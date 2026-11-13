El Madrid-Barcelona es la ruleta rusa de la puntualidad y un punto negro de 200 kilómetros tiene la culpa

Las líneas de alta velocidad ferroviaria están en el punto de mira de los españoles. 2026 ha sido el año más complicado para un servicio que hace no tanto funcionaba como un reloj suizo. En esa pérdida de confianza, un tramo está bajo cuidado extremo. Son 250 kilómetros entre Madrid y Calatayud llenos de limitaciones de velocidad.

"Queremos llegar a casa". Esa fue la frase con la que un maquinista nos resumía el sentir del gremio después del accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero. Nada nos podía hacer sospechar que otras 69 personas fallecerían apenas nueve meses después en otro accidente ferroviario, esta vez en Urda (Toledo) tras el alcance de un AVE a un Iryo detenido en las vías.

Aquella frase se enmarca dentro de unos días complicados. Nada más sucederse el accidente de Adamuz y ya con la sospecha de que algo se había roto en la infraestructura, la velocidad en la línea Madrid-Barcelona se redujo en numerosos puntos.

Primero porque los propios maquinistas pueden reducirla si creen que es necesario para garantizar la seguridad y la comodidad del trayecto. Segundo porque Adif terminó por confirmar una gran revisión de la infraestructura en esta y otras líneas.

"Estén muy tranquilos". Este es el mensaje que se mandó por megafonía dos días después del accidente de Urda en la línea Madrid-Barcelona según 20 Minutos. Sabemos el qué (el mensaje), el dónde (la línea), el cuándo (dos días después del último accidente ferroviario) y el quién (maquinistas y auxiliares). Quedaba lo más importante: el por qué.

El tren, señalan, se había detenido en las vías sin motivo aparente. La preocupación empezó a crecer entre el pasaje y fue en ese momento cuando se señaló que el tren retomaría el camino "marcha a la vista". Es decir, a baja velocidad para poder frenar en cualquier momento. No continuar de este modo fue uno de los errores garrafales en el accidente toledano.

200 kilómetros. La detención fue una más dentro del tramo de 200 kilómetros que separa Madrid y Calatayud. Este tramo es, probablemente, el gran punto negro de la alta velocidad española, lleno de limitaciones de velocidad. En este mapa de Adif puedes comprobar cómo la línea, teóricamente dispuesta para que se circule a 300 km/h tiene numerosas limitaciones a 230 y 160 km/h.

Tras el accidente de Adamuz, este tramo fue el que más atención centró por parte de Adif. Conscientes de que los maquinistas ya estaban levantando el pie, se terminó por oficializar una velocidad máxima reducida. De hecho, de los 250 kilómetros entre Madrid y Calatayud, 150 kilómetros se han estado completando a 160 km/h, prácticamente la mitad de la velocidad máxima permitida.

Un tramo complicado. Aunque esta medida se tomó tras el accidente del pasado mes de enero, ya el año pasado el tramo Madrid-Calatayud preocupaba. Fue aquí donde los primeros trenes de Talgo se empezaron a fisurar. Ya entonces la compañía adujo que el mal estado de la infraestructura había causado los daños en sus trenes.

Poco después de esas fisuras, el Semaf, sindicato de maquinistas, mandó una carta al Ministerio de Transportes en la que se denunciaba el estado de este tramo. Más de un año después, los trenes de alta velocidad se han estado retrasando porque se ha detectado un "bache" en la vía.

En plena renovación. En 20 Minutos recogen que el propio Óscar Puente sentenció poco antes de su dimisión que la vía no debía repararse y que, por el contrario, había que "renovarla entera". Este es uno de los grandes problemas que enfrenta la línea, hasta el punto de que se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de cerrarla por completo durante dos años.

Con al renovación en marcha se podrá utilizar el sistema ERTMS-2, una versión más avanzada del actual. Y los planes pasan por construir nuevas variantes e instalar las conocidas como aerotraviesas para poder circular trenes que alcancen 350 km/h.

Foto | André Marques

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