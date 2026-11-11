Por primera vez, un robot ha construido de forma autónoma parte de una estructura en el espacio

Para estudiar el espacio profundo y detectar incluso los objetos más débiles necesitaremos telescopios espaciales cada vez más grandes. Si queremos comunicarnos de forma más eficiente en el espacio, son necesarias antenas de transmisión mucho mayores que las que se usan hoy en día. El problema es que ambas soluciones chocan con un mismo obstáculo: su tamaño. Hoy en día, los cohetes espaciales tienen un límite de carga que no permite poner en órbita dispositivos colosales. Hay algunas soluciones, pero también están bastante limitadas. Por eso, un equipo de científicos de Caltech ha probado un robot que construye estructuras directamente en el espacio.

De momento, solo ha fabricado un módulo de una antena, pero ha servido para demostrar que la construcción automatizada en el espacio no es una utopía.

Pequeño, pero muy completo. ASTRA es un robot de pórtico; es decir, un robot que se mueve en línea recta a lo largo de tres ejes perpendiculares: izquierda-derecha, adelante-atrás y arriba-abajo. Ocupa un metro cúbico y en su interior lleva un brazo robótico y un dispensador motorizado con materiales de construcción. En la primera prueba ha viajado también junto a dos módulos ya montados de la antena que iba a construir en órbita. El objetivo era comprobar que era capaz de ensamblar piezas, así que, para tardar menos, bastaría con que montase solo el último módulo en el espacio. Además, la antena no es funcional, simplemente sirve para poner a prueba la técnica de construcción.

Un trabajo lento y concienzudo. ASTRA se lanzó el pasado 30 de marzo de 2026 a bordo del vehículo Vigoride 7 de Momentus, impulsado por un cohete de SpaceX. Una vez en su destino y finalizada la fase de puesta en servicio, comenzó a ensamblar los materiales del dispensador. Estos eran mayormente tubos estructurales y uniones que se conectan para formar unos módulos repetitivos llamados “bays”. Estos, a su vez, forman el armazón, también conocido como cercha, que se va convirtiendo en el dispositivo deseado.

Los científicos de Caltech han estado controlando el robot desde la Tierra mínimamente, con solo siete u ocho ventanas de comunicación al día, de unos 15 minutos cada una. Para resolver problemas usaban una unidad gemela en el laboratorio.

Una antena reflectora. De este modo, se ha construido una antena reflectora de 1,4 metros con tubos de fibra compuesta, conectores de aluminio y una película reflectante de Kapton, un material muy duradero, usado normalmente en naves espaciales. Solo se ha montado el tercer módulo. Además, ha habido una pequeña incidencia que ha retrasado el procedimiento, por lo que la antena no quedará completamente formada cuando se dé por finalizada la misión en diciembre. Aun así, se ha demostrado que es viable; ya que, con un poco más de tiempo, sí que podría terminar.

Antecedentes. De momento, para poner en órbita instrumentos de muy grandes dimensiones existen dos opciones. Por un lado, se pueden enviar plegados dentro de los cohetes, como se hizo con el James Webb, que fue desplegando sus espejos poco a poco desde que se liberó hasta que llegó a su destino en el punto de Lagrange L2. Por otro lado, también se pueden enviar únicamente las piezas sueltas y, una vez allí, que sean astronautas los que monten el instrumentos. Ambas opciones son fiables, pero siguen teniendo sus propias limitaciones. Un robot que ensamble por sí solo las piezas, sin necesidad de astronautas que emprendan un viaje solo para eso, sería la mejor solución posible. Ahí entra en juego ASTRA.

Financiado por DARPA. El robot ASTRA forma parte del programa Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials, and Mass-efficient Design (NOM4D), financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA). Dentro de este programa se encuentra también un proyecto de doblado de metal con láser, desarrollado por la Universidad de Florida, y un proyecto de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, que utilizará un módulo acoplado a la Estación Espacial Internacional para investigar una técnica de endurecimiento de tubos de carbono en el espacio.

Esto supondría una nueva forma de obtener componentes estructurales directamente en el espacio, por lo que podría trabajar mano a mano con ASTRA. Eso sí, de momento no se han lanzado a su destino, así que habrá que esperar para ver si funcionan antes de comprobar qué tal se complementan con el robot de Caltech.

El principio de una nueva era. Todo esto no ha hecho más que empezar, pero está claro que el futuro de la construcción espacial ya ha empezado y que, posiblemente, el robot ASTRA será solo el primero de muchos.

Imágenes | Caltech

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