a la parrilla ayuda a entender por qué se está hablando tanto de presentadores y reporteros, y por qué el canal ha hecho unos cuantos fichajes estrella. Contreras dejará fuera la ficción, el cine y los grandes programas de entretenimiento para vivir del directo y la actualidad. Sabe de qué habla: fue uno de los impulsores de Globomedia y de La Sexta.

Metas de audiencia. Varían según quién las cuente. Hay quien dice que La Séptima quiere acercarse al 2% de cuota en el arranque y superar el 3% el primer año; otros, sin embargo, publican que el objetivo es llegar cuanto antes al 4% para acercarse a laSexta y Cuatro, en una carrera de al menos dos años, con algo menos de diez millones de inversión en el primer año completo y beneficio operativo previsto para el cuarto curso. Sus dos grandes rivales cerraron la temporada 2025/26 con un 6,1% (Cuatro) y un 6% (laSexta) de share. Eso sí: el resultado de otros canales exclusivamente de opinión no es muy halagüeño: Veo7, La 10 o 7NN no han logrado sostenerse sin un gran grupo detrás.

Y las elecciones ahí. Junto al adelanto electoral para el 29 de noviembre, se anunció la fecha de inicio de la campaña: del 13 al 27. La Séptima saldrá al aire ocho días antes de que empiece. Durante esas semanas se le aplicarán las mismas normas que a cualquier privada: respetar en periodo electoral el pluralismo y la igualdad, y además la proporcionalidad y la neutralidad informativa en debates, entrevistas e información de campaña. Leído de otra forma: si la parrilla entera está compuesta de actualidad, esas reglas afectan a toda la programación.

Partidismos. El Consejo de Ministros adjudicó el 26 de mayo la licencia a SIETE, la sociedad detrás de La Séptima, por 15 años renovables frente a la otra aspirante, Mediaset. Vox la recurrió ante la Audiencia Nacional en julio y hay algún medio que la llama directamente "la nueva cadena de Sánchez". Contreras, por su parte, sostuvo que identificarse con un partido sería "la mayor estupidez del mundo". Un tejemaneje televisivo convertido en pelea partidista, y que tiene un antecedente que conocemos bien: en 2024, Broncano tuvo que desmentir que su salto a TVE fuera para hacer propaganda de Pedro Sánchez.

En Xataka | A La 1 solo le quedaba por ganar la batalla de las mañanas. Lo ha conseguido como con todo lo demás: politizando sus contenidos

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