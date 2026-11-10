Un ingeniero camerunés ha creado un enfriador solar que puede reducir la temperatura de una habitación en más de 20 grados

Un joven ingeniero de Camerún ha construido un enfriador solar de terracota capaz de bajar la temperatura de una habitación en más de 20 grados centígrados. Teniendo en cuenta el calor extremo del Sahel, podría ayudar a muchas personas a conseguir un entorno mucho más fresco en sus casas. Lo curioso es que el invento también carga móviles y cuenta con iluminación. Y su creador afirma que es lo suficientemente barato para cualquier hogar.

Una solución ecológica. La refrigeración es una necesidad básica en el Sahel, pero el aire acondicionado convencional es caro de comprar y de utilizar, y la electricidad de la red es poco fiable en muchos lugares. Didier Dinamou, ingeniero energético y fundador de la startup D.Y. Innovation, sostiene que la respuesta tampoco implica tecnología avanzada de climatización.

En una entrevista en vídeo con Brut Afrique en 2025, afirmaba que su sistema utiliza materiales locales de gran abundancia, lo que mantiene bajos los costes de producción. Para Dinamou es una solución accesible y ecológica para África.

Cómo funciona. El sistema se basa en la refrigeración evaporativa, con paneles solares que alimentan toda la unidad. Según Dinamou, el agua llena un depósito de terracota, donde la arcilla la mantiene fría de forma natural. Después, una pequeña bomba eleva el agua para humedecer los tubos de arcilla. Por último, un ventilador expulsa aire a través de las superficies húmedas. A medida que parte del agua se evapora, extrae el calor del aire y entra aire más fresco en la habitación.

Dinamou afirma que en su taller la habitación estaba a 36 °C mientras que el agua del sistema estaba a 20 °C. A diferencia de un aparato de aire acondicionado convencional, no hay compresor ni gas refrigerante, así que las únicas demandas de energía reales son una bomba y un ventilador, que un panel solar puede manejar fácilmente.

La vieja idea detrás de esto. En todo el Sahel, los hogares mantienen el agua potable fresca en jarras de arcilla, porque la terracota porosa permite que un poco de agua se filtre y se evapore, llevándose el calor consigo. Es similar a proyectos que ya hemos hablado en esta casa como TerraMound o Bloc. Dinamou declaraba a Brut Afrique que vio esto como una valiosa propiedad térmica que merecía la pena mejorar con tecnología moderna.

Según Energy Crossroad, el sistema comenzó como su proyecto de fin de carrera en la École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, obteniendo una puntuación de 18,5 sobre 20.

En cifras. En las pruebas con una temperatura exterior de 48 °C, Dinamou cuenta que el sistema redujo una habitación de 30 metros cuadrados a 25 °C. Estimaba el coste en unos 90.000 francos CFA (unos 137 euros al cambio), describiendo el sistema como mucho más barato que el aire acondicionado convencional.

Más allá de enfriar. La unidad también tiene un puerto USB para cargar teléfonos y proporciona iluminación. Dinamou dice que los usuarios que más se pueden beneficiar de ello son los hogares y centros de salud del Sahel, donde el potencial solar es alto.

El inconveniente. La refrigeración evaporativa tiene límites, pues funciona mejor con aire cálido y seco, que es exactamente el clima del Sahel, y es menos eficaz donde la humedad es alta. También utiliza agua, un recurso escaso en gran parte de la región. Por no mencionar que, frente a un aire acondicionado, evidentemente no hay comparación posible.

Dinamou también describe otros obstáculos, pues afirma que el norte de Camerún carece de laboratorios para analizar la composición de la arcilla o realizar ensayos mecánicos y térmicos, y que pedir equipos especializados lleva mucho tiempo. La idea es comparar sus resultados con pruebas independientes, para después fijar un precio final y pasar de los prototipos de taller a un equipo viable para producción. Veremos si al final tiene recorrido el invento.

Imagen de portada | Réfléchissons ensemble

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