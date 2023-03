El motivo por el que James Gunn ha decidido dirigir la próxima película de Superman personalmente

Comenzamos a conocer los detalles de los planes de James Gunn para revitalizar el Universo DC. Y él mismo está implicado personalmente en ellos: será el director para la nueva película de Superman, que arrancará con la renovación de las películas de superhéroes de Warner y que se titulará 'Superman: Legacy'. Gunn se encargará también del guión.

A través de una nota en su cuenta de Twitter, Gunn ha desvelado, además, que tiene una implicación personal en el proyecto. Cuenta que "perdí a mi padre hace casi tres años. Era mi mejor amigo. No me entendía de niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y no estaría haciendo esta película ahora sin él". Gunn afirma que "ha sido un largo camino hasta llegar a este punto. Me ofrecieron Superman hace años, e inicialmente dije que no porque no tenía una manera de entrar en el proyecto que se sintiera única, divertida y emocional, y que le diera a Superman la dignidad que se merecía".

Además, la fecha de estreno de la película (11 de julio de 2025) es el aniversario de la muerte de su padre. Por suerte, Gunn cuenta que "hace poco menos de un año vi una forma de entrar, en muchos aspectos centrada en la herencia de Superman: cómo tanto sus aristocráticos padres kriptonianos como sus padres granjeros de Kansas influyen en quién es y en las decisiones que toma".

Para redondear la cuestión también tenemos una breve sinopsis del proyecto, que formará parte de un Capítulo 1 del Universo DC que Warner ha titulado 'Dioses y monstruos': la película "narra el viaje de Superman para reconciliar su herencia kriptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Superman es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo de vida americano, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo anticuado". Es decir, nada específico en detalles como los villanos a los que se enfrentará, pero donde se da a entender que, por suerte, no estamos ante una nueva historia de origen.

