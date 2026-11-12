BYD sitúa a España entre los países preseleccionados para su segunda fábrica en Europa

BYD ha incluido a España en la lista de preseleccionados para su próxima fábrica en Europa. Todavía queda partido, pues el fabricante de automóviles chino afirma que el proceso sigue abierto, pero las ganas del país por atraer este tipo de inversiones están ahí.

Más músculo industrial. España es el segundo mayor productor de automóviles de Europa y lleva tiempo trabajando para convertir esa base industrial en un destino atractivo para las marcas chinas. BYD ha arrasado tanto en Europa, como a nivel global, por lo que una planta en España sería una gran victoria en ese aspecto. También vincularía la producción local de la empresa más estrechamente con un mercado donde ya ha vendido cerca de 40.000 coches este año, según Europa Press.

Esperanzas. Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, declaraba a Europa Press que España está "entre los países preseleccionados" para la planta. También moderó las expectativas, pues continuaba con un "Ya veremos cómo avanza el proceso".

En detalle. La primera fábrica europea de BYD está en Szeged, Hungría, y está previsto que comience la producción a finales de este año. España sería la segunda planta en Europa, aunque BYD también está construyendo una en Turquía, por lo que depende de cómo se cuente. De confirmarse, segunda o tercera en el área europea, seguro.

Li ya contaba durante el Salón del Automóvil de Pekín en abril que España podría convertirse en uno de los tres principales candidatos. El proceso de preselección aún no ha terminado, así que tendremos que esperar.

Lo que busca BYD. En declaraciones a Expansión, Li contaba en su momento que unos precios competitivos de la electricidad son la "prioridad número uno" de la empresa. BYD también está abierta a diferentes formatos, pues Li indicaba al medio que la empresa está buscando instalaciones industriales existentes, lo que sería más rápido y barato que construir desde cero. No obstante, admitía que encontrar unas instalaciones adecuadas es difícil y que “BYD no es muy buena en empresas conjuntas”.

Entre líneas. La producción local ofrece a BYD una forma de protegerse de las barreras comerciales. Li declaraba a Europa Press que la empresa ya ha realizado una inversión significativa en la región, por lo que los aranceles, "incluso si son de carácter temporal", le afectarían. Los planes llegan en un momento en que Bruselas debate hasta qué punto debe apoyar la producción "hecha en Europa".

España tampoco llegaría sobre una pizarra en blanco. Otros grupos chinos ya han puesto en marcha proyectos industriales allí, incluyendo SAIC (MG), Chery, o Geely, con su reciente acuerdo con Ford en la planta de Almussafes en Valencia.

Otros planes. Durante la misma entrevista, La ejecutiva aseguraba además que Yangwang, su marca de lujo, llegará a Europa. Li afirmaba que se lanzará en varios mercados occidentales, aunque aún no se ha fijado el calendario. Esto incluye el superdeportivo U9 y la berlina Altior, ambos eléctricos puros. Eso sí, no se atrevió a decir si la propia marca de Yangwang llegaría a España. Reino Unido desde luego que sí.

Por otro lado está el tema de sus estaciones de carga rápida en Europa. BYD pretende instalar unas 3.000 en el continente para finales del próximo año, y planea además toda una red de concesionarios para su otra marca premium, Denza.

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