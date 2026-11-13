En la Edad Media, Polonia tuvo una idea brillante para construir un pueblo. 700 años después, sus 6.000 habitantes siguen viviendo en una sola calle

Si alguien hubiera sobrevolado el sur de Polonia hace varios siglos, probablemente habría encontrado una pequeña aldea cuyas viviendas se alineaban junto a un camino y sus campos se extendían detrás de ellas. Lo extraordinario es que, en pleno siglo XXI, aquel lugar sigue conservando prácticamente la misma distribución. Se llama Sułoszowa, tiene una carretera de nueve kilómetros y sus habitantes viven en uno de los experimentos urbanísticos más fascinantes que nos ha dejado la Edad Media.

Una calle de nueve kilómetros. Situado a unos 35 kilómetros al noroeste de Cracovia, Sułoszowa es uno de los pueblos más singulares de Europa. A diferencia de otras localidades que han crecido alrededor de una plaza central, desarrollando una red de calles y barrios, aquí prácticamente todo gira alrededor de una única vía: la carretera regional 773.

Las viviendas, los comercios y los edificios públicos se suceden a ambos lados de un trazado sinuoso de casi nueve kilómetros. Detrás de las casas, las parcelas agrícolas se extienden en largas y estrechas franjas que, vistas desde el aire, forman un gigantesco mosaico de colores verdes y dorados.

Una idea medieval. La peculiar distribución de Sułoszowa responde a un modelo de asentamiento rural conocido en Polonia como ulicówka, o pueblo-calle. Este tipo de organización, extendido durante la Edad Media, permitía resolver dos problemas de una sola vez: garantizar a las familias un acceso directo al camino principal y proporcionarles terrenos agrícolas junto a sus viviendas.

En lugar de concentrar las casas en torno a un núcleo y repartir las tierras por los alrededores, cada familia disponía de una parcela que se prolongaba hacia el campo. El resultado era una sucesión de propiedades estrechas y alargadas que facilitaba tanto las comunicaciones como el trabajo agrícola.

El origen de todo. Según la tradición local, un duque de Cracovia entregó estas tierras a un caballero llamado Sułosz como recompensa por sus servicios, sentando las bases de la localidad. Aunque algunos relatos sitúan su fundación formal en el siglo XVI, su organización territorial hunde sus raíces en los sistemas medievales de reparto de tierras.

Lo más sorprendente es que el paso de los siglos, las guerras y la modernización de las infraestructuras no hayan alterado sustancialmente aquella estructura. Incluso después de que 120 explotaciones agrícolas fueran destruidas durante la guerra en el siglo XX, Sułoszowa conservó su característica forma alargada.

Un código de barras agrícola. La explicación de las espectaculares fotografías aéreas del pueblo está en lo que sucede detrás de cada vivienda. Los propietarios utilizan sus terrenos para actividades diferentes: unos cultivan cereales, otros colza, otros crían animales y algunos dejan descansar la tierra. Los distintos cultivos y sus ciclos de crecimiento generan una sucesión de franjas multicolores que cambia con las estaciones.

Katarzyna Bieda, miembro del consejo municipal, compara el paisaje con una gigantesca hoja, donde la carretera funciona como nervio central y los campos como las nervaduras que se extienden hacia los lados. Su apariencia le ha valido el sobrenombre de “la pequeña Toscana”.

Miles de vecinos en una calle. Una aclaración: aunque muchos de los reportajes internacionales hablan de 6.000 personas viviendo en la misma calle, esa cifra corresponde al conjunto del municipio. Según los datos municipales, Sułoszowa tiene 3.347 habitantes, mientras que el municipio completo suma 5.575. En cualquier caso, la concentración de miles de personas alrededor de una sola vía sigue siendo extraordinaria.

Edyta, propietaria de un comercio local, asegura que existe un fuerte sentimiento de comunidad y que prácticamente todos se conocen. Los vecinos celebran incluso fiestas dedicadas a la fresa y la patata, durante las cuales se reúnen para probar las nuevas cosechas y escuchar música.

Mucho más que una carretera. La localidad se encuentra en el valle del río Prądnik, en el entorno del Parque Nacional de Ojców, una región de bosques, barrancos, acantilados y alrededor de 400 cuevas. Entre sus principales atractivos destaca el castillo de Pieskowa Skała, una fortificación levantada en el siglo XIV durante el reinado de Casimiro III el Grande que posteriormente se transformó en un palacio renacentista.

Junto a él, se alza la Maza de Hércules, una espectacular columna natural de piedra caliza de 30 metros de altura. En cualquier caso, han sido las fotografías tomadas con drones las que han convertido la antigua distribución agrícola de Sułoszowa en una atracción turística internacional.

Un pueblo demasiado perfecto para ser real. La popularidad de Sułoszowa ha llegado hasta un extremo insólito. En febrero de 2025, miles de usuarios compartieron una supuesta fotografía del pueblo en la que aparecía una carretera perfectamente recta rodeada de casas y campos. Una investigación de AFP demostró que había sido generada mediante inteligencia artificial de Google, mientras que expertos de la Universidad de Buffalo detectaron inconsistencias en las sombras de los edificios.

El propio alcalde lamentó que los turistas pudieran llegar esperando encontrar un paisaje diferente al auténtico. Resultaba cuanto menos curioso que hicieran falta herramientas del siglo XXI para intentar mejorar el diseño de un pueblo que lleva siglos demostrando que, en realidad, una solución medieval puede resultar extraordinariamente moderna.

Imagen | Copernicus, Jerzy Opioła, YouTube

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