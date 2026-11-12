En 1982, Francia tenía millones de árboles y la red eléctrica más moderna. Un fin de semana sin precedentes les devolvió a la Edad Media

En noviembre de 1982, Francia tenía una red eléctrica que era la envidia de Europa, millones de árboles y una industria forestal que llevaba décadas creciendo sin parar. Nadie imaginaba que aquellos tres elementos estaban a punto de protagonizar una de las mayores catástrofes del siglo XX en el país. Bastó un fin de semana para que cientos de miles de familias regresaran a la época de las velas y una parte de Francia descubriera hasta qué punto dependía de sus infraestructuras.

El fin de semana en que el viento se volvió loco. Entre el 6 y el 8 de noviembre de 1982, una extraordinaria borrasca atlántica azotó el sur de Francia. El fenómeno se produjo cuando una profunda depresión procedente del Atlántico se encontró con un anticiclón situado sobre Europa central. La diferencia de presión atmosférica entre Burdeos y Niza llegó a alcanzar los 35 hectopascales, desencadenando vientos de una violencia excepcional.

Durante dos días, las ráfagas alcanzaron los 216 km/h en el monte Aigoual, los 166 km/h en Sète y los 155 km/h en Millau. “El viento se ha vuelto loco”, tituló entonces el periódico La Dépêche du Midi. Francia estaba sufriendo una de las peores tormentas de su historia.

De la electricidad a las velas. A medida que avanzaba el temporal, los árboles comenzaron a caer sobre las carreteras, las viviendas y los tendidos eléctricos. El resultado fue un apagón que dejó sin suministro a 700.000 hogares, aproximadamente dos millones de personas, más de 100.000 familias solo en la región de Mediodía-Pirineos.

En Dordoña, los habitantes tuvieron que recurrir a las velas mientras los trabajadores de la compañía eléctrica EDF intentaban reparar las líneas. El problema era que, antes de poder devolverles la electricidad, había que retirar los árboles que impedían acceder a las instalaciones. En una Francia que llevaba décadas modernizando sus infraestructuras, la herramienta más urgente para recuperar el suministro eléctrico pasó a ser la motosierra.

Cuando los árboles se convirtieron en el enemigo. La dimensión del desastre forestal fue extraordinaria. Según un informe publicado por el Senado francés en 2001, la tormenta derribó alrededor de 12 millones de metros cúbicos de madera en el Macizo Central. Solo en Auvernia quedaron devastadas unas 30.000 hectáreas de bosque y seis millones de metros cúbicos de madera terminaron en el suelo.

Para entender la magnitud de aquella cifra, el viento había realizado en apenas 48 horas el equivalente a cinco años de producción forestal de la región. Aquellos bosques, que durante décadas habían sido una fuente de riqueza, se habían convertido de repente en millones de obstáculos para las comunicaciones, el transporte y la recuperación de la electricidad.

Pueblos aislados y carreteras dinamitadas. Porque el viento no fue el único problema. La tormenta estuvo acompañada de precipitaciones torrenciales que alcanzaron los 610 litros por metro cuadrado en Py, una pequeña localidad de los Pirineos Orientales, el equivalente aproximado a todo un año de lluvia en París. Los ríos se desbordaron, los puentes se derrumbaron y numerosas carreteras quedaron destruidas.

En Ariège, varias localidades tuvieron que ser abastecidas mediante helicópteros, mientras que en Mérens fue necesario utilizar dinamita para reabrir una carretera. En los Altos Pirineos se organizó un puente aéreo para evacuar a los habitantes de Aragnouet y Piau-Engaly. Un estudio científico publicado en 1984 documentó cómo varios ríos superaron sus registros históricos de crecida.

Una montaña de madera que nadie quería. Cuando amainó la tormenta, Francia se encontró con otro problema: qué hacer con semejante cantidad de árboles derribados. Como contó Le Monde en mayo de 1983, el país no disponía de suficientes trabajadores forestales, maquinaria, camiones ni vagones para retirar toda aquella madera. Fue necesario recurrir a empresas alemanas, austríacas y suecas.

La avalancha de madera en el mercado provocó una caída de los precios de entre el 20% y el 50%, mientras las pérdidas forestales en Auvernia se estimaban entre 600 y 700 millones de francos. Algunos municipios, cuyos ingresos dependían de la explotación de sus bosques, afrontaban entre 30 y 40 años de dificultades económicas.

El precio de aquel fin de semana. El balance final fue devastador: 15 muertos y 60 heridos en Francia, una treintena de departamentos afectados y daños materiales estimados en 3.653 millones de francos. Cerca de 5.000 bomberos participaron en las labores de emergencia. En la costa mediterránea, las olas alcanzaron los siete metros de altura frente a Sète, mientras que en Toulouse el temporal arrancó árboles, derribó chimeneas y destrozó vehículos.

La mayoría de las víctimas francesas fallecieron como consecuencia de la caída de árboles. La catástrofe también golpeó duramente a Andorra, donde las inundaciones destruyeron edificios y arrastraron vehículos e instalaciones.

La fragilidad del progreso. La tormenta de 1982 quedó durante años como una referencia para medir la magnitud de las catástrofes forestales en Francia, hasta que los temporales de diciembre de 1999 volvieron a superar sus cifras. Sea como fuere, aquel fin de semana de noviembre había dejado una lección que iba mucho más allá de los bosques.

Una sociedad moderna podía disponer de una extensa red eléctrica, carreteras, telecomunicaciones y maquinaria industrial y, aun así, quedarse paralizada en cuestión de horas si la naturaleza estornudaba. Durante aquellos días, dos millones de franceses descubrieron que entre la comodidad del siglo XX y la vida a la luz de las velas, apenas había unos cuantos cables eléctricos y demasiados árboles.

Imagen | Pyren, Meteo

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