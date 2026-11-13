Mecánicos de Renfe y controladores de Adif coinciden: "El mantenimiento lo hacen subcontratas que tienen una formación nefasta"

Dos accidentes ferroviarios en nueve meses han dilapidado la confianza de los españoles en el servicio de alta velocidad. Una rotura de un carril y la caída del sistema LZB de seguridad han sido el origen de ellos. Pero el origen sólo ha sido un síntoma: ¿estamos invirtiendo lo suficiente?

Y, sobre todo, ¿se está invirtiendo bien?

Los millones. Concretamente, 4.700 millones de euros. Ese es el dinero que invirtió Adif en 2025 en las vías españolas. Es la cifra más alta de su historia. Pero si uno rasca un poco verá que la cifra esconde algunos problemas evidentes: apenas 437 millones de euros se dedicaron a mantener la alta velocidad. El grueso de las inversiones se lo llevó la construcción de nuevas vías.

La cifra es todavía más llamativa si tenemos en cuenta que, según datos de Geotren, en 2005 se invirtieron en mantenimiento 116.329 euros/km. El año pasado el gasto fue de 110.000 euros/km. La cifra es ya de por sí inferior pero si actualizamos los datos de 2005 a 2026, son más alarmantes. Hace 2o años se invertía en España el equivalente actual a 183.920 euros/km, casi 70.000 euros más.

La liberalización. "En los años 90 circulaban seis trenes al día entre Madrid y Sevilla (...) hoy circulan 289 trenes". Las palabras son de Óscar Puente el pasado verano cuando todavía era Ministro de Transportes. El entonces máximo responsable de transportes aseguraba en X que antes un problema apenas tenía consecuencias en el tráfico pero que "hoy cuando hay una incidencia tienes 25 trenes en ambos sentidos en un radio de una hora".

A principios de 2026, antes del accidente de Adamuz (Córdoba) supimos que el tráfico ferroviario se estaba disparando en España. En las siete rutas principales, que conectan Madrid con Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Galicia y Asturias el aumento de pasajeros había alcanzado picos de hasta el 66% en los últimos tres años... sólo con Renfe.

En 2021 viajaron 12 millones de personas en la alta velocidad española. En 2025, la cifra alcanzó 44,5 millones de personas. Todos los corredores liberalizados, salvo el Madrid-Barcelona, crecieron en número de pasajeros.

El estrés. Este aumento del tráfico tiene, evidentemente, una consecuencia en el estrés al que se enfrentan las vías. Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), expertos del Consejo General de Ingenieros Industriales explicaron a Xataka que la rotura de una vía se puede deber a la imperfección en su instalación o un problema con el materia y que el número de ciclos al que es sometido el raíl incide directamente sobre su vida útil.

También desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) confirmaron que las pequeñas imperfecciones provocaban vibraciones en los trenes y que, evidentemente, a mayor paso de trenes más imperfecciones y más consecuencias tiene sobre el confort de los pasajeros. Ese aumento del estrés en las vías es lo que ha alegado Talgo para defenderse por las grietas que han sufrido sus trenes AVRIL.

Y con el aumento de los trenes también aumenta la presión sobre los sistemas de seguridad. Cuando el sistema LZB cayó en Urda (Toledo), seis trenes quedaron completamente detenidos sobre las vías. Eso implicó que el CRC de Atocha desde el que se controla el tráfico ferroviario en esa vía trabajara al límite. Y es que el número de trabajadores en el control es el mismo antes y después de la liberalización.

Y la falta de personal. España es el segundo país del mundo con más vías de alta velocidad. Ha crecido el número de kilómetros. Ha crecido el tráfico ferroviario. Ha crecido el número de pasajeros. Pero no ha crecido el número de trabajadores.

Raquel Ayllón, controladora ferroviaria, señalaba a Xataka que en el CRC de Atocha no podían ni ir al baño por la falta de personal. Pero también ponía el foco en la infraestructura. "Los trabajos de mantenimiento. Antes eran exclusivos de Adif. Ahora se ha exteriorizado. Subcontratas que tienen una formación nefasta, no saben decirte prácticamente ni dónde están", explicaba.

Y ponía como ejemplo el fallecimiento de un trabajador de una empresa subcontratada por Adif que fue arrollado por un tren de mercancías el pasado mes de abril. "No tienen una buena noción del protocolo", recalcaba Ayllón.

También en los talleres. Esa falta de personal también se evidencia en los talleres. Mario Fuentes, mecánico de Renfe en el taller de Salamanca, asegura a El Español que desde la liberalización de las líneas se ha extendido la privatización en el mantenimiento de los trenes.

Desde que entré en 2021 se estaba externalizando, pero últimamente va a pasos agigantados. A principios de año, en Renfe Mantenimiento teníamos en dotación a nivel nacional unas 83 u 84 locomotoras de mercancías de la serie 3000. Ahora, quitando unas cinco o siete que mantendrá Renfe, el resto han pasado a la empresa privada tras sacar una concesión. Con los vagones de mercancías ha pasado igual: el taller de remolcado de Miranda de Ebro, donde yo empecé, cerró hace unos meses porque ya no había trabajo. Las bases pequeñas como Salamanca nos hemos quedado prácticamente sin ese mantenimiento diario porque se ha privatizado la gestión.

Renfe contra Ouigo e Iryo. En esta externalización en el mantenimiento de los trenes también hay que tener en cuenta el aumento de la carga de trabajo. Renfe hace tiempo que protesta por su obligación de prestar sus instalaciones para que Ouigo e Iryo hagan sus labores de mantenimiento. La compañía asegura que sólo tienen permitido hacer intervenciones de mantenimiento ligero pero que, en su lugar, están haciendo labores de mantenimiento pesado.

La CNMC ha obligado a Renfe a que preste sus instalaciones porque considera que no hacerlo daña la competitividad entre los operadores pues Ouigo e Iryo deberían mandar sus trenes a Francia e Italia, respectivamente.

Foto | eldelinux

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