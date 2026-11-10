El Black Friday de PcComponentes ya ha empezado con descuentos de hasta el 60 % en portátiles, móviles, videojuegos y más

Sí, el Black Friday ya ha comenzado en varias tiendas de España. Eso es una muy buena noticia para nuestro bolsillo, puesto que podemos lanzarnos a comprar casi cualquier dispositivo a precios que no solemos ver el resto del año. Una de las tiendas que más variedad de descuentos tiene activos ahora mismo es PcComponentes, que tiene, solo hasta el 29 de noviembre, descuentos de hasta el 60 % en móviles, ordenadores, electrodomésticos y mucho más.
PcCom Ready Intel Core i7-14700KF / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 Blanco / Windows 11 Home
Más allá de los precios, también cabe destacar que tenemos envío gratis en pedidos a partir de 50 euros y devoluciones ampliadas hasta mediados de enero, por lo que también es ideal si queremos adelantar nuestras compras de Navidad. Hay mucho donde elegir, pero nosotros os hemos hecho una selección de cinco ofertas que nos llaman mucho la atención:
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 por 649 euros, precio mínimo histórico para un equipo ideal tanto para trabajar como para estudiar.
- PcCom Ready por 1.499 euros, un PC gaming premontado pensado para jugar a 1080p con una RTX 5060.
- Monitor Gigabyte GS27F2 por 144,99 euros, de 27 pulgadas con 240 Hz.
- Mesa de escritorio Owlotech Executive por 85,99 euros, con unas dimensiones de 140 x 60 centímetros.
- 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' por 59,99 euros, uno de los videojuegos más destacados de 2026.
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3
Empezamos por uno de los equipos superventas de PcComponentes: el Lenovo IdeaPad Slim 3 (modelo 15IRH10). Es un equipo que cuenta con un procesador Intel Core i5 de 13.ª generación, 16 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD, por lo que nos puede encajar muy bien si buscamos algo económico para trabajar o estudiar. Además, cuenta con pantalla de 15,3 pulgadas y Windows 11 instalado de serie. Está a mínimo histórico: 649 euros.
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" Intel Core i5-13420H 16GB 1TB SSD Intel UHD Graphics Windows 11 Home
PcCom Ready
Vamos ahora con un equipo sobremesa y, además, de corte gaming. Este PcCom Ready es un ordenador que está pensado para disfrutar de cualquier videojuego a 1080p, puesto que en su interior hay una RTX 5060 (gráfica compatible con DLSS 5). Además, cuenta con un procesador Intel Core i7-14700KF, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD, todo montado en una caja blanca muy llamativa. Cuesta 1.499 euros.
PcCom Ready Intel Core i7-14700KF / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 Blanco / Windows 11 Home
Monitor Gigabyte GS27F2
También tenemos varios monitores en este Black Friday de PcComponentes y el Gigabyte GS27F2 es una muy buena opción calidad-precio. Tiene una diagonal de 27 pulgadas y resolución Full HD, por lo que nos puede venir genial con el anterior PcCom Ready. Además, su tasa de refresco es de 240 Hz y es compatible con soportes VESA. Cuesta 144,99 euros.
Monitor Gigabyte GS27F2 27" FullHD 240 Hz SS-IPS 1 ms FreeSync HDR
Mesa de escritorio Owlotech Executive
Saliendo un poco del hardware, tenemos esta mesa de escritorio Owlotech Executive. Tiene unas dimensiones de 140 x 6o centímetros y está hecha de madera texturizada con fibra de carbono, lo que le da un toque diferente. Soporta hasta 100 kg de peso y cuenta con un soporte para auriculares en uno de sus laterales. Está disponible por 85,99 euros.
Owlotech Executive Mesa de Escritorio 140x60cm Negra
'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'
Y para terminar, tenemos el juego de moda: 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'. Es el remake de uno de los mejores videojuegos de la historia y sin duda es firme candidato a ser el mejor juego de este 2026 (ya veremos qué ocurre cuando salga 'GTA VI'). Está disponible a mínimo histórico: 59,99 euros. Eso sí, conviene señalar que se trata de la edición estándar con carátula convencional, puesto que la carátula especial ya no está disponible.
'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'
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