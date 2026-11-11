La tecnología entra en la campaña electoral del 29-N: deepfakes en los juzgados, carteros inventados y un lector QR de 113 euros

Quedan diecinueve días para las generales y la campaña oficial empieza este viernes 13. Antes incluso de su arranque, la precampaña ya ha acumulado varios episodios en los que la tecnología se cruza con la política: vídeos generados con IA, desinformación en redes, asistentes que recomiendan el voto y novedades en los procedimientos electorales.

La panorámica. Los casos se pueden dividir en cuatro grandes frentes:

La propaganda: vídeos de partidos generados con IA. La desinformación: vídeos, encuestas y multitudes falsas en redes. El votante: chatbots a los que se pregunta a quién votar. La votación: el DNI digital en la mesa y la regulación de la IA electoral.

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1. El cruce de vídeos del "zurdo". El PSOE publicó un vídeo en el que Sánchez se declaraba orgulloso de ser "zurdo". El PP respondió con otro generado con IA en el que aparecen clones de Begoña Gómez, Zapatero, Ábalos y Santos Cerdán, que explican por qué ellos también lo son. La pieza estaba identificada como contenido generado con IA.

Gómez presentó una denuncia por suplantación de identidad y pidió que declarase el secretario general del PP, Miguel Tellado. Su abogado reconoció en el escrito que la normativa sobre deepfakes "humillantes" todavía está en desarrollo.

2. Vídeos sintéticos sobre el voto por correo. Maldita ha identificado más de una decena de vídeos hechos con IA y difundidos desde la convocatoria:

Un cartero que pasa por una trituradora el sobre que le entrega una anciana.

Un empleado de Correos que repartía papeletas en la acampada de Sol.

Supuestos trabajadores de Indra que metían votos del PSOE en un saco.

Algunos llevan la etiqueta de "sátira". Los ejemplos identificados hasta ahora se concentran en narrativas que cuestionan el voto por correo y la limpieza del proceso electoral.

3. Indra y las dudas sobre el escrutinio. Vuelve a circular que el Gobierno controlará el resultado a través de Indra. Su contrato, adjudicado en 2023 por cuatro años, cubre la difusión provisional de los datos de la noche electoral. El escrutinio lo hacen las mesas, a mano.

4. Encuestas y falsas multitudes en TikTok. Allí circulan supuestos sondeos que dan la victoria al PSOE. Hay encuestas del CIS anteriores a la convocatoria que se presentan como si fuesen actuales, gráficas generadas con IA y alguna que atribuye a Sánchez un 79% de apoyo. También hay vídeos sintéticos que muestran manifestaciones multitudinarias a su favor.

TikTok es además uno de los escenarios principales de los partidos. El censo incluye 3,27 millones de votantes de 18 a 24 años, el 8,4% del total. Según el monitor de Demócrata, que analizó 410 publicaciones durante 30 horas, la que más interacciones logró fue un TikTok del PSC (33.868), seguida de una de Frente Amplio que invitaba a escribir “CALCULADORA” en los comentarios (29.275) y otra del PSOE (24.895).

El PP de Madrid coloca dos mensajes entre los seis primeros. El ranking mide la actividad en redes, no la intención de voto. No recoge ninguna publicación de Vox entre los primeros puestos si bien es un partido que suele rendir bien en esta red social, sobre todo en comparación con el resto.

5. Los chatbots ante la pregunta de "a quién voto". Un estudio de la UOC ha preguntado a varios asistentes de IA a quién votar en un ejercicio que cada vez más gente hace para determinar su voto. En la primera oleada, la de enero, con 1.220 consultas:

ChatGPT recomendó partido en el 43,2% de los casos y Grok en el 35,8%.

Gemini, Copilot y Perplexity se negaron en más del 90%.

El partido más recomendado fue el PSOE, seguido de Sumar y Podemos.

La segunda oleada, de octubre, tiene todavía datos preliminares:

Grok ha elegido partido en el 40,6% de sus respuestas.

ChatGPT lo ha hecho en el 14,3%, y en otro 20,1% su respuesta cambiaba según las prioridades del usuario.

Gemini y Claude se han decantado en el 0,8%.

Estos porcentajes reflejan las respuestas obtenidas ante las consultas planteadas en el estudio, no una medición directa de las preferencias políticas de los modelos. Los autores advierten además de que las respuestas pueden variar con el tiempo y de que el estudio no mide cambios en la intención de voto.

6. El DNI en el móvil. La Junta Electoral Central suspendió en marzo, a petición del PP, el uso de MiDNI como medio de identificación en los colegios electorales, ante las dudas sobre cómo verificar su autenticidad. La suspensión se ha levantado después de que Interior garantizase un dispositivo de verificación en cada mesa.

El votante genera un código QR temporal delante de los vocales, que lo escanean. La app de la DGT, MiDGT, sigue sin valer para votar. Los dispositivos tienen dos proveedores:

Telefónica Defensa y Seguridad suministra 61.603 lectores QR a 113,64 euros cada uno, unos siete millones en total. Correos cobra 28,06 euros por cada envío y recogida.

7. Telefónica, en el debate electoral. Según ABC, el PP estudia sacar al Estado de empresas privadas si gana. Su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, considera “injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada” y defiende limitarla a Defensa, seguridad nacional y servicios públicos esenciales, como Red Eléctrica. El partido aclara que no hay una decisión firme sobre qué participaciones vendería, pero Telefónica sería uno de los primeros casos sobre la mesa: la SEPI adquirió un 10% de la compañía en 2024, por unos 2.300 millones de euros.

Aquella operación fue una decisión del Gobierno de Sánchez, que justificó la entrada por el carácter estratégico de Telefónica, su papel en las infraestructuras de telecomunicaciones y defensa, y la necesidad de reforzar su estabilidad accionarial ante la entrada de STC, el mayor operador saudí, propiedad de su fondo soberano.

8. Quién vigila la IA electoral. El Gobierno planteó que la Junta Electoral Central fuese la autoridad de vigilancia de los sistemas de IA en procesos electorales. En la versión final del anteproyecto de ley, esa función ha pasado a la AESIA.

El reglamento europeo clasifica como de alto riesgo los sistemas diseñados para influir en unas elecciones.

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Y ahora qué. La campaña oficial empieza el viernes 13 a las 00.00 h y el voto por correo puede enviarse hasta el 25 de noviembre. La denuncia de Gómez sigue su curso en los juzgados, la UOC publicará los datos definitivos de su segunda oleada y en unas semanas conoceremos el resultado.

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