Elegimos cuatro dispositivos rebajados del 11.11 de AliExpress: hay un móvil superventas o uno de los mejores auriculares de diadema

El 11 de noviembre es el denominado Día del Soltero (o Single's Day) y si hay una tienda que lo aprovecha bien es AliExpress. Hoy es uno de los días más potentes de su particular Black Friday y ya os hemos ido trayendo ofertas que nos han parecido especialmente interesantes. En esta ocasión, vamos con una selección de dispositivos que han hecho nuestros compañeros de TikTok y donde podemos encontrar dispositivos como el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por 320,60 euros en su versión con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM con el código 'XATAKAES39'.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (12+512 GB) PVP en AliExpress (con cupón) — 320,60 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El 11.11 de AliExpress sigue con un montón de chollos activos

Este Redmi Note 15 Pro 5G de Xiaomi es una muy buena opción ahora que tenemos disponible el nuevo modelo. Podemos hacernos con su versión con más memoria a buen precio, algo que hará que su vida útil sea más larga. Pero este móvil es solo un ejemplo de todo lo que hay, puesto que hay otras tres ofertas muy interesantes que nos cuentan nuestros compañeros.

Si te gusta escuchar música y buscas algo con un sonido top que, además, tenga un sistema de cancelación de ruido sobresaliente, también tienes a buen precio los Sony WH-1000XM6. Estos, uno de los mejores auriculares de diadema que hay, ofrecen hasta 30 horas de autonomía y nos podemos hacer con ellos por 236 euros con el mismo cupón.

Hoy hemos tenido el Xiaomi Watch 2 a buen precio, un gran reloj para presupuestos ajustados. Sin embargo, este ya se ha agotado, aunque tenemos una alternativa: el OnePlus Watch 2. Ya tiene algún tiempo, pero es un dispositivo con un diseño muy elegante que cuenta con buena autonomía y que nos podemos comprar por 106,99 euros con el código 'XATAKAES12'.

Y para terminar, un dispositivo ideal para unas vacaciones o una escapada: la Insta360 X4 Air. Se trata de una cámara 360 que es muy ligera (apenas pesa 165 gramos) y que permite grabar vídeo incluso a 8K. La podemos comprar ahora mismo por 265,17 euros usando el código 'XATAKAES39', no importa si la quieres para ti o quieres adelantar un regalo para Navidad.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | AliExpress, Xiaomi, Sony, OnePlus, Insta360

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