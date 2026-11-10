La solución para secar la ropa en pisos pequeños: un tendedero que se transforma en lámpara cuando no lo usas

Aprovechar cada metro cuadrado en pisos de dimensiones reducidas suele ser un dolor de cabeza, especialmente a la hora de hacer la colada. Desplegar un tendedero metálico tradicional en medio del salón o del pasillo no solo estorba el paso, sino que arruina por completo la estética del hogar. Para resolver este problema de espacio, el Foxydry Air 120 propone una solución ingeniosa. Se trata de un tendedero eléctrico que se recoge en el techo y funciona como una lámpara LED cuando está en reposo. Su precio es de 489,70 euros.

foxydry Air, tendedero eléctrico de Techo, con Mando, 122 cm Hoy en Amazon — 489,70 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Automatización, ventilación integrada y máximo aprovechamiento del espacio

El Foxydry Air 120 está diseñado para instalarse anclado al techo (o mediante soportes de pared opcionales), quedando totalmente integrado en las estancias como si fuera una lámpara de diseño moderno.

Su control es motorizado a través de mando a distancia. Con esto, podrás olvidarte de hacer esfuerzos o utilizar manivelas. A través de su mando inalámbrico, el tendedero desciende hasta 1,80 metros para colgar las prendas cómodamente a tu altura y vuelve a subir pegado al techo para dejar el suelo 100% libre.

Al estar plegado en la parte superior, sus luces LED integradas de bajo consumo sirven como iluminación principal en una terraza acristalada, un lavadero o la habitación en la que vayas a instalarlo.

Incorpora, asimismo, un sistema de flujo de aire con dos ventiladores de bajo consumo (apenas 44 W) que mueven el aire sobre la ropa colgada para acelerar el proceso de secado natural sin gastar la energía que requeriría una secadora convencional.

Por último, destacar su gran capacidad de carga. Dispone de un marco principal de 122 cm con varillas y rieles extendibles hasta los 200 cm, ofreciendo una longitud total para colgar de hasta 16 metros y soportando hasta 35 kg de ropa (por lo que es ideal para sábanas, edredones y coladas pesadas).

⚡ EN RESUMEN: tendedero de techo foxydry air 120 ✅ LO MEJOR Ahorro de espacio total: libera al 100 % el suelo mientras la ropa se seca en la zona superior de la estancia.

libera al 100 % el suelo mientras la ropa se seca en la zona superior de la estancia. Consumo energético contenido: los ventiladores de aire ayudan a secar la ropa con una fracción del consumo eléctrico de una secadora de tambor tradicional. ❌ LO PEOR Precio de gama alta... Supone una inversión sensiblemente mayor a la de los tendederos plegables o de manivela convencionales.

Supone una inversión sensiblemente mayor a la de los tendederos plegables o de manivela convencionales. Requiere instalación fija... Al requerir 4 puntos de anclaje en el techo y conexión a la red eléctrica del hogar (similar a la de una lámpara), necesita un montaje inicial. 💡 CÓMPRALO SI... No dispones de espacio para una secadora o buscas mantener despejado el suelo del lavadero o balcón. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives de alquiler y no tienes permiso para hacer agujeros. Al requerir taladrar el techo y realizar un empalme a la red eléctrica, no es idóneo si buscas una solución quita y pon instantánea.

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Imágenes | Foxydry

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