Móviles, electrodomésticos e incluso LEGOs: así son las mejores ofertas del 11-11 de Miravia

El 11-11 es conocido por todos como el Día del Soltero. En esta fecha, muchos marketplaces aprovechan la oportunidad para ofrecer algunos de los mejores descuentos de todo el año. Sin ir más lejos, Miravia ahora mismo está llevando a cabo algunos de los descuentos más agresivos de todo el año, a lo que además hay que sumar los cupones que ofrece, lo que nos permite encontrar productos de todo tipo a grandes precios hasta las 23:59 de hoy.

XIAOMI Smartphone POCO M8 PVP en Miravia — 235,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Aunque hay muchas opciones donde elegir, hemos querido hacer una pequeña selección de las que consideramos que son las mejores ofertas del 11-11 de Miravia:

Xiaomi POCO M8 por 225,98 euros usando el cupón 30D1105 , ideal para el que busque un móvil barato.

por 225,98 euros usando el , ideal para el que busque un móvil barato. Bose QuietComfort por 105,00 euros usando el cupón 15D1105 , unos auriculares in-ear con cancelación de ruido y buena autonomía.

por 105,00 euros usando el , unos auriculares in-ear con cancelación de ruido y buena autonomía. LEGO 72168 Pokémon Rayquaza por 87,49 euros usando el cupón 10D1110 , un regalo ideal para Navidad.

por 87,49 euros usando el , un regalo ideal para Navidad. Sony Dualsense por 53,78 euros usando el cupón 10D1110 , perfecto si necesitamos un mando para nuestra PS5.

por 53,78 euros usando el cupón , perfecto si necesitamos un mando para nuestra PS5. Cecotec Cecofry Dual 9000 Air Fryer por 69,89 euros usando el cupón 10D1110, una freidora de aire que destaca por su capacidad.

Xiaomi POCO M8

Este móvil es una opción fantástica para el que busque un modelo con una buena relación calidad-precio. Cuenta con el procesador Snapdragon 6 Gen 3, que permite mover cualquier aplicación con solvencia. También viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, así como con una batería de 5520 mAh. Además, gracias a las 6,77 pulgadas de su pantalla AMOLED y su resolución FHD+ a 120 Hz, es un teléfono perfecto para consumir contenido multimedia. Ahora mismo se puede conseguir por 225,98 euros usando el cupón 30D1105.

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Bose QuietComfort

En el caso de que necesites unos auriculares inalámbricos, los QuietComfort de Bose son una opción de lo más interesante. La característica más destacada es que cuentan con un sistema de cancelación activa de ruido, con tres modos diferentes. Cuentan con controles táctiles para poder controlar el volumen, pasar de canción o coger o colgar llamadas. Además, tienen una clasificación IPX4 contra el sudor y ofrecen una autonomía de hasta 8,5 horas. En este momento tienen un precio de 105,00 euros usando el cupón 15D1105.

Bose QuietComfort PVP en Miravia — 105,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LEGO 72168 Pokémon Rayquaza

Si estás buscando un regalo de Navidad, los LEGO son productos con los que puedes acertar prácticamente en cualquier rango de edad. En este caso se trata del nuevo LEGO de Pokémon, que tiene como protagonista a Rayquaza, uno de los legendarios de la tercera generación. El kit cuenta con un total de 1.083 piezas y ofrece un resultado espectacular para tenerlo de exposición. Ahora mismo se queda por 87,49 euros usando el cupón 10D1110.

LEGO® 72168 Pokémon™ Rayquaza PVP en Miravia — 87,49 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Dualsense

Si tu mando de PlayStation 5 ya empieza a mostrar síntomas de desgaste o directamente necesitas un segundo mando para jugar con tu pareja, amigos o familiares, ahora el DualSense cae de precio. El mando destaca especialmente por su vibración háptica y por sus gatillos adaptativos, que ofrecen una sensación de inmersión mucho mayor que la de los mandos de otras consolas. Ahora mismo sale por 53,78 euros usando el cupón 10D1110.

Sony Dualsense PVP en Miravia — 53,78 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cecotec Cecofry Dual 9000 Air Fryer

Finalmente, si todavía no tienes una freidora de aire en casa, este modelo de Cecotec es perfecto para remediarlo. Cuenta con un diseño de doble cesta con una capacidad total de 9 litros. Esto nos permitirá cocinar dos cosas diferentes al mismo tiempo, configurando temperaturas y tiempos individuales en cada una de ellas. Además, incluye un total de 6 modos preconfigurados y tiene una potencia máxima de 2.850 W. Ahora mismo sale por 69,89 euros usando el cupón 10D1110.

Cecotec Cecofry Dual 9000 Air Fryer PVP en Miravia — 69,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Xiaomi, Bose, LEGO, Sony, Cecotec

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