Renovar tu casa sale más barato gracias al Black Friday de Leroy Merlín y sus descuentos de hasta el 25%

Hace ya tiempo que el mes de noviembre se ha convertido en el mes del Black Friday. Lo que comenzó siendo un día seleccionado para aprovechar algunas de las mejores ofertas del año, se ha convertido en cuatro semanas repletas de descuentos en prácticamente todo tipo de tiendas. Sin ir más lejos, Leroy Merlín ya ha empezado con su Black Friday, y ha traído con él descuentos muy interesantes.

Revestimiento de pared de palillería efecto 3D MDF Artens Ravik roble de 260x30cm PVP en Leroy Merlin — 36,59 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si echamos un ojo a las ofertas, podemos encontrar descuentos de hasta el 25% en todo tipo de productos para el hogar. Si necesitas renovar tu cocina, puedes encontrar grifos, encimeras e incluso cocinas completas. Pero, además, también podemos encontrar productos para el baño, los dormitorios o toda la casa en general. A continuación os dejamos una selección de las más interesantes:

Revestimiento de pared MDF Artens Ravik por 36,49 euros, ideal para decorar cualquier estancia.

por 36,49 euros, ideal para decorar cualquier estancia. Cocina en kit Eleki blanca por 279,00 euros, una opción muy interesante para pisos pequeños.

por 279,00 euros, una opción muy interesante para pisos pequeños. Espejo de baño redondo Teide por 86,99 euros, perfecto para modernizar tu baño.

por 86,99 euros, perfecto para modernizar tu baño. Revestimiento de pared decorativo efecto mármol vinílico por 34,99 euros/m², una opción económica para reformar tu casa sin obras.

por 34,99 euros/m², una opción económica para reformar tu casa sin obras. Suelo porcelánico Harmony Zaragoza por 17,99 euros, fantástico para toda la casa.

Revestimiento de pared MDF Artens Ravik

Este revestimiento de pared es una opción ideal para decorar cualquier parte de nuestra casa. Podemos colocarlo en el recibidor de nuestra casa o en el salón para darle un toque elegante y atemporal. Incluso podemos usarlo como cabecero para el dormitorio si lo colocamos de manera horizontal. Eso sí, nos haría falta más de uno, ya que cada revestimiento cuenta con unas dimensiones de 260 x 30 cm. Pero gracias al descuento actual, ahora se queda a un precio de 36,49 euros/m².

Revestimiento de pared de palillería efecto 3D MDF Artens Ravik roble de 260x30cm PVP en Leroy Merlin — 36,59 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cocina en kit Eleki blanca

Si tienes un piso pequeño y quieres renovar tu cocina, este kit Eleki es una opción de lo más interesante. Cuenta con dos módulos altos y tres bajos, para tener espacio suficiente de almacenaje, así como para poder instalar un horno. El ancho total es de 180 cm, mientras que su profundidad es de 58 cm. Además, el acabado exterior de los muebles es mate, perfecto para encajar con decoraciones nórdicas. Su precio ahora mismo es de 279,00 euros.

Cocina en kit Eleki blanca 2 módulos altos + 3 bajos L.180 x H.217 x P.58 cm PVP en Leroy Merlin — 279,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Espejo de baño redondo Teide

Si buscas darle un toque moderno a tu baño, tener un espejo con luz LED se ha convertido prácticamente en un imprescindible en cualquier casa. Lo cierto es que, además de aumentar la luminosidad del baño, también le brinda un toque estético muy elegante. Este modelo cuenta con un diámetro de 70 cm y una tira uniforme con luz fría 6000 K. Ahora mismo, su precio es de 86,99 euros.

Espejo de baño redondo con luz LED Teide 70 cm de diámetro PVP en Leroy Merlin — 86,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Revestimiento de pared decorativo efecto mármol vinílico

En el caso de que quieras cambiar la apariencia de tu cocina o de tu baño, pero no quieras meterte en una reforma, con el coste y el tiempo que ello supone, este tipo de revestimientos son la alternativa perfecta. Se instalan directamente encima de los azulejos que ya tengamos en casa, ofreciendo un resultado final como si fueran azulejos reales. Además, son resistentes al agua, por lo que no hay que temer que se caigan o se estropeen con la humedad. Su precio actual es de 34,99 euros/m².

Revestimiento de pared decorativo efecto mármol vinílico SPC Mable beige de 80x40cm PVP en Leroy Merlin — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Suelo porcelánico Harmony Zaragoza

Finalmente, si lo que buscas es renovar todo o parte del suelo de tu casa, este suelo porcelánico es una opción fantástica. Cuenta con un efecto de madera natural que replica a la perfección el acabado que ofrece la tarima o el parqué, ideal para toda la casa. O en caso de tener alguna de las opciones que acabamos de mencionar ya instaladas, es perfecto para utilizarlo en el baño y en la cocina. Su precio ahora mismo es de 17,99 euros/m².

Suelo porcelánico Harmony Zaragoza efecto madera natural 20x120 cm ARTENS PVP en Leroy Merlin — 17,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Leroy Merlin

En Xataka | Qué calefactor comprar: los mejores modelos en función de potencia, casos de uso y precio

En Xataka | Mejor aire acondicionado calidad precio. Cuál comprar y seis modelos recomendados desde poco más de 300 euros