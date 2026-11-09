El teclado que me llevaría a cualquier lugar es pequeño, cómodo y funciona incluso con televisores

A la hora de estudiar o trabajar en casa, viene bien barajar distintas opciones de cara a comprar un teclado. Si queremos utilizarlo también en exteriores, el Logitech Pebble Keys 2 es una buena opción de compra dado su tamaño, su funcionalidad y su precio actual, que ha bajado en Amazon hasta los 23,55 euros.

Pequeño, cómodo y con conexión simultánea con hasta tres dispositivos

El Logitech Pebble Keys 2 es un teclado que destaca por bastantes motivos. El primero es que es un teclado bastante compacto, lo que nos facilita el poder llevarlo en la mochila a cualquier lugar de forma cómoda. También es ideal para tenerlo en casa y utilizarlo con varios dispositivos.

Además de funcionar por conexión Bluetooth, este teclado permite que podamos conectarlo en hasta tres dispositivos a la vez, ya sea en un ordenador, en una tablet e incluso en televisores. De hecho, yo tengo el de primera generación y lo utilizo, sobre todo, en mi smart TV para realizar búsquedas en apps de forma más cómoda que con el teclado virtual de la tele.

También incorpora 10 teclas Fn que se pueden configurar con macros a través del software Logi Options+. Las teclas están redondeadas para que sean cómodas de presionar y funciona con pilas, rindando de esta forma una autonomía de hasta tres años de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Logitech Pebble Keys 2 hoy ✅ LO MEJOR Es pequeño y muy cómodo de utilizar .

. Permite conectar tres dispositivos a la vez .

. Su oferta : ahora mismo tiene uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha.

: ahora mismo tiene uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha. Es compatible con Windows, ChromeOS y dispositivos de Apple. ❌ LO PEOR Al ser un teclado compacto, no incluye pad numérico. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teclado compacto que te permita utilizarlo en varios dispositivos a la vez. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente lo vas a utilizar en casa. Hay teclados menos compactos, pero que son más completos.

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Imágenes | Logitech

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