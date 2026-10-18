Este ranking de mejores ciudades europeas en calidad de vida y coste lo confirma: Málaga y Valencia son un caramelito para nómadas

¿Dónde se vive bien con poco dinero? A nada que te hayas movido un poquito por Europa o incluso dentro de la península habrás descubierto que un café no cuesta lo mismo en Madrid que en Soria. Y ya de alquilar o comprar un piso, ni hablamos. Hay sitios donde un euro renta mucho más que en otros y si tu presupuesto es limitado (en mayor o menor medida, lo es para todo el mundo aunque la vara esté a diferente altura), lo agradeces. Pues bien, con este criterio resulta que las ciudades medianas del sur y del centro-este de Europa ofrecen niveles de vida comparables a los de urbes mucho más caras pero por menos dinero.

A esa conclusión ha llegado el analista financiero Valerii Emelianov (un ruso que por cierto vive en Oporto, a modo de spoiler), autor de este gráfico de calidad de vida que recoge 125 ciudades en Europa a partir de datos de Numbeo, una plataforma colaborativa. Es, en pocas palabras, una valoración de calidad precio de ciudades, que aplicada a la sociología no se reduce únicamente a los ingresos, sino también a otros factores más o menos intangibles pero que suman. Un ejemplo: puede que en X ganes más que en Y, pero si en X tienes que pagar por la sanidad, tarde o temprano no te va a merecer la pena.

Más allá de satisfacer nuestra curiosidad, este gráfico de dispersión es un reflejo de un tipo de migración: la que es posible gracias al trabajo remoto. Trabajar para una empresa sueca en Málaga es una buenísima idea para el bolsillo de ese trabajador. Pero no es tan buena para esos malagueños y malagueñas que tienen que competir con él por un piso de alquiler o se encuentran con un café a tres euros que al sueco le parece un auténtico regalo. Como recoge el Portal Europeo de la Juventud, que una ciudad sea atractiva para nómadas digitales puede encarecer la vivienda y el ocio y traer problemas a quienes viven allí.

La calidad de vida y el precio de las ciudades europeas, en un gráfico

El gráfico en cuestión es una dispersión en la que cada ciudad se coloca por su percentil de coste de vida y su percentil de calidad de vida. Para medir la calidad de vida, Numbeo combina ocho subíndices: poder adquisitivo, seguridad, sanidad, coste de vida, precio de la vivienda frente a ingresos, tiempo de desplazamiento, contaminación y clima y a partir de ahí, mezcla las aportaciones de los usuarios y usuarias con datos recopilados manualmente de fuentes variadas como instituciones públicas.

No obstante, el autor ha retirado de la calidad de vida los componentes ligados al precio para no duplicar lo asequible de las candidatas. En cualquier caso, la gráfica debe tomarse como una orientación y no como algo absoluto, homogéneo y oficial, ya que influye la percepción y están introducidos por "cualquiera" y obvia cuestiones esenciales como el salario.

UN VISTAZO A...

Lo que pagas vs. lo que recibes en las ciudades europeas. Visual Capitalist

Si buscamos las ciudades con mejor relación calidad precio atendiendo a percentil de coste y percentil de calidad nos tenemos que ir al primer cuadrante (el que está en verde), donde aparecen tres ciudades croatas y una portuguesa: Osijek (27,6 y 98,8) seguida de Oporto (32,4 y 93,2) y después Pilsen (36,0 y 87,6), Rijeka (39,6 y 91,6). En el extremo premium, ese en el que la calidad de vida es alta aunque son caras, entonces tenemos que ir al cuadrante en azul y subir en el mapa hasta el centro de Europa, concretamente hasta las holandesas La Haya (81,2 y 99,6) y Groningen (74,4 y 97,2) o la capital de Austria (80,0 y 98,0). Las ciudades más caras de ese cuadrante están en Suiza: Zúrich se lleva la palma y le siguen vecinas: Basilea, Ginebra, Berna o Lausana.

En la zona de coste alto y calidad baja (cuadrante en rojo) están grandes clásicas como Londres (91,6 y 17,2), París (86,8 y 16,4), Milán (84,4 y 14,0) o Bruselas (78,8 y 19,6). En la zona barata y de baja calidad hay varias ciudades ucranianas como Dnipro u Odesa, aunque imaginamos que el contexto bélico influye.

En la gráfica aparecen cuatro ciudades del estado español, pero su suerte es dispar. Así, mientras que Valencia (coste 34,4, calidad 84,4; índices 53,6 y 182,0) y Málaga (33,2 y 78,8; índices 53,0 y 178,2) están en el cuadrante verde, es decir, alta calidad y bajo coste, Madrid (49,2 y 75,6; índices 60,4 y 178,3) está a punto de saltar al cuadrante azul, también con alta calidad de vida, pero a un precio más alto. A la que peor le va es a Barcelona (50,8 y 37,2; índices 61,5 y 150,1), con un coste similar al de Madrid pero con una calidad percentil mucho menor.

En cualquier caso, el atractivo del cuarteto radica en la sanidad universal, el clima mediterráneo y el estilo de vida. Eso sí, los alquileres tienen mucho qué decir: un vistazo al portal Enalquiler devuelve que mientras Madrid o Barcelona rondan los 2.400 euros de precio medio/mes, en Valencia y Málaga rondan los 1.700 euros. No obstante, mientras que en Madrid y Málaga los alquileres siguen subiendo, en Barcelona y Valencia el último año han bajado, según datos del mismo portal.

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Portada | Valerii Emelianov via Visual Capitalist