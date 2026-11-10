La fusión de Warner y Paramount sigue haciendo rodar cabezas: James Gunn sale de DC y su proyecto de universo se desmorona

'Superman' recaudó 618 millones y dio beneficios. 'Clayface' superó en recaudación el doble de su presupuesto. No son cifras comparables a las de Marvel, pero son muy competentes. Sin embargo, un matiz del contrato de James Gunn ha acabado llevando a su salida y la de Peter Safran como grandes responsables del Universo DC en la pantalla.

Qué ha pasado. El viernes 6 de noviembre, David Ellison y Ynon Kreiz, consejeros delegados de Skydance, se presentaron en los despachos de Gunn y Safran en el estudio de Warner en Burbank. Les dijeron que las garantías que habían recibido semanas antes de que se respetaría su plan de relanzamiento del universo DC en cine ya no valían, según un artículo de The Hollywood Reporter de donde salen muchas de las intrahistorias de este despido.

Gunn ha terminado de rodar 'Man of Tomorrow', la secuela de su 'Superman', y estaba escribiendo una tercera entrega. Seguía así el plan de estrenar una película de Superman cada dos años, con la posibilidad de que la saga acabara desembocando en la presentación de la Liga de la Justicia.

El sustituto. Jeremy Latcham, veterano de Marvel, dirigirá DC Studios como presidente y director creativo desde el 1 de diciembre. Latcham responderá ante Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Skydance Motion Picture Group, un escalón por debajo de Ellison. Gunn y Safran, por su parte, vuelven a tiempo completo a su trabajo creativo. Es uno de los muchos baches en la accidentada compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, y que ha sido rebautizada como Skydance después de un trayecto que ha incluido una OPA hostil y el abandono de Netflix de la carrera. Antes de Gunn y Safran, la primera baja de peso fue la de Michael De Luca y Pam Abdy.

Taquilla así asá. Las cuentas de DC Studios son irregulares. 'Superman' sumó 618,7 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 225, y aunque fue rentable por los pelos, al parecer en Skydance creen que no tuvo el impacto cultural que se le exigía. 'Supergirl' se estrelló: 126,5 millones de recaudación global, por debajo incluso de unas previsiones que ya eran flojas. 'Clayface', estrenada en octubre, ha superado los 100 millones con un presupuesto de 44, lo que también supone unos beneficios muy ajustados.

Choque de organigramas. Cuando Warner Bros. Discovery los nombró en octubre de 2022, Gunn y Safran respondían directamente ante David Zaslav, anterior CEO de Warner, y sus contratos mantenían esa línea con la cúpula aunque cambiara el dueño. Goldberg y Greenstein quieren concentrar toda la producción de cine bajo su mando, y DC era la única excepción a ese plan. Gunn y Safran tardaban además en compartir planes, calendario y material rodado.

Zaslav, además, montó el feudo con estos dos únicos responsables a imagen del modelo de Marvel, pero en una compañía que tenía un solo gran estudio de cine. Skydance tiene ahora dos (Warner y Paramount), gobernados por la misma pareja de ejecutivos, y en ese reparto un estudio dentro del estudio con línea directa al consejero delegado estorba, por mucho que sus películas den dinero.

El gusto del jefe. El sustituto, Jeremy Latcham, conoce bien a Gunn. Entró en Marvel en 2004, llegó a vicepresidente senior de producción y desarrollo y fue productor ejecutivo de 'Los Vengadores' y 'Guardianes de la Galaxia'. Fue él quien defendió fichar a Gunn para dirigir a los Guardianes. Desde 2017 tiene productora propia, con acuerdos preferentes con 20th Century Fox, Hasbro y Wonder Project, compañía para la que ha desarrollado proyectos de inspiración religiosa tras mudarse a Texas.

Latcham encaja mejor con los gustos de Ellison: cine para el gran público y una pregunta recurrente sobre si una película conectará con la gente corriente fuera de Hollywood. En una entrevista en CBN, cadena cristiana conservadora, contaba que su brújula en los primeros tiempos de Marvel era si aquello le gustaría a su abuela. O dicho de otro modo y con otro ejemplo: en 2017, tras un pase de prueba, le pareció que 'Aniquilación' era "demasiado intelectual" y "demasiado complicada", y pidió cambiar el final.

Es complicado. Gunn ha comentado la salida en un largo mensaje en Instagram: sus cuatro años al frente de DC han sido "complicados, por decirlo suavemente" y se siente "increíblemente aliviado" de volver a dirigir sin más presiones. También dice que está escribiendo otro proyecto para DC. 'Man of Tomorrow' llegará en julio de 2027 con él como director y con Latcham en el despacho, pero ya se empieza a dar por hecho (aunque no hay nada oficial) que Gunn no va a completar su visión de Superman. Otro universo de ficción se desmorona ante nuestros ojos no por cuestiones creativas, sino por fusiones multimillonarias.

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