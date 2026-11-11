La salida a bolsa de Anthropic se estaba desinflando. Ahora tiene más demanda institucional que SpaceX

Anthropic ha fijado entre 70 y 78 dólares el precio de sus acciones para salir a bolsa. Eso la valora por entre 1,26 y 1,41 billones de dólares Hace unos meses se hablaba de dos billones, y hace una semana, de 1,5.

Sin embargo, un día después, los bancos colocadores ya estudian volver a subirla.

Qué ha ocurrido. Según fuentes citadas por CNBC, los pedidos ya cubren la oferta entera en cualquier punto de la horquilla. La demanda institucional es mayor que la que tenía SpaceX en el mismo momento de su proceso.

Anthropic fijará el precio dentro de una semana, el 18 de noviembre, y empezará a cotizar en Nasdaq el 19 con el ticker $ANT.

El contexto. El recorte se lo han impuesto los grandes fondos después del jueves pasado, cuando el Nasdaq perdió 2,5 billones de dólares en una sesión. Ha sido una semana horrible para la IA.

Los demócratas han arrasado en las legislativas, los votantes están rechazando en masa los centros de datos y NVIDIA ha perdido más de un billón en bolsa en las últimas tres semanas, con el escándalo de Jensen Huang como guinda de la caída.

Entre líneas. Anthropic sale con horquilla y no con un precio fijo, como hizo SpaceX. Si la demanda aguanta, puede subir el precio. Si el mercado se tuerce antes del día 18, puede bajarlo sin que parezca una derrota.

El rastro del dinero. Los 26.000 millones de la colocación privada vienen de AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA y TSMC. Todos le venden chips, fabricación o nube a Anthropic. Solo NVIDIA pone unos 10.000 millones.

Sus cotizaciones dan por hecho que Anthropic va a cumplir 901.000 millones en compromisos de gasto, así que al apoyar la salida a bolsa también se están cubriendo a ellos mismos.

El contraste. Las cuentas de Anthropic están bastante mejor que el ambiente, más propio de un tanatorio:

81.000 millones de ingresos anualizados en octubre, 10.000 más que en septiembre.

131.800 millones en caja frente a 70.700 millones en compromisos que vencen en el próximo año.

La amenaza. En la oferta oficial, los accionistas actuales apenas venden. Pero los empleados y demás accionistas internos, salvo los fundadores, pueden vender hasta un 10% de sus acciones el primer día. Eso son hasta 25.000 millones de dólares que irán directos al mercado, sin que los bancos decidan quién los compra ni a qué precio.

Y ahora qué. Un 20% de las acciones irá a pequeños inversores, el doble de lo habitual. SpaceX se disparó en su estreno, en pocas semanas cayó por debajo de su precio de salida y hoy apenas lo ha vuelto a superar.

Anthropic tiene demanda para salir de sobra. Lo que está por ver es cuánto aguantará cuando los empleados empiecen a vender.

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