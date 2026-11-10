Google tuvo el mejor modelo de IA durante trece días. Anthropic se lo quitó y la respuesta ha tardado 24 horas

La guerra por conseguir el mejor modelo de IA es una pelea constante entre las grandes empresas que mueven el cotarro. Google es un peso pesado del segmento, por más que sus modelos hayan quedado ligeramente por detrás de la competencia. Por eso ha pisado el acelerador: la llegada de Gemini 4 Carbon implica plantarle cara a Anthropic, OpenAI y xAI en los modelos de frontera.

Un trono de trece días. Pese a que Google acaba de anunciar la llegada de Carbon al público general, el modelo lleva casi medio mes al alcance de algunas empresas y analistas de seguridad (a través de su programa Fairwind). Durante esos trece días, Gemini 4 Carbon ha estado en lo más alto de los benchmarks. Al menos hasta que ayer sacó Anthropic su Fable 5.2.

Anthropic incluyó a Gemini 4 Carbon en la comparativa con la que presentó Fable 5.2. Así queda la pelea entre ambos, siempre con los datos de la dueña de Claude.

Prueba Gemini 4 Carbon Claude Fable 5.2 FrontierCode 2.0 (programación agéntica) 41,1 % 49,1 % FrontierSWE v2 61,2 % 69,9 % AutomationBench (flujos de negocio) 53,9 % 51,4 % Terminal-Bench-Science 0.1 64,8 % 74,6 % OSWorld 2.1 (uso de ordenador) 81,5 % 89,3 % Chartography (lectura de gráficos) 72,5 % 73,4 % Índice de Vals v2.2 70,45 % 71,31 % Índice de inteligencia de Artificial Analysis 59 65

Google mueve ficha. Tenía el trono con Carbon y Anthropic se lo quitó con Fable 5.2. La ventaja de la dueña de Claude es que puso directamente el nuevo modelo en manos de todos los usuarios de pago, un movimiento que ha permitido probar las novedades con un rango de uso bastante holgado (y con un reinicio de regalo, al menos en las cuentas Pro). Google parece que se ha visto obligada a hacer más o menos lo mismo.

Carbon está ya disponible para suscriptores de la IA de Google a través de distintos caminos:

API de Gemini en Google AI Studio: nivel de pago.

Android Studio: nivel de pago de la API.

Gemini para empresas: por API o en el desplegable de modelos.

Google Antigravity: suscriptores de Google AI Ultra y empresas.

CodeMender y AlphaEvolve: agentes especializados, para empresas.

Aplicación Gemini: solo con Google AI Ultra.

Modo IA de la Búsqueda: solo con Google AI Ultra.

Programa para científicos: seis meses gratis en Antigravity, previa solicitud y selección.

Programa Fairwind: la variante de ciberseguridad, previa solicitud.

Sin acceso aún para la base de usuarios. Quienes no tengan un mínimo de Google AI Ultra, la suscripción más cara a nivel particular, no podrán acceder a Carbon en la app de Gemini. Tampoco a través del buscador de Google y su Modo IA: la empresa lo ha restringido a sus usuarios más premium.

La baza de Google es el precio. Gemini 4 Carbon cuesta 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 de salida hasta el 30 de noviembre; después subirá a 4 y 20. Por su parte, Fable 5.2 se queda en 8 y 40, y eso tras la rebaja con la que llegó. Por lo tanto, el modelo de Google sale por la cuarta parte del precio durante la promoción de salida y por la mitad cuando esta termine.

Quien no pague Google AI Ultra seguirá teniendo acceso a Gemini 4 Argon, que no es precisamente un premio de consolación: Google lo recomienda para la mayoría de tareas. Por su parte, Anthropic hace lo mismo con Opus 5.5. Los dos modelos de altas capacidades son, en el fondo, herramientas de nicho que funcionan muy bien como escaparate.

Imagen de portada | Google

En Xataka | Pulsar “Sí, y no vuelvas a preguntar” en Claude Code parecía inofensivo. Ha acabado filtrando miles de contraseñas en GitHub