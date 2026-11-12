El Black Friday de Sihoo deja la Doro C300 Pro V2 a precio mínimo histórico: una silla ergonómica perfecta para casa u oficina

El Black Friday es uno de los momentos más importantes del año para hacer compras en todo tipo de dispositivos, especialmente de tecnología. No obstante, hace tiempo que todo tipo de tiendas y marcas se unieron a esta fecha. Una de ellas ha sido Sihoo, una marca que destaca especialmente por sus sillas ergonómicas. De hecho, la marca ahora mismo tiene en promoción la Sihoo Doro C300 Pro V2. En este momento, la marca tiene disponible la silla por 484,99 euros. Pero la mejor opción está disponible en su tienda oficial, donde podemos encontrarla por 419,99 euros. Además, si usamos el cupón "SihooXAK", se nos queda por 394,79 euros.

SIHOO Doro C300V2 Silla de Oficina Ergonómica, Silla de Escritorio de Malla con Reposabrazos 8D, Soporte Lumbar, Silla de Ordenador con Reposacabezas 3D, Inclinación para la Oficina en Casa PVP en Sihoo — 394,79 € Amazon — 484,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El mejor precio para una silla que cuida al máximo de tu postura

El PVP de esta silla es de 519,99 euros, por lo que estamos hablando de un descuento bastante importante. Especialmente si aprovechamos el cupón de descuento de su tienda oficial. Eso sí, debemos tener presente que no es una promoción sin fecha de caducidad. Tanto el cupón como el descuento estarán disponibles hasta el 30 de noviembre. Por tanto, una vez que acabe el "mes del Black Friday", perderemos la oportunidad de conseguirla a este precio.

La pregunta que puede que algunos os estéis haciendo es: ¿qué hace tan especial a esta silla? Pues lo primero por lo que destaca es por contar con cuatro zonas coordinadas que siempre estarán en contacto con nuestro cuerpo. Esto es posible gracias al sistema DynaCore, que permite adaptar la silla a diferentes partes de nuestro cuerpo (cabeza, espalda, lumbar y brazos) incluso si reclinamos su respaldo.

Otro aspecto que la hace destacar por encima de otras sillas ergonómicas es la forma de su respaldo. Este se adapta a la forma de nuestra espalda, ajustándose a ella para ofrecer la mejor postura posible. Al hacerlo de forma automática, esto permite que, si compartimos silla con otra persona en casa, no tengamos que estar configurándola individualmente cada vez que la usemos.

Esta silla también cuenta con un sistema de reposabrazos que la marca denomina "reposabrazos 8D". Esto está muy por encima de los clásicos reposabrazos que encontramos en las sillas gaming, que permiten configurar la altura, posición, ángulo o lateralidad. Este sistema permite adaptarse incluso a nuestra posición. Si estamos utilizando el móvil y nos reclinamos, los reposabrazos nos permiten tener apoyados tanto los codos como los antebrazos.

Su reposacabezas también es digno de mención, especialmente porque ofrece un tamaño considerable con un diseño flexible. Esto permite que, al igual que ocurre con su respaldo, sea fácil de ajustar y cómodo de usar. Hablando del respaldo, cabe mencionar que este se puede ajustar en profundidad, y que es capaz de reclinarse hasta los 135º. Además, la silla cuenta con certificación IGR, lo que garantiza que se trata de un producto con una gran ergonomía.

Finalmente, cabe destacar que estamos hablando de una silla que cuenta con un diseño de malla transpirable. Esto no solo mejorará nuestra experiencia al usarlo en verano, ya que permite evitar que se nos pegue a la piel. También será ideal para el invierno, pues no estará tan frío como la piel sintética de otras sillas. Además, no podemos olvidar que Sihoo ofrece 30 días de prueba gratis y tres años de garantía, por lo que, si no nos convence, tenemos tiempo de sobra para devolverla.

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Imágenes | Sihoo

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