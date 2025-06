Disney ha logrado resucitar los live-action gracias a 'Lilo & Stitch'. El siguiente en la lista es mucho más arriesgado

'Lilo & Stitch' ha sido una de las sorpresas indiscutibles en la taquilla de 2025. No solo rebasó hasta las expectativas más tibias de Disney en su estreno, recuperando su presupuesto en apenas un par de días. También ha puesto fin a la maldición de los remakes en imagen real de clásicos Disney, que llevaban una racha de calidad y taquilla francamente terrible. Y ahora, todo bien, ¿no? Bueno...

Pepinazo alienígena. Como comentamos la semana de su estreno, este remake del clásico animado de 2002 recaudó en todo el mundo 341 millones de dólares. Prácticamente la mitad de esa cantidad, 157,8 millones, fue en mercados internacionales, convirtiéndose en el segundo mejor estreno del año, solo por detrás de 'Una película de Minecraft'. Ya ha doblado la cantidad, con 610 millones. En España, según Comscore, fue aún mejor: 5,7 millones de euros en su estreno, y ya ha alcanzado los 11,57 millones. Aquí sí que ha sido el mejor estreno del año, proporcionando un buen balón de oxígeno a la maltrecha taquilla estatal.

Una fórmula efectiva. 'Lilo & Stitch' es el último éxito de una fórmula que hasta hace poco parecía infalible: rehacer en imagen real y con efectos CGI los clásicos animados de la compañía. Una idea aparentemente desnortada que, aunque se ha topado con voces críticas que siempre han ido muy bien en taquilla. Así fue con una de las primeras de su estilo, '101 dálmatas', en 1996, y con la primera de la actual oleada de remakes, la 'Alicia en el País de las Maravillas' de Tim Burton de 2010 y su secuela. Y aún tenían que llegar los grandes éxitos.

Taquillazos y refritos. Pero desde ahí no hicieron más que subir: 'Cenicienta', 'El libro de la selva', 'Maléfica'... hasta llegar a los dos grandes bombazos: 'La Bella y la Bestia' en 2017, con 1.263 millones de recaudación, y 'El Rey León' en 2019, con 1.662 millones. Dos éxitos de crítica y público que asentaron la fórmula bajo la que se siguieron haciendo películas que, sin embargo, se toparon con críticas cada vez más frecuentes, como las más bien terribles 'Aladdin' y 'Dumbo', estrenadas ambas el mismo año, 2019.

Caída libre. Sin embargo, era una fórmula que no podía durar eternamente. La fatiga del público ante la patente falta de originalidad de Hollywood, y que ha afectado a franquicias tan exitosas como Marvel o Star Wars hizo también mella en este género. Se vio, por ejemplo, en 'Peter y el Dragón' o 'Mulán' (devaluada también por el momento en el que se estrenó, durante la pandemia y directamente en Disney+, para impulsar la recién estrenada plataforma). Los últimos desastres han sido 'La Sirenita', muy afectada por el desgaste de las guerras culturales, y 'Blancanieves', una carísima película a la que no solo impactaron campañas como las que acompañaron el estreno de 'La Sirenita', sino una tormentosa promoción con sus dos protagonistas enfrentadas.

A todo ello se suman una serie de películas que apenas han tenido eco entre el público y que en muchos casos se han saltado los cines, como 'Pinocho', 'Peter Pan & Wendy' o 'La dama y el vagabundo'.

Y un par de excepciones. No obstante, la fórmula no está completamente agotada, o eso deben pensar en Disney. 'Mufasa', pese a un arranque flojo, con un estreno muy por debajo de las expectativas, hizo honor a la fuerza de la franquicia de 'El Rey León' y aguantó todas las navidades, sumando 670 satisfactorios millones de dólares. Incomparable con la recaudación de su predecesora, pero aún así, uno de los éxitos de 2024. Y el caso de 'Lilo & Stitch' ya lo conocemos.

¿Por qué estas sí? El motivo por el que estas dos han funcionado en tiempos aparentemente adversos para los remakes es doble: por una parte, 'Mufasa' y 'Lilo & Stitch' son menos conflictivas en sus repartos, y no han tenido que soportar campañas de desprestigio, review-bombing y demás tácticas de acoso y derribo del fandom tóxico. Por otra, son dos franquicias con buena salud: 'El Rey León' es el remake más popular y taquillero de la historia de Disney; y Stitch es un fenómeno del merchandising Disney reciente: las ventas anuales de productos relacionados con el personaje han pasado de 200 millones de dólares en 2019 a superar los 2.600 millones de dólares en el último año, según 'The Wall Street Journal'.

Un futuro con dudas. Pero la cosa no acaba aquí, porque no hay garantías de éxito en los próximos años. Algunos remakes se han visto afectados por el pinchazo en taquilla de 'Blancanieves', como 'Enredados', cuya producción ha sido detenida. De muchas no hay casi datos, como 'El jorobado de Notre Dame', 'Hércules' o 'Los Aristogatos'. Pero las auténticas dudas están con 'Vaiana', prevista para julio de 2026, y que entraña cierto riesgo: su precedente animado es inusualmente cercano, de 2016 y, de hecho, acaba de estrenar una secuela en cines. ¿Acusará este éxito más o menos seguro el desgaste de la fórmula?

Cuando revisamos los éxitos de 2024 (entre ellos, por cierto, 'Vaiana 2'), hablábamos de un problema que Hollywood no puede seguir ocultando por más tiempo: todos sus taquillazos son secuelas, remakes o reboots. Es una fórmula que supone pan para hoy y hambre para mañana, y la mejor prueba es el remake en imagen real de 'Vaiana'. Es tan sencillo como esto: Hollywood se está quedando sin películas de las que hacer remakes: el callejón sin salida dentro de un callejón sin salida.

Cabecera | Disney

