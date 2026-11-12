Encontró una portada renacentista en su casa de Úbeda y tras una década de litigios le han concedido un millón de euros

Es normal que una casa guarde recuerdos, pero no que esos secretos tengan varios siglos de antigüedad y un valor que haga ganar un millón de euros al dueño de la vivienda. En la calle Cava de Úbeda, en la provincia de Jaén), un hogar ocultó durante cinco siglos un emparedado que era nada más y nada menos que un portón renacentista. Un martillo, un padre y un hijo con ganas de reformar y, tal y como informaron El País y otros muchos medios, dieron como resultado este hallazgo histórico.

Y ahora, tras diez años del descubrimiento, la comisión de valoración de la Junta de Andalucía ha cifrado en más de un millón de euros el premio para Juan Francisco León Catena. Podría haberlo destruido, ocultado o habérselo guardado para sí pero entendió que tras la pared escondía algo de enorme valor histórico.

A golpe de martillo. Pero empecemos por el principio. El 20 de noviembre de 2016, Juan Francisco y su padre picaban las paredes de la vivienda que acababan de comprar, en el número 10 de la calle Cava. La idea era rehabilitarla para vivir en ella. Buscaban el muro de carga, y según elDiario.es detrás de un tabique empezaron a aparecer restos muy bien conservados, que se repetían en las plantas inferiores. Era una portada de unos 11 metros de altura, con hornacinas, arcos, frisos, escudos de armas, medallones y columnas adosadas, repartida entre las tres plantas de la casa.

¿Portada de? Los técnicos de Cultura la identificaron como la fachada de la iglesia del antiguo hospital de San Jorge, también llamado del Santísimo Sacramento o de Pero Almindes, con orígenes en el siglo XIV. Se vincula con Andrés de Vandelvira, el arquitecto de los grandes monumentos de Úbeda y Baeza, aunque HoraJaén separa lo documentado de lo atribuido: lo que consta es que en agosto de 1552 el cantero Gonzalo Martínez de Alarcos recibió el encargo de unas obras siguiendo un proyecto relacionado con él. Recordemos que Úbeda es Patrimonio Mundial desde 2003.

Qué dice la ley. ¿Si te lo encuentras, te lo quedas? Ni hablar: el artículo 50 de la ley andaluza de patrimonio obliga a comunicar de inmediato cualquier hallazgo casual, y a cambio reconoce a quien lo descubre y al propietario del lugar un premio en metálico equivalente a la mitad del valor de tasación legal. Juan Francisco avisó de inmediato y, en febrero de 2017, una asociación en defensa del patrimonio ubetense certificó un premio anual por ello.

Década de pleitos. Ahora viene el drama: en febrero de 2018 la Junta le denegó el premio, al considerar que en la fachada podía haber un escudo de los Messía, un elemento heráldico protegido como Bien de Interés Cultural. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no lo consideró probado y, en 2020, le reconoció el derecho a una compensación.

El litigio llegó al Supremo, hasta la sentencia firme. Pero todavía faltaba la cifra, y ahora la comisión la pone en más de un millón. No queda claro si esa cantidad es la mitad de la tasación o solo la parte que le corresponde a él, ya que parte de la portada continúa en el número 12, propiedad del Ayuntamiento.

La ironía del tesoro. Como es lógico, el hallazgo le trastocó la vida. Ya en 2020, el dueño contaba que había tenido que vender el piso que pensaban mantener para comprar otra casa, a unos 50 metros del hallazgo, mientras los escombros seguían donde cayeron porque no podía tocar nada. Entonces dijo que destinaría el dinero a rehabilitar y valorar la citada portada.

Pero, en la otra cara de la moneda, quien se queda callado con un hallazgo suele tener menos suerte que Juan Francisco León. Un hombre que recorrió yacimientos de Jaén con detector de metales entre 2019 y 2022 fue condenado a 22 meses de cárcel por expoliar y apropiarse indebidamente bienes de valor histórico. ¡Entregó 617 piezas en comisaría! En Ciudad Real, dos vecinos de Jaén sorprendidos por el Seprona con detectores y azadas en un yacimiento catalogado recibieron ocho meses de cárcel y una indemnización de 26.800 euros. Tos Mossos recuperaron más de 300 piezas en la casa de un arqueólogo que, al parecer participó en más de 400 excavaciones, pero solo presentó memoria de 289.

Sigue a oscuras. A fecha de hoy, la portada no se puede ver desde la calle. Según HoraJaén, León negocia con el Ayuntamiento recuperarla y ha llegado a plantear renunciar a parte de la superficie de su inmueble a cambio de que el consistorio asuma determinados trabajos. No hay solución ni fecha de obras. Un informe de conservación encargado por la Junta advierte del deterioro de las cubiertas, con filtraciones, humedades, pudrición de la madera y riesgo de desplome, lo que podría afectar también a la portada. También propuestas de iniciativa privada.

El dueño, en cualquier caso, avisó el mismo día en que descubrió la portada. Ha tardado diez años en cobrar, ha pasado por problemas económicos y ha tenido que litigar. elDiario se preguntaban quién va a comunicar hallazgos cuando todo son problemas, cuando se convierte en un tesoro envenenado. Al menos él hizo su parte.

Imágenes | Alberto Román para Ideal

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