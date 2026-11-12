El primer monitor gaming que rompe la barrera del submilisegundo: LG presenta su bestia de 1.000 Hz nativos para eSports

En los eSports competitivos, donde la diferencia entre acertar un disparo o quedar eliminado depende de milisegundos, el ritmo al que avanza la frecuencia de refresco en los monitores se ha convertido en una auténtica carrera de fondo. LG ha decidido dar un salto cuantitativo en este terreno con el LG UltraGear 25G590B (999 euros), un monitor enfocado a la alta competición que se convierte en la primera pantalla del mundo en ofrecer 1.000 Hz nativos en resolución Full HD.

Monitor PC Gaming 62,1 cm (24,5") LG UltraGear AI 25G590B-B, 1000 Hz, Full HD IPS - Negro PVP en El Corte Inglés — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tasa de refresco externa, panel IPS y tecnología antidesenfoque

El gran reclamo del LG Ultra 25G590B es su capacidad para reducir el intervalo teórico entre fotogramas a tan solo 0,91 ms, cifra que alcanza al activar su modo overlock de hasta 1.100 Hz. A diferencia de otras soluciones que fuerzan recortes de resolución o reducen el tamaño útil de la imagen para alcanzar picos altos de refresco, este panel ofrece los 1.000 Hz de forma nativa manteniendo la resolución 1080p sin perder nitidez espacial.

El tamaño de su diagonal es de 25 pulgadas, un formato ideal ya que responde a las necesidades biomecánicas habituales en juegos tipo FPS, permitiendo mantener toda la acción dentro del campo visual directo sin obligar al jugador a realizar desplazamientos oculares amplios.

Se trata de un panel IPS con tecnología ATW que incorpora un polarizador Advanced True Wide y recubrimiento antirreflejos para conservar la consistencia del color (con un 99% de cobertura sRGB) e independientemente del ángulo de visión.

Cuenta también con Motion Blur Reduction Pro, un sistema propietario de reducción de desenfoque de movimiento pensado para facilitar el seguimiento de objetivos con trayectorias laterales bruscas en shooters tácticos.

Este monitor está equipado con un puerto DisplayPort 2.1 (UHBR20) necesario para mover semejante volumen de datos sin compresión degradante, acompañado por dos tomas HDMI 2.1 para consolas u otros equipos.

Por último, destacar que ofrece soporte para NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium (certificados para su tasa nativa de 1.000 Hz) para evitar cortes de imagen o tearing.

⚡ EN RESUMEN: monitor gaming LG UltraGear 25G590B ✅ LO MEJOR Velocidad de refresco de récord: sus 1.000 Hz nativos (ampliables a 1.100 Hz mediante overclock) ofrecen una fluidez visual y una reducción de la latencia inalcanzables para cualquier otro panel comercial actual.

sus 1.000 Hz nativos (ampliables a 1.100 Hz mediante overclock) ofrecen una fluidez visual y una reducción de la latencia inalcanzables para cualquier otro panel comercial actual. Conectividad preparada para el futuro: incorpora DisplayPort 2.1 (UHBR20) para transmitir el máximo ancho de banda sin compresión, además de dos puertos HDMI 2.1. ❌ LO PEOR Resolución limitada a Full HD (1080p)... Para tareas de productividad, edición o videojuegos narrativos, se echa en falta mayor densidad de píxeles.

Para tareas de productividad, edición o videojuegos narrativos, se echa en falta mayor densidad de píxeles. Incompatibilidad simultánea de tecnologías... Su sistema Motion Blur Reduction Pro no puede activarse a la vez que NVIDIA G-SYNC Compatible o AMD FreeSync Premium, y el modo overclock a 1.100 Hz limita el uso de refresco variable. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un jugador competitivo o profesional de eSports, ya que está diseñado especialmente para quienes dedican horas a shooters tácticos en primera persona donde cada fracción de milisegundo y la claridad de movimiento marcan la diferencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres usuario de consola o PC de gama media. Ni PS5 ni Xbox Series X superan los 120 Hz, y un ordenador convencional no alcanzará las tasas de fotograma necesarias para justificar el salto frente a un buen monitor IPS de 240 Hz o 360 Hz mucho más económico.

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