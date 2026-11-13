Lidl vende (por menos de 12 euros) esta batería externa de gran capacidad y carga rápida

Cuando pasas varias horas fuera de casa (ya sea en un trayecto largo en tren, trabajando en movilidad o durante una escapada de fin de semana), depender de un enchufe libre acaba convirtiéndose en un problema. Llevar una batería externa en la mochila sigue siendo la solución más sencilla para no quedarse sin teléfono a media tarde. Hoy en la tienda online de Lidl hemos encontrado rebajada esta power bank Tronic de 20.000 mAh, cuyo precio ha pasado de 16,99 a 11,99 euros.

Batería externa 20000 mAh PVP en Lidl — 11,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Es muy difícil competir contra Lidl a ese precio, pero en Amazon hemos encontrado ahora una alternativa también económica. Se trata de esta batería externa de 20.000 mAh con carga rápida y pantalla LCD que puedes comprar por 16,99 euros.

Power Bank 22.5W 20000mAh Bateria Externa Carga Rapida PVP en Amazon — 16,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una batería con tres puertos USB y carga rápida

Batería externa 20000 mAh Hoy en Lidl — 14,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con una capacidad de 20.000 mAh, esta power bank está pensado para ofrecer entre tres y cuatro cargas completas a un smartphone estándar antes de tener que recargar la propia batería. La ventaja frente a otras power banks económicas de capacidad similar es que no se limita a una carga lenta convencional: incorpora un puerto USB-C con tecnología Power Delivery 3.0 (hasta 18 W) y dos salidas USB-A compatibles con Quick Charge 3.0, de manera que los teléfonos compatibles recuperan porcentaje de batería con bastante más agilidad.

También permite conectar dos dispositivos de forma simultánea (por ejemplo, el móvil y unos auriculares inalámbricos o un reloj inteligente), aunque en ese escenario la potencia total entregada se reparte hasta un máximo de 15 W. En la parte superior incluye cuatro pequeños indicadores LED para comprobar cuánta reserva queda disponible, y viene acompañada de un cable corto de 15 cm (USB-A a USB-C) para no tener que usar cables largos que se enreden dentro del bolso.

Eso sí, conviene tener claro su formato antes de comprarla. Al albergar celdas de 20.000 mAh, el conjunto pesa algo menos de 400 gramos (391 gramos concretamente), por lo que tiene sentido llevarla en una mochila, bandolera o maleta de mano, pero resulta demasiado voluminosa y pesada para guardarla en el bolsillo del pantalón. Tampoco está pensada para alimentar ordenadores portátiles ni consolas exigentes, ya que sus 18 W máximos se quedan cortos para equipos que requieren 45 W o 65 W.

⚡ EN RESUMEN: oferta para Batería externa tronic en lidl hoy ✅ LO MEJOR Precio difícil de igualar en su capacidad: por debajo de los 12 euros ofrece 20.000 mAh reales y protocolos de carga rápida PD 3.0 y QC 3.0.

por debajo de los 12 euros ofrece 20.000 mAh reales y protocolos de carga rápida PD 3.0 y QC 3.0. Combinación práctica de conexiones: al reunir un puerto USB-C (que funciona tanto para cargar la batería como para alimentar dispositivos) y dos USB-A tradicionales, sirve para cables antiguos y actuales. ❌ LO PEOR No es un modelo de bolsillo... Sus casi 400 gramos obligan a llevarla en mochila o bolso.

Sus casi 400 gramos obligan a llevarla en mochila o bolso. Potencia limitada a móviles y accesorios... No sirve para cargar portátiles ni tabletas de gran tamaño a máxima velocidad. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un viajero habitual o un usuario que pasa el día fuera. Resulta muy útil para tener reserva de energía durante varios días seguidos sin depender de enchufes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas algo ligero para llevar en el bolsillo o quieres cargar un portátil por USB-C.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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