Las consolas han cambiado las reglas de los precios, pero PlayStation llevó la filosofía contraria al extremo

Corría el año 1995 y se celebraba el primer E3 de la historia, una feria inaugural que nos dejaría también uno de los momentos más imborrables de toda la trayectoria del evento. No voy a ser capaz de contártelo mejor de lo que lo hizo el compañero Alejandro Alcolea precisamente en las páginas de Xataka, así que te recomiendo leer su crónica de cómo PlayStation destrozó a SEGA en dos segundos, pero te lo voy a resumir rápidamente: SEGA se las prometía muy felices con el estreno en occidente de Saturn, que había gozado de un buen arranque de ventas en Japón, y anunció que lanzaría su plataforma por 399 dólares en Estados Unidos y que estaría disponible desde ese mismo instante. Steve Race, presidente de Sony América, se subió al escenario para su intervención en la Electronic Entertainment Expo con intención de chafarles la fiesta. Lo hizo ataviado con unos papeles que hicieron más cómica e impactante una intervención tan breve como contundente, puesto que sólo dijo "299". No hizo falta nada más para asestar un golpe mortal a una SEGA que ya nunca volvería a levantarse en el campo del hardware a pesar de los fallidos esfuerzos de la siempre infravalorada Dreamcast.

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De los precios competitivos a la inagotable escalada

En aquel momento, el hacerse con una cuota de mercado amplia y plantar cara a Nintendo y a la propia SEGA era el principal objetivo de Sony con su primera incursión en el hardware de videojuegos. Lo hizo no tanto con una propuesta tecnológica apabullante, ni mucho menos, pero sí con una decidida apuesta por las 3D, un catálogo incontestable y un precio ajustadísimo. Si algo caracterizaba al mercado de consolas de la época era que la tendencia de los precios era la de bajar y tanto es así que, antes de un año, PS1 ya había bajado a 199 dólares y en sólo cuatro años ya costaba unos actualmente utópicos 99 dólares.

Si ajustamos la inflación, la cifra de salida de 299 dólares es menos impactante, claro. Hablaríamos de alrededor de 620 actualmente si hacemos los cálculos pertinentes. Una cifra que es, por ejemplo, el controvertido precio por el que salió a la venta PlayStation 3 en su modelo de 60GB en Estados Unidos. Lo llamativo, por lo tanto, no es el precio de salida tanto como el hecho de que en sólo cuatro años recortó su precio prácticamente un 70%. Lo es todavía en mayor medida si pensamos lo que ha pasado con una PlayStation 5 que arrancó costando 499 dólares en su modelo con lector, y que ahora mismo cuesta 649 dólares. Con el ajuste de inflación, PlayStation 5 seis años después de su lanzamiento es más cara que la primera PlayStation en el momento de su estreno. Del modelo Pro o de la meteórica carrera de Xbox por subir precios mejor ni hablamos, claro.

Lo de aquella primera máquina para videojuegos de Sony y su desescalada de precio no era magia, claro, ni tampoco un poco probable alarde de generosidad por parte de un gigante tecnológico. La lógica industrial de toda la vida estaba detrás de ese comportamiento de los precios: una consola resulta especialmente cara de fabricar al comienzo de su vida comercial y, a medida que pasa el tiempo, los fabricantes simplifican componentes, producen más barato, rediseñan y optimizan diseños y, en general, reducen mucho los costes. Esos ahorros permiten ajustar el precio de venta y mantener el interés por una plataforma que, entretanto, ha ido construyendo un catálogo cada vez más atractivo como fue el caso de una PlayStation original que disfrutó del origen de sagas tan relevantes incluso a día de hoy como Silent Hill, Tekken o Resident Evil, entre muchas otras.

Además, hay que sumar también la lectura de que una consola más barata puede hacerla llegar a un público que no acababa de decidirse por ella con su precio de lanzamiento; una maniobra que venía a apuntalar la sensación de que en Sony querían vender PlayStation tanto a quien la esperaba desde el primer día como a quien no había sentido un interés inicial por ella.

Teniendo todo esto en cuenta, hay mil y un factores que complican la situación hasta ese contexto que hemos vivido en los últimos cinco años y que nos hubiera producido la más absoluta incredulidad sino hubiéramos vivido la escalada tan paulatinamente. La fabricación depende de cadenas de suministro globales, que están sufriendo unos problemas terribles para satisfacer una demanda que se ve sobrecargada por industrias que mueven cantidades ingentes de dinero (IA y centros de datos, no miro a nadie…) y que están machacando especialmente la memoria y los semiconductores.

A eso se suma un escenario global todavía más extremo tras la pandemia: uno en el que las compañías buscan mejorar sus beneficios con medidas impopulares como la desaparición del formato físico o el encarecimiento de los servicios y las propias consolas para ampliar los márgenes en un contexto económico tremendamente volátil.

Incredulidad ante la lógica

Por el camino lo que hemos perdido, en cualquier caso, son toda esa retahíla de certezas que acompañaban a cada generación. Antes podías no tener prisa por comprar una consola porque acabaría llegando una revisión que la hiciera más pequeña y ligera pero con las mismas prestaciones o, sencillamente todavía, el precio bajaría lo suficiente hasta para convencer a los más indecisos. Por si todo esto fuera poco, comprar una PlayStation en 1999 significaba acceder a una máquina que llevaba cuatro años recibiendo algunos de los títulos más importantes de su historia y hacerlo por una tercera parte de lo que había costado en su estreno.

Por todo esto merece la pena volver a recordar esa época en general y aquella primera PlayStation en particular. No solo por la cantidad de grandes lanzamientos que llegaron a sus circuitos, por empezar a tratar a sus usuarios como adultos o por lo que supuso para Sony, y lo que también supuso para SEGA. También por representar una manera de entender el mercado en la que el tiempo venía a jugar a favor del consumidor en lugar de en contra, y lo hacía con una consola que se hacía más barata mientras su biblioteca de juegos exclusivos se volvía más y más grande con el ritmo endiablado que permitían unas producciones mucho menos monstruosas tanto en términos de dinero como de tiempo.

Y precisamente de esa biblioteca va la última recomendación. En 3DJuegos, el medio que dirijo, hemos querido regresar a aquella época con el primero de nuestra serie de libros dedicados a los clásicos llamado “El legado de PlayStation: Los 150 mejores juegos de la consola que marcó a una generación”. Un recorrido por una máquina que cambió la industria y que nos dejó una colección de aventuras, personajes y mundos que hoy, más que nunca, merece la pena reivindicar. El libro sale a la venta hoy día 12 de noviembre y cuenta con firmas invitadas del calibre de Shuhei Yoshida o Jason Rubin y entrevistas con figuras como Akira Yamaoka, entre otros. No parece que la industria del videojuego esté encaminada hacia que podamos comprar una PlayStation por 99 dólares, pero siempre podemos regresar a los juegos que hicieron que mereciese la pena tener una.

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