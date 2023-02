Lo que ha aprendido James Gunn de Marvel: así va a imitar el nuevo DCU a más de una década de MCU

Ya tenemos DCU, nombre oficial del universo DC cinematográfico de los personajes de DC, con James Gunn y Peter Safran como comandantes. Han sido anunciados diez proyectos nuevos que se suman a los ya pendientes, como la segunda parte de 'The Batman' o la rebaba del "antiguo" Universo DC, con películas como 'The Flash' o las secuelas de 'Aquaman' o 'Shazam!' Aunque hasta 2025 no tendremos una plasmación auténtica de este nuevo universo superheroico, las conjeturas están servidas.

Y con las primeras pistas que Gunn y Safran han dado acerca de su enfoque para este Capítulo 1 ya nos podemos hacer una idea de su enfoque. Sobre todo, de qué detalles del veterano y exitoso MCU han tomado nota. Está claro que el éxito de la fórmula de Kevin Feige tiene mucho que enseñar a los aspirantes a generar otros cosmos de ficción tan amplio y ambicioso. Desde luego, las bases (los personajes) los tienen. Pero hay más detalles a los que prestar atención.

El guión es lo primero. Gunn lo ha dicho abiertamente, con un recado entre líneas a las películas de DC del pasado y dónde están sus problemas: "Hacen películas en las que no tienen un tercer acto escrito y empiezan a escribirlos durante la producción, inventándolos sobre la marcha. Y entonces estás viendo a un montón de gente pegándose, y ni siquiera hay fluidez en la acción". Frente a los férreos guiones de Marvel (mejores o peores, pero está claro que las del MCU son películas con un principio y un final definidos de partida, que no dan lugar a esa sensación de improvisación que a veces atenazaba a películas como 'Wonder Woman' o 'Batman v Superman').

Gunn, responsable de quizás algunos de los mejores guiones del género superheroico de los últimos años, tanto para Marvel ('Guardianes de la Galaxia') como para DC ('El Pacificador') lo sabe, y quiere que el equipo de guionistas pase a primer plano y se respete su trabajo como se debe. No solo lo ha aprendido de Marvel, sino de su propia experiencia como autor.

Un universo compartido. Quizás, junto a la división del plan en Capítulos (los equivalentes a las Fases de Marvel, aunque aquí solo está claro el contenido del primero de ellos), el detalle en el que más se parece el plan de Gunn al MCU: tenemos un universo en el que conviven todos estos superhéroes, sin importar los orígenes o la naturaleza de ellos. Gunn ha comparado la posibilidad de que convivan Superman y la Cosa del Pantano (y tenga lógica) con la igualmente increíble posibilidad de que convivan Rocket Raccoon y Thor, algo que los fans del MCU entienden y aceptan.

Es decir, de momento dejamos de lado los multiversos, al menos en lo que respecta al universo principal del DCU. Pero por ejemplo, el Snyderverse o el Batman de Pattinson pertenecerán a universos alternativos. Si en algún momento se cruzarán con el DCU es algo que está por ver, pero por ahora lo que está claro es que Viola Davis, Booster Gold, los Green Lantern y las nuevas encarnaciones de Batman (el de 'The Brave and the Bold') y Superman convivirán y, muy posiblemente, se cruzarán.

Distintos tonos, un proyecto global. Gunn y Safran no parecen tenerle miedo a la diversidad de tonos y estilos. 'Booster Gold' va a ser claramente una comedia de situación al estilo 'She-Hulk', mientras que Superman será el canon del DCU. 'Authority' será un equipo de antihéroes, como una versión oscura de los Guardianes de la Galaxia y la definición de 'Lanterns' como una serie donde se cruzarán superhéroes y procedimental de detectives deja bien claro que el nuevo Universo DC no quiere dar esa sensación de agarrotamiento épico tan propio del Snyderverso.

Es una lección bien aprendida del MCU, que no teme mezclar drama adolescente, aventura cósmica, parodia del género y territorios afines como el terror, la ciencia ficción, el thriller o hasta las películas de atracos para aderezar sus películas. Gunn sabe que los géneros son una buena forma de definir las propuestas y evitar que queden en esa molesta tierra de nadie donde habitan cosas como 'Black Adam' o la secuela de 'Wonder Woman'.

Un proyecto con riesgos. Significativamente, el DCU comparte con el MCU su principal riesgo: es un castillo de naipes, y si una de las cartas se cae, la estructura completa se desmorona. Por asombroso que parezca, eso no ha sucedido con Marvel en ningún momento: todas sus películas han sido éxitos de taquilla y en ningún momento han tenido que recular con lo propuesto en alguna de ellas. Todas aportan algo y eso es lo que les da esa proyección de arquitectra narrativa colosal y admirable.

Gunn y Safran son conscientes de este riesgo. Por eso posiblemente arrancarán el proyecto con la serie de Viola Davis, que no solo continuará la propuyesta de una serie previa de éxito, 'El Pacificador', sino que pone en primer plano a un personaje que siempre ha funcionado como el Nick Furia de DC: un nexo de unión entre otros personajes muy distintos. Una esecie de introducción a la primera ran apuesta del DCU: la película de Superman. El riesgo se comparte con Marvel, pero eh: si a ellos les ha salido bien...