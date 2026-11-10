El Google Pixel 11 se adelanta al Black Friday con el mejor precio que ha tenido hasta ahora

Las tiendas ya no esperan al Viernes Negro para celebrar sus campañas por el Black Friday. Desde principios de noviembre han ido adelantando ofertas bastante atractivas, y ahora ha llegado la mejor: MediaMarkt ha bajado el Google Pixel 11 hasta los 668,22 euros.

Para conseguir este precio hay que aprovechar los dos descuentos disponibles:

Descuento directo al comprar desde la app.

Descuento adicional utilizando el cupón PIXEL111MM.

Si lo prefieres, hay otros modelos de la misma generación que han bajado de precio con los mismos descuentos:

Google Pixel 11 por 668,22 euros.

por 668,22 euros. Google Pixel 11 Pro por 824,22 euros.

por 824,22 euros. Google Pixel 11 Pro XL por 980,22 euros.

Un móvil pequeño y con buen apartado fotográfico

En lo que se refiere al Google Pixel 11, que es el modelo de su generación que se queda con mejor precio, hablamos de un smartphone que es ideal para aquellas personas que busquen un teléfono compacto. Incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas que ofrece una muy buena experiencia consumiendo contenido multimedia, pero que también se ve especialmente bien tanto en interiores como en exteriores.

A nivel interno incorpora el procesador Google Tensor G6 que, sin ser el más puntero o el más potente, ofrece un buen rendimiento en el día a día. A ello debemos sumarle que, en este caso, cuenta con una buena configuración de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Y si hay otro punto que debemos destacar de este móvil, ese es el del apartado fotográfico. No varía demasiado las cámaras con respecto a la anterior generación, pero sí que mejora en la fotografía computacional (a través de software), implementando, además, un Super Zoom 30x además de un telefoto con zoom óptico x5.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 11 hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : ideal para quienes prefieran móviles más pequeños.

: ideal para quienes prefieran móviles más pequeños. Su apartado fotográfico : muy bueno en su fotografía computacional.

: muy bueno en su fotografía computacional. Su pantalla: excelente para ver contenido multimedia. ❌ LO PEOR Su procesador se queda por debajo de lo esperado en esta generación.

se queda por debajo de lo esperado en esta generación. Su carga rápida sigue siendo lenta si la comparamos con la de otros fabricantes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil pequeño, que rinda bien y que tenga tanto un buen precio como un gran apartado fotográfico. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil para jugar, ya que en ese caso es recomendable tener en cuenta tanto el procesador como la batería; apartados donde no destaca demasiado este móvil.

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Imágenes | MediaMarkt, Compradicción, Google

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