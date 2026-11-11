Cinco móviles de oferta en AliExpress para aprovechar el 11 del 11 con marcas de Xiaomi, Honor y más

Quedan unas horas para que AliExpress finalice su promo del 11 del 11, una campaña anual de ofertas donde solemos encontrar muy buenos precios en móviles. Por esta razón, en este artículo hemos reunido cinco de los mejores chollos que están ahora mismo disponibles, junto con sus respectivos cupones.

Poco X8 Pro Max 5G por 304,49 euros, un móvil con buena batería y pantalla con resolución 1.5K.

por 304,49 euros, un móvil con buena batería y pantalla con resolución 1.5K. Redmi Note 17 Pro 5G por 200,14 euros, un modelo económico y con una batería enorme.

por 200,14 euros, un modelo económico y con una batería enorme. Honor Magic 8 Elite 5G por 221,94 euros, un teléfono bonito, con buena pantalla y una buena batería.

por 221,94 euros, un teléfono bonito, con buena pantalla y una buena batería. Realme 16 Pro Plus 5G por 336,44 euros, un móvil con una tasa de refresco de hasta 144 Hz y telefoto 3,5x.

por 336,44 euros, un móvil con una tasa de refresco de hasta 144 Hz y telefoto 3,5x. Poco F9 Pro 5G por 557,87 euros, un smartphone con altavoz firmado por Bose y un buen procesador.

Honor Magic 8 Elite 5G PVP en AliExpress — 221,94 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Poco X8 Pro Max 5G

Si buscamos un móvil equilibrado con buena batería y un precio ajustado, el Poco X8 Pro Max 5G ahora mismo se encuentra por 304,49 euros utilizando el cupón ESD1139. Se trata de un modelo con batería de 8.500 mAh que soporta carga rápida de 100W, su pantalla de 6,83 pulgadas ofrece una resolución 1.5K y monta el procesador Dimensity 9500s de MediaTek. Además, cuenta con 256 GB de almacenamiento interno y es resistente al agua y al polvo.

Poco X8 Pro Max 5G PVP en AliExpress — 304,49 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Redmi Note 17 Pro 5G

Si queremos gastarnos menos dinero, e igualmente buscamos una buena batería, AliExpress tiene el Redmi Note 17 Pro 5G por un precio de 200,14 euros con el cupón ESD1139. Se trata de un smartphone con batería de 8.340 mAh que monta una pantalla de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K. Su procesador es el Snapdragon 6s Gen 4, cuenta con 256 GB de almacenamiento interno y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

Redmi Note 17 Pro 5G PVP en AliExpress — 200,14 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Honor Magic 8 Elite 5G

Por un precio similar, la tienda tiene de oferta el Honor Magic 8 Elite 5G. Se queda por 221,94 euros al utilizar el cupón ESD1139 y destaca principalmente por su diseño, aunque también por su batería de 7.500 mAh con carga rápida de 66W o por su pantalla de 6,79 pulgadas. Además, ofrece un buen sonido y no tiene una mala cámara principal.

Honor Magic 8 Elite 5G PVP en AliExpress — 221,94 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Realme 16 Pro Plus 5G

Por otro lado, el Realme 16 Pro Plus 5G, también denominado como Realme 16 Pro+ 5G, se queda por 336,44 euros con el cupón ESD1139. Este móvil monta un procesador Snapdragon 7 Gen 4, su batería es de 7.000 mAh, la pantalla ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y cuenta con un telefoto óptico 3,5x.

Realme 16 Pro Plus 5G PVP en AliExpress — 336,44 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Poco F9 Pro 5G

Por último, AliExpress también tiene rebajado el Poco F9 Pro 5G y se queda por 557,87 euros utilizando el cupón ESD1139. Este móvil incorpora un altavoz firmado por la marca Bose, su procesador es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, la batería tiene una capacidad de 6.330 mAh y su cámara principal es de 200 MP.

Poco F9 Pro 5G PVP en AliExpress — 557,87 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Pepu Ricca, Xiaomi, Honor, Realme

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