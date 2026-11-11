Cada vez más gente está viendo el nuevo icono '5G+' en sus móviles. Y es una buena noticia para ellos

Yo me di cuenta hace algo más de un mes, poco después de actualizar a iOS 27: en la parte superior de mi teléfono (un iPhone 14 Pro) apareció de pronto el icono '5G+' junto a las barras que indican la cobertura móvil. Y no soy la única, cada vez más usuarios están viendo ese icono en su smartphone.

Al principio no me llamó la atención, pero pronto caí en la cuenta de lo que significaba eso. Donde antes simplemente ponía '5G', '4G' o, en el peor de los casos, '3G', ahora mi móvil marca '5G+' para avisarme de que está conectado a una red 5G+ o 5G "real".

Eso no quiere decir que antes no disfrutara de esa tecnología, sino que ahora mi teléfono me advierte de ello. Vamos a explicarte qué operadores utilizan el distintivo '5G+', en qué teléfonos puedes encontrarlo y, lo más importante, qué ventajas tiene.

Imagen: Xataka

Ahora sabrás si tienes 5G "real". Fue allá por 2023 cuando Orange primero y Movistar después activaron su famoso 5G+, que no es otra cosa que el nombre comercial que se ha dado a la red 5G SA (Stand Alone) o 5G "real" para diferenciarlo del 5G NSA que desplegaron inicialmente los operadores.

Hasta ahora, los usuarios han seguido viendo estos años el icono 5G en la pantalla de sus teléfonos sin poder distinguir si estaban conectados al 5G NSA (con arquitectura de red 100% 5G) o al 5G SA (apoyado parcialmente en infraestructura 4G).

Que ahora veas el nuevo icono del 5G+ no significa que hasta ahora no estuvieras disfrutando de ese 5G SA, sino que los smartphones no diferenciaban visualmente entre las distintas arquitecturas de red porque siempre mostraban el icono '5G'. Ahora, gracias al distintivo '5G+', podemos identificar cuándo se está utilizando específicamente una arquitectura 5G de extremo a extremo.

Sólo tres operadores. Unos meses después del lanzamiento del 5G+ de Movistar, Telefónica sorprendió a todos extendiendo su mejor 5G a O2. Y desde entonces, ningún otro operador ha seguido su ejemplo. Ni siquiera Vodafone (que sólo lo ha activado en algunas regiones) ni otras marcas de Orange España.

Por tanto, a día de hoy, sólo tres operadores ofrecen 5G+ a sus clientes: Movistar, O2 y Orange. El primer requisito para ver el icono, por tanto, es tener una línea móvil con alguno de ellos. Movistar y O2 ya muestran ese indicativo desde hace unas semanas, Orange ha empezado a mostrarlo ahora.

Primero, en iOS; poco a poco, en Android. Además de disponer de un terminal homologado para el 5G+ (que no todos lo están), lo debes tener actualizado a una versión del sistema operativo que muestre el icono del 5G+.

Imagen: Orange

En el caso del iPhone, ese distintivo aparece desde la actualización a iOS 27 que se desplegó en septiembre. También ha empezado a mostrarse en móviles Android con soporte de software actualizado, como algunos modelos recientes de Samsung compatibles con One UI 9.0 y algunos dispositivos de Xiaomi, Motorola, OPPO, OnePlus y Google Pixel. Progresivamente, irá llegando al resto.

¿Es mejor el 5G+? La gran diferencia del 5G SA es que tanto la red de acceso radio como el núcleo central de la red están diseñados específicamente para tecnología 5G, lo que permite habilitar algunas funcionalidades y servicios, como el network slicing, y mejora la experiencia final para el usuario.

Entres otras ventajas, el 5G SA garantiza menores tiempos de respuesta para aplicaciones en tiempo real, una mayor eficiencia en la gestión del tráfico de datos, un mejor comportamiento de la red en entornos de gran concentración de usuarios y capacidad para soportar millones de dispositivos conectados simultáneamente.

Imagen de portada | Xataka (editada con Gemini)

En Xataka | Hasta ahora tener un 5G más o menos rápido en el móvil no dependía de pagar más o menos dinero: Orange quiere cambiarlo



















