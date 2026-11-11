AliExpress celebra el 11 del 11 con todos estos chollos en consolas, televisores, móviles y más

AliExpress está celebrando su habitual campaña previa al Black Friday, la promo del 11 del 11 con ofertas en todo tipo de productos. Hay bastante donde elegir y muchos cupones que podemos aprovechar, por lo que en este artículo vamos a repasar algunos de los mejores chollos que están ya disponibles.

Nintendo Switch 2 por 459,35 euros, la consola junto con un videojuego y una suscripción.

por 459,35 euros, la consola junto con un videojuego y una suscripción. Xiaomi TV Box S 3rd Gen por 61,74 euros, un dispositivo ideal para disfrutar de contenido en streaming.

por 61,74 euros, un dispositivo ideal para disfrutar de contenido en streaming. Sony WH-1000XM6 por 236,39 euros, unos auriculares de gama alta con una excelente cancelación activa de ruido.

por 236,39 euros, unos auriculares de gama alta con una excelente cancelación activa de ruido. Redmi Note 17 Pro 5G por 200,14 euros, un móvil con una batería enorme.

por 200,14 euros, un móvil con una batería enorme. Xiaomi S Mini por 359,59 euros, un televisor MiniLED con buena pantalla.

Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 se está agotando de AliExpress, y no es de extrañar viendo los precios que tiene la tienda. Si buscamos un buen pack, la consola junto con 'Mario Kart World' y una suscripción de tres meses a Nintendo Switch Online se queda por 459,35 euros utilizando el cupón ESD1139.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Suscripción 3 meses Nintendo Switch Online PVP en AliExpress — 459,35 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV Box S 3rd Gen

Si tenemos una tele un poco antigua (no smart TV) o una actual que no tiene un buen rendimiento, el Xiaomi TV Box S 3rd Gen ahora mismo se encuentra de oferta por 61,74 euros utilizando el cupón ESD1103. Se trata de un dispositivo con Google TV que ofrece un buen rendimiento, resolución 4K y compatibilidad con contenido HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Xiaomi TV Box S 3rd Gen PVP en AliExpress — 61,74 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony WH-1000XM6

Si queremos unos buenos auriculares, los Sony WH-1000XM6 ahora mismo se encuentran de oferta por 236,39 euros utilizando el cupón ESD1139. Hablamos de unos auriculares de diadema de gama alta que destacan tanto por la calidad de audio como por su cancelación activa de ruido, por lo cómodos que son (incluso al utilizarlos durante horas) y su batería.

Redmi Note 17 Pro 5G

En cambio, si queremos aprovechar la campaña de AliExpress para renovar un móvil y buscamos un modelo con buena batería, el Redmi Note 17 Pro 5G ha bajado hasta los 200,14 euros utilizando el cupón ESD1139. Cuenta con una batería de 8.340 mAh, su pantalla ofrece una resolución 1.5K, viene con el sistema operativo HyperOS de Xiaomi y cuenta con 256 GB de almacenamiento interno.

Redmi Note 17 Pro 5G PVP en AliExpress — 200,14 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi S Mini

También hay televisores que están de oferta y, pese a que se lanzó el año pasado, el Xiaomi S Mini tiene uno de los mejores precios. Por 359,59 euros utilizando el cupón ESD1139, hablamos de una smart TV QD-Mini LED que incorpora una pantalla de 55 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 144 Hz, ángulos de visión de 178º (horizontales y verticales) y compatibilidad con Dolby Vision IQ, HDR10+ y Dolby Atmos.

Xiaomi S Mini PVP en AliExpress — 359,59 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Laura López, Nintendo, Xiaomi, Sony

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