El escándalo de Jensen Huang iba a ser un problema para Jensen Huang. Va a acabar siendo un problema para los chips de NVIDIA

El escándalo de espionaje que rodea a Jensen Huang está inclinando contra NVIDIA la pelea por los chips en el Congreso. Lo curioso es lo que podría salir de ahí. La medida con más opciones de aprobarse no toca a Huang, sino a sus chips, que tendrían que poder decir en todo momento dónde están.

Qué ha ocurrido. Todo empezó cuando The New York Times contó que el espionaje chino tenía a Huang en el punto de mira. Días después él mismo admitió una relación extramatrimonial con Alice Huang, exdirectiva de la empresa singapurense Megaspeed. Según Trump, el FBI ya está investigando.

Entre líneas. Si esto fuera solo una infidelidad, el asunto se quedaría en Jensen Huang y en su familia. Lo que lo complica es Megaspeed: era una gran compradora de chips de NVIDIA, y además opera desde Singapur, una de las rutas por las que esos chips acaban llegando a China.

Ese es exactamente el agujero que quiere tapar la Chip Security Act. Obligaría a que los chips avanzados verifiquen su ubicación, y todo apunta a que entrará en la ley de defensa antes de que termine el año.

En detalle. El sistema funcionaría midiendo la latencia. Con eso no se sabe la ubicación exacta de un chip, pero sí puede saberse si está en Singapur o en China, que es lo que interesa. NVIDIA se queja de que eso encarecerá el producto, si bien esta es la más suave de las tres propuestas que se están discutiendo.

Punto de inflexión. Brian Mast, uno de los republicanos que están impulsando estos nuevos límites, cree que el escándalo ha debilitado “al 100%” la capacidad de Huang para frenarlos.

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Lo apoyan tanto el presidente de la Cámara, Mike Johnson, como el líder demócrata, Hakeem Jeffries. En el fondo es una ruptura con Trump, que llevaba un año facilitando las ventas a China.

Sí, pero. NVIDIA ha dejado de hacer lobby a cara descubierta y ahora deja que hablen por ella sus grandes clientes, como OpenAI o Meta. El problema es que a muchos de ellos los controles les vienen estupendamente.

A Microsoft o Amazon, por ejemplo, les dejarían más chips disponibles, rivales chinos más débiles y mejor posición para negociar con NVIDIA.

Y ahora qué. Huang comparecerá a puerta cerrada el 18 de noviembre, de forma voluntaria, mientras NVIDIA únicamente está investigando si filtró secretos. Es posible que salga bien parado.

Pero si el rastreo acaba en la ley, se quedará en los chips de NVIDIA mucho después de que el escándalo se haya olvidado.

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En Xataka | Quién es Alice Huang, la exdirectiva de Megaspeed que ha puesto contra las cuerdas a Jensen Huang y Nvidia







