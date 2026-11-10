España llega tarde al DAB+ pero llega: el estándar digital de radio que Europa lleva usando una década empieza su despliegue

El Gobierno ha aprobado un real decreto que agrupa una serie de medidas de impulso para la tecnología de radio digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus). Con él se da el espaldarazo definitivo para arrancar la radio digital terrestre en España, un proyecto que llevaba décadas en el cajón y no termina de desplegarse.

En este sentido, España llega con mucho retraso con respecto a otros países del viejo continente como Noruega, que preparaba el apagón de su FM para 2017, mientras aquí la radio digital seguía en pruebas. Con el nuevo decreto del Gobierno, se establecen normas y plazos, aunque se deja en el tintero fijar alguna fecha para que el dial de la FM deje de sonar.

Qué cambia con el decreto. El Real Decreto 958/2026, publicado en el BOE no parte de cero ya que recoge parte del plan técnico ya previsto en 1999 y seguirá vigente aplicando ciertas modificaciones necesarias para impulsar la implantación de este nuevo estándar para la radio digital en España.

Uno de los objetivos de la nueva normativa es hacer que DAB+ gane en cobertura de servicio. Esta tecnología permite agrupar varias emisoras en un mismo bloque de frecuencias de emisión, por lo que no es necesaria una frecuencia específica para cada emisora de FM. Con la publicación del nuevo decreto se amplía el área de cobertura de esas emisiones para que la señal de radio digital llegue a más poblaciones de las que la reciben en la actualidad.

Más lugares para escuchar la radio. Como ente público, el decreto pone a RTVE al frente de la expansión de la cobertura de radio digital ampliando las exigencias que tenía hasta ahora. El decreto le exige cubrir el 50% de la población a los 6 meses de entrar en vigor. 18 meses más tarde la exigencia sube hasta el 70% de cobertura del territorio, llegar al 50% de cada capital de provincia, así como de las autopistas y autovías.

En 30 meses, la exigencia vuelve a subir y la señal de radio digital debe llegar al 80% de la población, incluidas el 70 % de las ciudades de más de 25.000 habitantes y el 70% de la red de autopistas y autovías. La entrada en vigor llega tres meses después de la publicación

Solo RTVE está obligada a cumplir los plazos. La corporación pública es la única obligada a cumplir estos plazos y porcentajes de cobertura. Las emisoras privadas con licencia estatal (SER, COPE, Onda Cero) también tienen la obligación de adoptar esta tecnología, aunque no con los mismos requisitos que debe cumplir el ente público. Para las emisoras de ámbito autonómico y local su adopción en este primer despliegue tiene un carácter voluntario. Posteriormente, cada comunidad autónoma determinará la fecha a partir de la cual todas las emisiones de su ámbito territorial deberán realizarse exclusivamente mediante DAB+.

Eso condiciona que, al menos en los primeros meses del despliegue de la señal DAB+, algunas emisoras que emiten en FM, pueden no estar disponibles en el nuevo formato digital. En cualquier caso, la implantación de este sistema de radio digital no implica un apagón inmediato en la señal de radio FM, que asume su propio calendario.

Pero qué es DAB+. Por establecer un paralelismo, el sistema DAB+ es el equivalente al TDT de la TV, pero aplicado al ámbito de la emisión de señal de audio. Este sistema digital aporta una sustancial mejora en la calidad de sonido eliminando las interferencias y ese característico crepitar cuando la recepción de la onda FM no era buena. Con el sistema digital, mientras se tiene cobertura, el sonido es totalmente nítido, aunque puede registrar cortes cuando se pierde la cobertura. Algo similar a lo que sucede con la cobertura móvil. El sistema no requiere conexión WiFi o bluetooth. Lo único que necesita es que el dispositivo receptor sea compatible con esta tecnología.

La tecnología DAB+ permite el sonido multicanal o envolvente, un formato de audio más avanzado que el sonido estéreo. También posibilita la incorporación de nuevas funcionalidades, como el Sistema de Alerta Automática de Seguridad (ASA, por sus siglas en inglés), que permite enviar avisos urgentes a las zonas afectadas por inundaciones, incendios o accidentes graves.

Además, junto a la señal se transmiten indicaciones e información adicional en forma de texto e imágenes que después se muestran en las pantallas de los receptores de radio. Por ejemplo, puedes ver la portada del disco o del programa que estás escuchando, o el nombre de la canción que está sonando.

España llega tarde. Europa lleva años de ventaja en la implantación de la radio digital. España se quedó en la fase de ensayos de esta tecnología, aunque RTVE lleva desde 2024 emitiendo en este formato. Sin hoja de ruta ni incentivos, las empresas privadas no tuvieron motivos para mover ficha y migrar sus emisoras a este formato.

Países como Suiza o Noruega sí fijaron calendario y llevan casi una década emitiendo en formato digital. La normativa europea también ha tomado medidas para cimentar la expansión de esta tecnología, y desde 2020 es obligatorio que los sistemas de entretenimiento a bordo de todos vehículos nuevos sean compatibles con DAB+.

¿Necesitas un nuevo dispositivo para DAB+? La respuesta rápida es: depende. El dispositivo debe ser compatible con el estándar DAB+, por lo que será necesario mirar la compatibilidad de cada dispositivo. Los receptores más modernos, sistemas de audio e incluso altavoces Bluetooth pueden tener esa compatibilidad, por lo que no necesitas un nuevo dispositivo para escuchar la radio en formato digital. Para aquellos con compatibilidad con DAB (sin el añadido Plus), conviene consultar con cada fabricante si su capacidad queda ampliada también a DAB+.

Los dispositivos receptores de radio FM más antiguos, que no cuenten con soporte para esta tecnología no podrán decodificar la señal digital y, por tanto, no podrán usar esta tecnología.

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Imagen | Unsplash (Israa Ali)