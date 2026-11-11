Rusia tenía un campo vacío junto a Ucrania. Seis semanas después, los satélites han revelado una fábrica de pesadillas letales

Lo hemos ido contando. La guerra de Ucrania también se está librando a través de las imágenes que captan los satélites comerciales. Las últimas han revelado una transformación extraordinaria junto a la frontera rusa, y lo más inquietante no es únicamente lo que ha aparecido allí, sino la velocidad a la que Moscú ha conseguido levantarlo.

De campo vacío a instalación militar en semanas. El 8 de agosto de 2026, las imágenes de satélite de Vantor y Planet Labs mostraban un terreno prácticamente vacío cerca de Millerovo, en el suroeste de Rusia, a unos tres kilómetros de una base aérea. El pasado 12 de septiembre ya aparecían caminos de acceso, explanaciones y espacios preparados para nuevas estructuras. Nueve días después se distinguían terraplenes, posiciones de lanzamiento y cimientos, mientras que el 12 de octubre ya eran visibles edificios de almacenamiento e instalaciones de apoyo.

En apenas seis semanas, Rusia había transformado un campo en una base militar avanzada. Para Spencer Faragasso, investigador del Institute for Science and International Security, la velocidad de construcción demuestra que Moscú está perfeccionando una capacidad tan importante como fabricar armas: levantar rápidamente la infraestructura necesaria para utilizarlas.

La fábrica de pesadillas tiene nombre: Geran-5. Las imágenes apuntan a una instalación destinada al lanzamiento de drones de ataque Geran-5, una de las nuevas armas con las que Rusia está aumentando la presión sobre Ucrania. A diferencia de los Geran anteriores, derivados de los Shahed iraníes y propulsados por hélices, este modelo utiliza un motor a reacción y puede alcanzar velocidades cercanas a los 595 km/h.

No solo eso. Se cree que está relacionado con el dron iraní Karrar y presenta características próximas a las de un pequeño misil de crucero. La principal pista son dos largas catapultas de lanzamiento, de unos 85 metros o más, necesarias para poner estos aparatos en el aire. El 27 de octubre, las imágenes mostraban al menos ocho posiciones de lanzamiento, aunque varias todavía carecían de raíles y no estaba confirmado que la base hubiera entrado en funcionamiento.

Estas instalaciones no estaban operativas a fecha de 27 de octubre, pero demuestran que Rusia busca claramente ampliar de forma considerable el número de lanzamientos

Una fábrica capaz de lanzar 100 drones al día. La instalación se encuentra a solo 22 kilómetros de la frontera internacionalmente reconocida de Ucrania, aunque a unos 210 kilómetros de la línea del frente. Desde allí, los drones tendrían que recorrer aproximadamente 320 kilómetros para alcanzar Járkov y unos 725 para llegar a Kiev. Según un análisis de DroneSec, las ocho nuevas posiciones podrían sumarse a otras cuatro existentes en la base aérea de Millerovo, elevando a doce los puntos de lanzamiento de la zona.

Su fundador, Mike Monnik, estima que el complejo podría alcanzar una capacidad de unos 100 Geran-5 diarios, una cifra también recogida por la inteligencia militar ucraniana (aunque todavía no demostrada operativamente). Las imágenes también muestran áreas protegidas para almacenar munición y equipos, además de una zona aislada que podría destinarse a defensas antiaéreas.

La imagen, tomada el 8 de agosto, no muestra prácticamente ninguna construcción cerca de la base aérea de Millerovo

El problema: derribar un dron barato con un misil millonario. La aparición de estos drones supone un desafío especialmente incómodo para las defensas ucranianas. Muchos de los interceptores económicos desarrollados para destruir los Geran tradicionales no tienen velocidad suficiente para alcanzar a los nuevos modelos propulsados por reactores. Eso podría obligar a Kiev a recurrir a misiles antiaéreos mucho más caros para neutralizar amenazas relativamente baratas.

Según estimaciones ucranianas, un Geran-5 cuesta unos 115.000 dólares, mientras que determinados misiles interceptores pueden superar el millón. La diferencia económica es enorme: Rusia puede intentar saturar las defensas con armas cuyo coste es una fracción del de los proyectiles necesarios para derribarlas. El objetivo, por tanto, no es solo destruir infraestructuras, también apunta agotar las reservas de interceptores ucranianos.

Esta imagen del 12 de septiembre muestra a Rusia preparando el terreno para el sitio de lanzamiento

Una cadena de montaje para ataques masivos. Porque la nueva base forma parte de una estrategia mucho más amplia. Según explicaban en Insider, Rusia lanzó alrededor de 4.000 drones propulsados por reactores durante octubre, incluidos Geran-5, una media aproximada de 133 diarios. Moscú está apostando por estandarizar sus instalaciones de lanzamiento, ampliar los almacenes y crear centros capaces de gestionar miles de aparatos.

Monnik describe el proyecto como un modelo de cadena de montaje diseñado para permitir oleadas de saturación de cuatro cifras, es decir, ataques potenciales con más de mil drones. No significa que Rusia ya pueda lanzar semejantes cantidades desde Millerovo, sino que está construyendo la infraestructura necesaria para sostener operaciones de una escala mucho mayor.

Esta imagen del 21 de septiembre muestra cómo el lugar va tomando forma tras varias semanas de trabajo

El complejo siguió expandiéndose a lo largo de octubre, tal como se observa en esta imagen tomada el 12 de octubre

La verdadera amenaza: que Rusia puede repetirlo en cualquier lugar. Lo más preocupante de las imágenes no es únicamente la capacidad de lanzamiento de Millerovo, sino la facilidad con la que Rusia parece estar aprendiendo a reproducir estas instalaciones. Según Brady Africk, analista del American Enterprise Institute, la nueva base incorpora más raíles, algunos más largos, y mejores zonas de protección que las primeras instalaciones rusas de drones.

Faragasso advierte de que, si Ucrania destruyera una base mediante misiles, Moscú podría levantar otra en relativamente poco tiempo. Esa capacidad de reconstrucción complica los esfuerzos por neutralizar la infraestructura de lanzamiento rusa. Dicho de otra forma, la guerra de drones ya no depende exclusivamente de cuántos aparatos puede fabricar cada país, sino también de cuántos puede almacenar, desplegar y lanzar antes de que el enemigo consiga destruir sus bases.

El campo vacío que anticipa una guerra todavía más difícil. La transformación de Millerovo resume una de las grandes tendencias del conflicto: Rusia está convirtiendo los ataques con drones en una operación industrial cada vez más rápida, dispersa y difícil de detener. La proximidad a Ucrania, las catapultas para aparatos más veloces y la capacidad de construir nuevas bases en semanas apuntan a un sistema diseñado para multiplicar las oleadas de ataques.

Así todo, las imágenes del 27 de octubre todavía mostraban trabajos pendientes, por lo que no existe confirmación de que la instalación esté operativa ni de que pueda alcanzar las cifras de lanzamiento previstas. Lo que sí dejan bastante claro los satélites es una realidad de lo más inquietante: en un páramo donde hace apenas unas semanas no había prácticamente nada, Rusia ha levantado buena parte de la infraestructura necesaria para convertir un terreno vacío en otro punto desde el que atacar Ucrania.

Imagen | Planet Labs PBC, Vantor

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