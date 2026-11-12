Bilbao está fabricando los cimientos de los mayores molinos de viento del mundo: son gigantes de acero de más de 100 metros

La eólica marina se encuentra en una fase de expansión, sobre todo en países como Reino Unido o Dinamarca donde ya se desarrollan parques de gran envergadura de energía azul.

En nuestro país, aunque la naturaleza de las costas decante la balanza por la eólica marina flotante, también se fabrican algunos componentes esenciales de la de cimentación fija. Un buen ejemplo son unos monopiles descomunales que se están construyendo en Bilbao y que se van a instalar en el parque marino Hornsea 3, en Reino Unido, como explican desde El Periódico de la Energía.

Ingeniería de dimensiones colosales. Los monopiles, también conocidos como monopilotes, son un elemento estructural fundamental de la eólica marina. Como explican desde Iberdrola, se trata de unos enormes cilindros huecos de acero que se anclan en el lecho marino y que permiten transmitir la carga de macroestructuras tan grandes y pesadas como los aerogeneradores, desde la superficie hasta capas más profundas del subsuelo.

Estos gigantes resultan clave en la construcción de parques con turbinas cada vez más potentes y ahí nuestro país está marcando la diferencia. Su función es, por tanto, la de aportar estabilidad, algo fundamental en este tipo de instalaciones que necesitan soportar toneladas de peso, las fuerzas del viento, el oleaje y las condiciones extremas del océano. No en vano suelen ser componentes con más de 10 metros de diámetro y unas 2.000 toneladas de peso.

Bilbao fabrica los cimientos de los gigantes del mar. Al tratarse de unas estructuras con un diámetro de 11 metros, una longitud de más de 105 metros y un peso superior a las 2.300 toneladas, se han convertido en todo un reto para el fabricante, Haizea Wind Group. Sin embargo, esta empresa vizcaína ya cuenta con experiencia en la producción de grandes piezas en sus instalaciones del puerto de Bilbao, con ejemplos como los monopiles que desarrolló para el parque Norfolk Vanguard West, también frente al litoral británico.

Los componentes se han confeccionado en la planta de Haizea, que se encuentra en el término municipal de Zierbena, ocupa más de 200.000 metros cuadrados y da trabajo a más de 900 trabajadores en la zona.

El parque eólico marino más grande del mundo. Detrás de Hornsea 3, cuya entrada en funcionamiento se prevé para finales de 2027, se encuentra Ørsted. La empresa danesa lo presenta como el mayor parque eólico marino del mundo, según cuenta El Periódico de la Energía.

A unos 120 kilómetros de la costa de Norfolk, en Reino Unido, este gigante cuenta con una capacidad de 2,9 GW y podrá abastecer de energía limpia a más de 3,3 millones de hogares británicos, cuando esté en pleno funcionamiento comercial.

La última batalla de la transición energética. Uno de los aspectos más interesantes que se esconde tras esta noticia es que siempre resulta una ventaja fabricar en Europa. En la actualidad, países como China una posición dominante en distintas fases de la cadena de suministro de tecnologías energéticas.

De ahí que no solo baste con instalar aerogeneradores y tener metas muy ambiciosas en la descarbonización de la economía: también hay que disponer de fábricas, de materias primas, de tecnología y de músculo logístico y humano para poder construirlos y avanzar en la independencia energética del continente.





Imagen | Haizea Wind Group

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