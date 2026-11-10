El ordenador para los que también necesiten comprar un monitor, teclado y ratón: un all-in-one de oferta antes del Black Friday

Las tiendas han comenzado a lanzar sus primeras campañas relacionadas con el Black Friday, por lo que ya estamos viendo buenos descuentos en numerosos dispositivos. PcComponentes, bajo la etiqueta Top Black Friday, tiene ahora mismo un ordenador perfecto para quienes necesiten comprar también periféricos: el HP OmniStudio por 559 euros.

HP OmniStudio PVP en PcComponentes — 559,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un todo en uno ideal para estudiar

Este ordenador All-In-One de HP tiene un precio recomendado en PcComponentes de 799 euros, pero con la oferta se queda con un descuento del 30% (240 euros al cambio), un buen precio si buscamos un ordenador para estudiar, aunque hay que tener en cuenta que no incluye Windows 11.

En cualquier caso, hablamos de un ordenador que incorpora el procesador Ryzen 5 40 junto con una configuración de 16 GB de RAM (DDR5) junto con 512 GB de almacenamiento interno. También incorpora tres puertos USB-A, un par de puertos USB-C, un puerto HDMI, Ethernet RJ-45 y un puerto de auriculares.

Además de lo que incluye el ordenador a nivel interno, cabe destacar que este All-In-One, o todo en uno, viene con un monitor de 24 pulgadas con tratamiento antirreflejos y protección de la luz azul (ideal para estudiar en casa), además de ratón, teclado, webcam y altavoces.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP OmniStudio hoy ✅ LO MEJOR Todo lo que incluye el ordenador : monitor, teclado, webcam y altavoces.

: monitor, teclado, webcam y altavoces. Cuenta con configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno .

. La pantalla tiene tratamiento antirreflejos. ❌ LO PEOR No incluye Windows. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar un ordenador para estudiar en casa y además necesitas, al menos, un monitor, un teclado y un ratón. ⛔ NO LO COMPRES SI... La portabilidad es muy importante para ti. En ese caso, es más aconsejable apostar por un ordenador portátil.

También te puede interesar

Anker Nano Hub USB-C 10 en 1, estación de acoplamiento con puertos de datos | USB-C y USB-A de 10 Gbps, 4K HDMI, DisplayPort 1.4, 100 W PD, 2 puertos de datos USB 2.0, Ethernet, AUX, microSD y SD Hoy en Amazon — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Elgato Stream Deck Neo Negro, controlador compacto | 8 teclas personalizables, 2 Touch Points, controla Word, Excel, Teams, Zoom, Spotify, Mac y PC Hoy en Amazon — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Andrej Lišakov en Unsplash, HP

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Mejores teclados para escribir y trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados