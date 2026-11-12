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Cecotec reinventa su freidora de aire estrella: la nueva Cecofry&Crunch cocina más rápido ocupando menos sitio en la encimera

Permite usar pellets para conseguir un toque ahumado y viene con un termómetro con sonda

Freidora Cecotec Cecofry Crunch
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Fran León

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Uno de los principales inconvenientes de las freidoras de aire de gran capacidad es el espacio que roban en la cocina: cuando buscas preparar raciones familiares de una sola tanda, te encuentras con aparatos voluminosos que apenas caben bajo los muebles altos. Para intentar resolver esto sin sacrificar potencia, la firma Cecotec ha presentado la Cecofry&Crunch, una nueva familia de freidoras de aire que apuesta por motores sin escobillas y control térmico preciso para acortar tiempos de cocción y reducir dimensiones. Su precio, en estos momentos, es de 89,90 euros.

Cecotec Freidora de Aire 8L Cecofry&Crunch 8500

Cecotec Freidora de Aire 8L Cecofry&Crunch 8500

Hoy en Amazon — 89,90 Cecotec — 89,90 PcComponentes — 89,90 MediaMarkt — 89,90
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Motor Brushless de 2.200 W, sonda térmica y doble resistencia hasta 230 °C

Freidora De Aire Cecotec Cecofry Crunch

El cambio técnico más relevante de esta nueva generación de freidora de aire está en sustituir los ventiladores convencionales por un motor Brushless (BLDC) de 2.200 W. Al carecer de escobillas, el motor ocupa menos espacio físico, permitiendo, por ejemplo, encajar una cubeta de 8,5 litros en el chasis habitual de un modelo de 6 litros.

Además, permite regular la velocidad del caudal de aire según la receta. Según las pruebas de la marca, esto recorta el tiempo de cocinado hasta en un 40% respecto a modelos estándar; pasando de 20 a 12 minutos para unas patatas fritas.

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Este modelo incorpora resistencias tanto en la zona superior como en la inferior (DuoHeat), repartiendo el calor de forma homogénea para evitar tener que abrir el cestillo a mitad de cocción para dar la vuelta a los alimentos. Además, sube el techo térmico hasta los 230 °C (frente a los 200 °C habituales), lo que facilita sellar carnes o lograr acabados más crujientes.

Asimismo, incluye un termómetro con sonda que se clava en piezas de carne o pescado para monitorizar la temperatura interior en tiempo real y detener la cocción en el punto exacto sin resecar el interior.

Asimismo, incorpora un sistema específico para introducir pellets de madera y aportar aroma a brasa natural en asados o carnes sin necesidad de barbacoa. Por último, se puede destacar que tanto la cubierta como la rejilla apuestan por un antiadherente cerámico libre de PFAS y PTFE, pensado para resistir mejor el desgaste y facilitar la limpieza tras el uso.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire cecotec cecofry&crunch

 LO MEJOR

  • Mejor aprovechamiento del espacio: logra ofrecer cubetas de gran capacidad (hasta 8,5 litros) manteniendo dimensiones exteriores más contenidas gracias al motor compacto.
  • Control preciso del punto de cocción: la inclusión de una sonda térmica interna y la doble resistencia solucionan dos de las mayores quejas habituales en las airfryers tradicionales (alimentos secos por dentro o poco hechos por debajo).

❌ LO PEOR

  • Consumo pico elevado... Su motor y resistencias de 2.200 W exigen tener en cuenta la potencia contratada en casa si se usa a la vez que otros electrodomésticos grandes (como el horno o la vitrocerámica).
  • Curva de uso con funciones extra... Sacar partido a la sonda térmica o al sistema de ahumado con pellets requiere algo más de preparación que simplemente girar una ruleta de tiempo y temperatura.

💡 CÓMPRALO SI... Necesitas una freidora de aire con capacidad familiar, pero no tienes hueco en la encimera para los modelos XL tradicionales.

⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente la quieres para hacer patatas, croquetas o calentar platos puntuales, ya que una freidora de aire básica de 2.000 W te saldrá más económica sin funciones que no vas a aprovechar.
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