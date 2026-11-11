Seagate revive los discos híbridos con el FireCuda Forge: combina un HDD de hasta 20 TB con un SSD que corre de tu cuenta

Seagate ha lanzado una unidad externa con la particularidad de que combina un disco duro de gran capacidad con un SSD rápido que tú mismo tienes que introducir. El objetivo es que cuando conectes esta unidad combinada, tu PC la considere como una sola unidad externa, utilizando el SSD para agilizar las transferencias. La idea no es nueva, pero viendo como están los precios últimamente por el auge de la IA generativa, tiene sentido que el fabricante reviva dispositivos similares.

Seagate FireCuda Forge, ficha técnica

Seagate FireCuda Forge Tipo de unidad Disco duro externo de sobremesa con ranura para SSD (almacenamiento híbrido) Tecnología Plataforma Alkemi de almacenamiento inteligente (dos niveles, HDD + SSD) Capacidades del HDD 8TB o 20TB (3,5 pulgadas, sustituible por el usuario) SSD incluido No SSD compatible M.2 2280 NVMe, PCIe Gen3 o superior (Seagate recomienda modelo con caché DRAM) Capacidad máxima del SSD 1TB Velocidad mínima del SSD 2.400MB/s lectura / 2.000MB/s escritura Velocidad máxima del conjunto Hasta 2.500MB/s lectura / 2.000MB/s escritura Interfaz USB4 (USB-C) Alimentación Adaptador de corriente externo Sistemas compatibles Windows 11 y macOS 26 o posterior Dimensiones 240,3 × 146,8 × 65,2mm Peso 1,845kg (8TB) / 1,919kg (20TB) precio 863,99 euros (8TB) / 1.085,99 euros (20TB)

SeaGate FireCuda Forge, unidad híbrida de almacenamiento (HDD + SSD), 8TB (SSD no incluido) PVP en Seagate — 863,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Almacenamiento híbrido que aprende de ti

El FireCuda Forge es una unidad externa con un disco duro de 3,5 pulgadas en su interior, disponible en versiones de 8 TB y 20 TB. Dentro de la carcasa hay una ranura para un SSD M.2 2280 NVMe, que se adquiere por separado. Seagate afirma que la combinación funciona como una sola unidad y alcanza hasta 2.500 MB/s de lectura y 2.000 MB/s de escritura a través de USB4. Además es compatible con Windows 11 y macOS 26 o posterior.

El cerebro del sistema es Alkemi, una nueva plataforma de almacenamiento que, según Seagate, vigila cómo utilizas tus archivos y mantiene los que más necesitas en el SSD, mientras que el disco duro almacena el resto. Utiliza aprendizaje automático para mover datos entre las dos unidades a medida que cambia tu carga de trabajo. Seagate insiste en que no utiliza IA generativa.

El tema está en que tampoco sirve cualquier SSD, ya que se necesita un M.2 2280 NVMe con PCIe Gen3 o superior, y con una capacidad máxima admitida de 1 TB, según explica la compañía. Seagate pide al menos que el SSD cuente con 2.400 MB/s de lectura y 2.000 MB/s de escritura, y recomienda un modelo con caché DRAM. Un SSD más pequeño funciona, pero Seagate advierte de que el rendimiento puede disminuir, ya que hay menos espacio para los archivos que se van a utilizar frecuentemente.

También se admite un SSD más rápido o de mayor capacidad, pero no mejorará la velocidad más allá del límite propuesto de la unidad. Seagate solo ha homologado oficialmente un puñado de modelos, incluidos el 990 Pro de Samsung y varias unidades de Western Digital y SanDisk, según comparten desde Tom's Hardware.

No es una idea nueva

Hay que tener en cuenta que las unidades híbridas se hicieron populares en torno a 2010, cuando los SSD eran caros. Vimos ejemplos como el Fusion Drive de Apple, que combinaba un disco duro y un pequeño SSD en un solo volumen. Hoy por hoy, la memoria flash es rápida pero cara, mientras que los discos duros siguen siendo más baratos por terabyte.

Seagate no ha explicado cómo distribuye realmente los datos Alkemi, es decir, si copia los archivos al SSD como caché o los divide entre ambas unidades. Eso importa por si la unidad falla. Y es que tal y como comparte Ars Technica, con el Fusion Drive de Apple, la pérdida de un disco podía hacer que la recuperación de los datos fuera muy difícil.

Con abrir la carcasa y quitar cuatro tornillos podrás colocar un SSD. Acto seguido, al conectar la unidad, Windows o macOS la deberían reconocer como una única unidad externa independiente. Forge necesita además adaptador de corriente externo, junto al cable USB-C de conexión.

Precio y disponibilidad

El FireCuda Forge ya se encuentra disponible con un modelo de 8 TB que cuesta 863,99 euros. Por otro lado, la versión de 20 TB tiene un precio de 1.085,99 euros, según la web oficial de Seagate. Tal y como hemos mencionado antes, Seagate solo incluye el disco duro, sin unidad SSD.

SeaGate FireCuda Forge, unidad híbrida de almacenamiento (HDD + SSD), 8TB (SSD no incluido) PVP en Seagate — 863,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Seagate

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