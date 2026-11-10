Las mejores ofertas de Amazon (antes del Black Friday) hoy, 10 de noviembre: freidoras Ninja, móviles y auriculares con más del 60% de descuento

Aunque, oficialmente, el Black Friday es el último viernes de noviembre, algunas tiendas ya se han adelantado. Amazon ha hecho oficial que su Black Friday comenzará el próximo 19 de noviembre, aunque ya tiene algunas ofertas de Black Friday anticipado. Estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 10 de noviembre.

Cámara de vigilancia Ring Indoor Camera 2ª generación por 17,99 euros: con comunicación bidireccional y resolución HD.

por 17,99 euros: con comunicación bidireccional y resolución HD. Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G por 360,90 euros: con 12 GB de RAM y batería de 8.340 mAh.

por 360,90 euros: con 12 GB de RAM y batería de 8.340 mAh. Freidora de aire Ninja CRISPi por 101,28 euros: con dos recipientes de cristal.

por 101,28 euros: con dos recipientes de cristal. Auriculares inalámbricos Soundcore P30i de Anker por 23,99 euros: con cancelación de ruido y graves potentes.

por 23,99 euros: con cancelación de ruido y graves potentes. Proyector Nebula Mars 3 Air por 379,99 euros: con Google TV.

Cámara de vigilancia Ring Indoor Camera 2ª generación

Este es uno de los chollos más atractivos hoy en Amazon, gracias al 64% de descuento que tiene aplicado. El precio recomendado de esta cámara de vigilancia para interiores de Ring es de 49,99 euros, pero ahora puedes comprarla por 17,99 euros. Eso sí, solo está a ese precio en color rosado.

La Ring Indoor Camera de 2ª generación ofrece vídeo en resolución HD (1.080 p) y comunicación bidireccional. Además, esta cámara de vigilancia incorpora una cubierta de privacidad extraíble y su instalación es flexible, ya que podrás colocarla en una superficie plana o fijarla a la pared. Por último, se puede destacar que es compatible con Alexa.

Ring Cámara interior (Indoor Camera 2.ª gen.) Hoy en Amazon — 17,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G

Si estás pensando en cambiar de móvil, este de Xiaomi es uno de los modelos superventa y con buena relación calidad-precio dentro de su catálogo. Con un PVP recomendado de 499,90 euros, ahora puedes comprarlo en el Black Friday anticipado de Amazon por 360,90 euros.

El Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G que está rebajado tiene una RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento interno. Su enorme batería de silicio-carbono de 8.340 mAh ofrece hasta 2,4 días de autonomía con uso moderado y admite carga rápida a 67 W.

Freidora de aire Ninja CRISPi

Dentro del catálogo de freidoras de aire Ninja, el modelo CRISPi es con el que la firma se aventuró en el sector de las airfryers con recipiente de cristal. Con un precio recomendado de 179,99 euros, ahora puedes comprarla con un 44% de descuento, por 101,28 euros en Amazon.

Esta freidora de aire viene con dos recipientes de cristal (que ofrecen una capacidad total de 5,2 litros) y ofrece cuatro funciones de cocción predeterminadas. Su potencia es de 1.700 W y permite cocinar con poco o nada de aceite.

Auriculares inalámbricos Soundcore P30i de Anker

Si buscas unos auriculares inalámbricos baratos, pero sin renunciar a buenas prestaciones, estos de Anker tienen ahora un 40% de descuento (respecto a su PVP recomendado) en el Black Friday anticipado de Amazon. Ahora, puedes llevártelos rebajados por 23,99 euros.

Estos auriculares cuentan con cancelación de ruido con tecnología adaptativa. Ofrecen graves potentes y su batería brinda hasta 10 horas de escucha con una sola carga, aunque se pueden ampliar hasta las 45 horas con el estuche de carga.

Soundcore P30i de Anker Auriculares con Cancelación de Ruido Hoy en Amazon — 23,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Proyector Nebula Mars 3 Air

Ahora que empieza a hacer frío, es la época perfecta para las tardes de sofá, peli y manta. Si quieres un proyector, este Nebula es un chollo ahora en Amazon. Ha pasado de costar 599,99 a 379,99 euros.

El Nebula Mars 3 Air es un proyector portátil con resolución 1.080p y 400 lúmenes. Viene con Google TV, por lo que tendrás acceso directo a las principales plataformas de streaming. Además, integra una batería que ofrece hasta 2,5 horas de autonomía.

Nebula Mars 3 Air Proyector Portátil 1080p, Wi‑Fi, 400 Lúmenes Hoy en Amazon — 379,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Nebula, Anker, Ninja, Xiaomi, Amazon y Ring

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados