Ruminococcus y Akkermansia muciniphila, los dos "bichitos" del estrés emocional que delatan tus preocupaciones

Llevamos mucho tiempo escuchando que el intestino es nuestro "segundo cerebro". La conexión entre lo que ocurre en nuestra cabeza y lo que pasa en nuestro sistema digestivo forma el famoso eje intestino-cerebro y ha dejado de ser una hipótesis exótica para convertirse en uno de los campos más importantes de la investigación biomédica.

Nuevas pruebas. Ahora la investigación está pendiente de ponerle nombre y apellidos a las bacterias que sufren los estragos de nuestra ansiedad y hay dos candidatos que están acaparando la atención: Akkermansia y Ruminococcus. Dos bacterias que parecen alterarse cuando hay un trastorno de ansiedad de larga duración.

La pista humana. Para determinar si estos dos pueden ser marcadores de importancia para determinar el estrés crónico, un estudio publicado en 2025 analizó a 124 adolescentes de entre 12 y 16 años, dividiéndolos según sus niveles de estrés. Y el resultado es que aquellos que presentaban un nivel mayor mostraban una caída significativa en la cantidad de Akkermansia y Ruminococcus.

Pero esto no es un caso aislado, puesto que en años anteriores se observó que el malestar psicológico crónico de las madres durante el embarazo también se asociaba con una menor presencia de Akkermansia en sus bebés a los 2,5 meses de vida.

Los estudiantes. Cuando en las universidades llega la época de exámenes, la verdad es que se puede respirar un aire de mucha tensión con horas y horas de estudio en las bibliotecas. Y aquí también se analizó la concentración de estas bacterias, demostrando que administrar un probiótico ayudaba a mantener la abundancia de Ruminococcus bicirculans durante el gran estrés de la época de exámenes.

El modelo animal. Ver una correlación en humanos está bastante bien, pero es importante entender el mecanismo exacto que hay detrás y para ello en 2019 una investigación sometió a un grupo de ratones a un estresor conocido como "derrota social". Tras este trauma, los cambios en la microbiota fueron drásticos y se correlacionaron directamente con conductas de tipo ansioso y depresivo.

La solución. La pregunta que nos podemos plantear en este caso es si solucionando este déficit bacteriano en el intestino se pueden revertir los síntomas depresivos. Ahora mismo estamos encaminados a desarrollar un probiótico que se centre en recuperar esta población bacteriana, y los primeros estudios apuntan que en modelos animales conseguirlo puede lograr reducir los tipos depresivos. Aunque todavía queda mucho camino por delante para tener datos claros.

Imágenes | MART PRODUCTION

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