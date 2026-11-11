Los cinco chollos de Xiaomi en el 11.11 de AliExpress que merecen la pena: smart TVs, móviles y más

AliExpress está celebrando hoy el 11.11 (y en Xataka lo estamos siguiendo en este directo), el conocido popularmente como el Día de los Solteros, una jornada de compras con buenos descuentos previa al popular Black Friday. Si estás pensando en renovar algunos de tus dispositivos, te mostramos los cinco mejores chollos en productos Xiaomi que hemos encontrado hoy, 11 de noviembre.

Smartphone Xiaomi Poco X8 Pro Max por 382,01 euros: de 6,83 pulgadas y con 512 GB.

por 382,01 euros: de 6,83 pulgadas y con 512 GB. Smart TV Xiaomi S Mini 55 (2025) por 340,59 euros: QD-MiniLED de 55 pulgadas y con Google TV.

por 340,59 euros: QD-MiniLED de 55 pulgadas y con Google TV. Localizador Xiaomi Tag por 11,42 euros: compatible con móviles Android y iPhone.

por 11,42 euros: compatible con móviles Android y iPhone. Auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Play por 15,88 euros: con una autonomía de hasta 36 horas.

por 15,88 euros: con una autonomía de hasta 36 horas. Cargador Xiaomi Mi 20 W Wireless Charging Stand por 15,58 euros: en formato peana y compatible con fundas.

Xiaomi Tag, una unidad PVP en AliExpress — 11,42 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone Xiaomi Poco X8 Pro Max

Si quieres cambiar de móvil, este Xiaomi Poco X8 Pro Max se queda disponible por 382,01 euros gracias al cupón 'ESD1158' que hay ahora disponible. Su precio anterior era de 568,30 euros en esta tienda.

El Xiaomi Poco X8 Pro Max es un móvil con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y 120 Hz de tasa de refresco. Viene con 12 GB de RAM y un almacenamiento interno de 512 GB y su cerebro es el procesador MediaTek Dimensity 9500s.

Smart TV Xiaomi S Mini 55 (2025)

Para quienes quieren una tele con un gran panel y una buena relación calidad-precio, este modelo de Xiaomi es otro de los chollos del día en el 11.11 de AliExpress. Antes de esta jornada costaba 565,98 euros, pero hoy está disponible por 340,59 euros, aplicando el código 'ESD1158'.

Esta smart TV de Xiaomi monta un panel QD-MiniLED de 55 pulgadas con resolución 4K. Acepta tecnologías como Dolby Vision IQ y Dolby Atmos. Es compatible con Apple AirPlay y el sistema operativo bajo el que funciona es Google TV.

Localizador Xiaomi Tag

Aunque, hasta hace poco, el AirTag de Apple era el localizador líder, el Xiaomi Tag ha llegado para plantarle cara. Si estabas pensando en comprarlo, ahora en AliExpress lo tienes a precio imbatible. Ahora puedes conseguirlo por 11,42 euros (si compras uno) o por 14,94 euros (si adquieres el pack de dos unidades).

Este Xiaomi Tag es compatible con iPhone y Android y funciona con una pila de botón CR20230 que ofrece una autonomía de un año. Cuenta con certificación IP67 e incorpora un zumbador para hacerlo sonar desde la app si está cerca.

Xiaomi Tag, una unidad PVP en AliExpress — 11,42 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Localizador Xiaomi Tag, pack de 2 PVP en AliExpress — 14,94 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Play

Si eres de los que escuchan música a todas horas, ven series o películas o realizan muchas llamadas con el móvil y no quieres molestar a los demás, estos auriculares inalámbricos de Xiaomi cuestan hoy 15,88 euros aplicando el código 'ESD1103'.

Los Xiaomi Redmi Buds 6 Play son unos auriculares inalámbricos in-ear con reducción de ruido mediante IA y controles táctiles. Se conectan mediante Bluetooth 5.4 y su batería es capaz de ofrecer hasta 36 horas de autonomía.

Auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Play PVP en AliExpress (PVP con cupón) — 15,88 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cargador Xiaomi Mi 20 W Wireless Charging Stand

Para quienes tienen un móvil con carga inalámbrica y quieren hacer uso de ella, este cargador en formato stand de Xiaomi es uno de los chollos del 11.11 de AliExpress. Su PVP recomendado es de 24,99 euros, pero ahora está disponible por 15,58 euros si aplicas el cupón 'ESD1103' al tramitar tu compra.

Este cargador inalámbrico de Xiaomi de pie ofrece carga rápida sin cables de hasta 20 W. Su formato en peana vertical inclinada permite seguir utilizando tu smartphone cómodamente mientras se carga. Además, es compatible con fundas de hasta 4 mm de grosor.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Penalva y Eva Rodríguez de Luis (Xataka) y Xiaomi

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