En Reino Unido han encontrado el mejor uso posible para los árboles de Navidad: enterrarlos en la playa

Cientos de voluntarios en la costa situada al sur de Blackpool, Inglaterra, cavan zanjas en la arena cada año y las llenan con árboles de Navidad desechados. Llevan más de una década reuniéndose con el objetivo de reconstruir una defensa costera natural que casi ha desaparecido por completo.

Medida de contención. Las dunas son la principal protección que muchos hogares del condado de Lancashire tienen contra el mar. Amy Pennington, de la Lancashire Wildlife Trust, declaraba a The Guardian en febrero que las dunas de arena son “la única forma de defensa costera” con la que cuenta la comunidad local. También amortiguan el impacto de las olas de las tormentas, protegen del viento lo que hay detrás de ellas y pueden reconstruirse a sí mismas después de una tormenta utilizando la arena arrastrada mar adentro.

Sin embargo, la costa ha perdido aproximadamente el 80% de sus dunas desde mediados del siglo XIX, según Pennington, a medida que las localidades de Blackpool y Lytham St Annes se expandían sobre ellas.

Cómo funciona. Los voluntarios entierran los árboles en zanjas poco profundas, dejando las ramas superiores expuestas. Cuando sopla el viento, las acículas y las ramas atrapan los granos de arena, y se forma gradualmente un montículo alrededor de cada árbol. La Wildlife Trust afirma que esto puede producir nuevas dunas en un plazo de entre seis meses y un año, un proceso que llevaría siglos en la naturaleza, según comparten desde Sky News.

Tras ello, el barrón, que es la planta perenne que crece en los arenales marítimos, coloniza la arena. La BBC comparte que las raíces de la hierba ayudan a mantener unida la duna, y éstas pueden alcanzar hasta 100 metros. Una vez que los árboles se pudren, pasan a formar parte de la propia duna.

En cifras. El proyecto está dirigido por la Lancashire Wildlife Trust junto con el Ayuntamiento de Fylde y la Agencia de Medio Ambiente, y lleva funcionando en su forma actual desde hace más de una década. Los voluntarios llevan enterrando árboles en estas playas desde hace más de 30 años, según cuentan en The Guardian. Este año, 650 voluntarios enterraron aproximadamente unos 2.000 árboles en la playa de Lytham. Pennington declaraba a Sky News en 2024 que el trabajo ha añadido unos 90 metros de dunas a lo largo de la playa, en un lugar donde antes no había ninguna.

Degradación. El manual de dunas de arena de Natural England calcula que el Reino Unido ha perdido alrededor del 30% de sus dunas desde 1900, según The Guardian. Durante el mismo periodo, el nivel del mar ha subido unos 19,5 cm, y dos tercios de ese incremento se han producido en los últimos 30 años, según revelaba un estudio publicado en la Royal Meteorological Society. Pennington cuenta que las mareas de tempestad más frecuentes empujan ahora la marea más arriba en la playa, erosionando las dunas con mayor frecuencia y exponiendo potencialmente a los hogares costeros a inundaciones.

No es solo defensa costera. Las nuevas dunas son también un refugio para la fauna silvestre, como ocurre con las dunas de la costa de Fylde, que están catalogadas como lugar de especial interés científico, según comparte la BBC. Estas dunas albergan plantas y animales de importancia nacional e internacional. Los lagartos de arena, uno de los reptiles más raros del Reino Unido, se pueden encontrar en este ecosistema. Cientos de ejemplares fueron liberados en las dunas de Lytham St Annes en 2020, tras 60 años desaparecidos.

Andy Singleton-Mills, gestor de conservación de la zona del Ayuntamiento de Fylde, contaba a The Guardian que los guardas ven más ejemplares cada año, incluidos lagartos más jóvenes, una señal de que se están reproduciendo. Ahora, avistar uno es otra cuestión, pues afirma que los reptiles huyen de las personas, lo que hace que encontrarlos sea como buscar “una aguja en un pajar”.

Los árboles. Después de que terminen las fiestas de Navidad, los árboles son donados por residentes, organizaciones benéficas y empresas, y los voluntarios afirman que eso forma parte del atractivo. “Es lo último que se te ocurriría, pero es fantástico”, contaba una de las voluntarias, Lisa Kneadle, a la BBC.

Y ahora qué. Pennington contaba al medio que, en un plazo de unos cinco años, el equipo tendrá que empezar a construir dunas hacia arriba en lugar de hacia fuera, hacia el mar de Irlanda, porque la marea alcanzará cada vez más a las existentes. Espera que las dunas más recientes, que pueden alcanzar unos 3 metros de altura, aguanten con suerte indefinidamente.

Imagen de portada | BBC

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