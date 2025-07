El gran estreno de esta semana es más trascendental de lo que parece: tres piezas esenciales del cine actual dependen de su éxito

Apenas quedan unos días para el estreno de 'Superman', una película cuyo estreno llevamos esperando desde que James Gunn anunció los planes para su renovado Universo DC, con el que Warner haría borrón y cuenta nueva con respecto a todo lo que había supuesto su cosmos superheroico hasta el momento. Es decir, 'Superman' se juega mucho más de lo que parece. Su éxito o fracaso puede traer consecuencias que no se disipen hasta dentro de muchos años.

Buenas perspectivas. Para empezar, conviene aclarar que se abre un futuro halagüeño para la película de Gunn. Es cierto que su presupuesto ha sido muy considerable (se calcula que entre 225 y 363 millones de dólares). Para ser rentable, algunas fuentes señalan que necesitaría superar los 500 millones de dólares globales ser considerada un éxito, y otras elevan esa cifra a más de 700 millones para justificar el relanzamiento del DCU. Gunn se ha apresurado a desmentir el tamaño de esas cifras.

En cualquier caso, las previsiones son buenas pero no extraordinarias: en principio, y dependiendo de la fuente, se hablaba de recaudaciones entre 125 y 200 millones de dólares, pero la preventa ha rebajado un poco las expectativas, que ahora andan entre 90 y 145 millones. Las primeras recepciones de la crítica, eso sí, han sido excelentes.

Esencial para tres piezas clave del cine actual. En definitiva, el éxito de 'Superman' puede afectar a tres piezas importantes del cine mainstream de Hollywood. Por una parte su éxito es clave para la maltrecha economía de Warner. Por otra, es el punto de partida de un nuevo universo superheroico, con todo lo que eso implica. Y finalmente, 'Superman' está enmarcada en el género de los superhéroes, que lleva años atravesando altibajos. El éxito o fracaso de 'Superman' marcará el futuro de todas estas variables.

Warner lo necesita. Warner lleva años sumergida en una situación financiera muy delicada. Sus cuitas con HBO hace tiempo que traen cola, pero es que no levantan cabeza tampoco en la división de cine: en el primer trimestre de 2025, Warner Bros. registró pérdidas netas de 453 millones de dólares. Y ojo, aún así es una reducción del 53% respecto al mismo periodo del año anterior, ya que en 2024 las pérdidas se dispararon hasta 11.300 millones de dólares, frente a los 3.100 millones de 2023. Porque a pesar de sumar 110,5 millones de usuarios en Max, el negocio de streaming no logra compensar las pérdidas de otras áreas.

Superman, ese símbolo. Más específicamente dentro de Warner, 'Superman' tiene especial relevancia dentro del universo superheroico de DC. No tiene nada de extraño que la primera película de este relanzamiento del sello sea de 'Superman' (y no de Batman o de Wonder Woman): el kryptoniano es un símbolo claro de la visión de Warner del género (diferentes de los de Marvel, más realistas, los de DC son héroes íntegros, de una pieza, más fantásticos). Un fracaso de taquilla supondría no solo un pinchazo para esta película, para este héroe, sino para toda una filosofía: Superman, como símbolo del Universo DC en su totalidad, necesita tener éxito para impulsar el sello.

Lo que viene detrás. Si Superman tiene éxito ya hay futuros estrenos preparados, como 'Supergirl' (junio de 2026). Muy sensatamente, el calendario de DC se está desplegando mucho más lenta y cuidadosamente, Warner quiere claramente ser precavida y distanciarse de lo que ha acabado condenando a Marvel: el exceso de estrenos. Este largo paréntesis hasta el próximo estreno de DC deja bien claro hasta qué punto Superman no es un eslabón más en una cadena, sino una piedra fundacional que Warner necesita que funcione y hacer olvidar malos tragos aún demasiado recientes como las desastrosas 'The Flash' o 'Black Adam'.

El emporio de los superhéroes. Desde hace tiempo, el que fue el género dominante en Hollywood atraviesa una seria fase de altibajos. Es cierto que aún hay tirón en taquilla, pero ya no estamos ante los grandes éxitos garantizados de los primeros tiempos de Marvel, y que la propia Disney se encargó de quemar. Hemos pasado por un año de impasse (donde solo hubo un estreno, 'Deadpool y Lobezno', que fue un éxito mayúsculo, sí, pero fuera del MCU continuísta), y Marvel ha vuelto este año con 'Capitán América: Brave New World' y 'Thunderbolts', que suman la friolera de 800 millones de dólares de recaudación... pero son insuficientes para resultar rentables.

Y ahora nos encontramos ante un año de gran expectación: 'Superman' arranca una nueva etapa para Warner, y 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' también se estrena este año, con muy buenas expectativas y un posible lavado de cara para Marvel. Y en 2026 están por venir dos posibles bombas en taquilla como son la nueva secuela del 'Spider-Man' de Tom Holland y el regreso de los Vengadores con 'Doomsday'. Pese a estas expectativas, los superhéroes ya no son la fuerza dominante en la taquilla, como demuestran películas como 'Ne Zha 2', 'Lilo y Stitch' y 'Una película de Minecraft', alejadas del cine de superhéroes pero que han sido los mayores éxitos de 2025.

Superhéroes poco heroicos. Esa es la situación del cine de superhéroes, tras dos años de éxitos muy puntuales. De ahí la importancia de 'Superman' y 'Los Cuatro Fantásticos', no ya para sus respectivas franquicias (como se ha visto en el caso de Superman), sino para la propia industria de Hollywood y el público, que empieza a estar hastiado de historias cíclicas y de gente con superpoderes.

Superman, pieza esencial. Del mismo modo que pasa en su universo ficticio con el personaje, la película de 'Superman' es quizás la película más importante del año desde el punto de vista de la industria. La relevancia como creativo de James Gunn, en quien se confía para dar un lavado de cara no ya al Universo DC, sino a todo el género superheroico, convierte esta película en una apuesta muy especial. La gran inversión que ha hecho Warner, una de las mayores en los últimos años para la compañía, también pone en jaque las cuentas de la productora. Una serie de apuestas a las que ahora toda la industria mira muy atentamente.

