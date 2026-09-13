China quiere llevar la energía eólica al cielo: este sistema genera electricidad a 4.000 metros de altura

Una central eólica en el aire. China ha desarrollado un sistema diseñado para aprovechar la fuerza del viento a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata del aerostato S4000, un prototipo que acaba de superar su primer ciclo de pruebas con resultados positivos.

¿Qué es esto exactamente? Como explica el South China Morning Post, el S4000 es un sistema eólico aerotransportado, ideado por la compañía Sawes para generar electricidad desde el cielo a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Parece un dirigible con la longitud de un Boeing 747 y utiliza helio para mantenerse en el aire y unas turbinas ligeras para ganar altura.

El pasado agosto, en el noroeste de China, este sistema completó su primer ciclo de trabajo, con pruebas de ascenso, mantenimiento de la posición, generación de energía y recuperación. Al terminar el proceso con éxito, la cadena de televisión china CCTV lo calificó como «un avance para la energía eólica de gran altitud y un paso hacia su implementación a escala industrial».

El recurso eólico en su máximo exponente. A 4.000 kilómetros de altura, los vientos son mucho más fuertes y constantes, ya que no encuentran apenas obstáculos que lo frenen. Sin la fricción de la superficie terrestre, la velocidad es entonces, mucho más alta, y alcanza cifras extremas, como en las corrientes en chorro que utilizan "como autopistas" cada día los aviones. De ahí que poner una central eólica en el cielo, aunque parezca una excentricidad, tenga mucho sentido.

Puede usarse en ubicaciones remotas. Otra de las características que hace interesante este proyecto y que recoge el medio chino es que, dado que trabaja desde el aire y solo necesita un cable para enviar la electricidad que genera de vuelta a tierra, puede trasladarse rápidamente entre diferentes sitios. Esto es especialmente útil si pensamos en el acceso a ubicaciones difíciles sin red eléctrica como desiertos, tierras altas, islas o zonas en las que ha tenido lugar un desastre, donde haga falta energía.

De los 2.000 a los 6.000 metros de altura. El S4000 es el hermano mayor de otro sistema que ya voló a 2.000 metros de altura el pasado mes de enero. Se trató del S2000, que consiguió generar 385 kWh en sus pruebas y que, hasta la llegada del nuevo modelo, había sido la central eólica voladora más potente.

Ahora, según apunta el SCMP con datos del diario Hunan Daily, el equipo de Sawes se encuentra trabajando en el modelo S6000, que operará, como no puede ser de otra manera, superando los 6.000 metros de altura.

China quiere liderar la transición ecológica. Este ejemplo "de altura" es una muestra más de la apuesta por la transición ecológica del gigante asiático. La eólica de gran altitud es una de las previsiones que se encuentran en el 15º Plan Quinquenal, que insta al país a que en los próximos años el 50% de la combinación energética tenga fuentes de energía no fósil como origen.





Imagen | South China Morning Post

En Xataka | China ha construido una plataforma solar flotante de 100 kW en medio del mar con un material sorprendente: bambú















