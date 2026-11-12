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Carrefour se adelanta al Black Friday y liquida este robot aspirador Xiaomi súper potente y con tres horas de autonomía

Un dispositivo de limpieza que aspira y pasa la mopa

Robot Aspirador Xiaomi Robot Vacuum H40 Carrefour
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Fran León

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Son muchas ya las tiendas que se están adelantando al Black Friday y una de ellas es Carrefour, que tiene ya descuentos en dispositivos de todo tipo. Una de las ofertas que ha llamado nuestra atención es la referente a este robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum H40, que ahora cuesta 179 euros (frente a los 2279 euros de PVP recomendado) y que, además, viene con una mopa adicional de regalo.

XIAOMI H40 Robot Aspirador con Auto-Vaciado

XIAOMI H40 Robot Aspirador con Auto-Vaciado

PVP en Carrefour — 179,00 Xiaomi — 199,99 Amazon — 236,52 PcComponentes — 238,31
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Succión de 10.000 Pa, navegación láser LDS y depósito de vaciado de 4 litros

Xiaomi Robot Vacuum H40

Este robot aspirador de Xiaomi busca cubrir la limpieza diaria de pisos medianos y grandes sin exigir un mantenimiento constante tras cada pasada. Su cifra más llamativa está en el motor de aspiración, que alcanza una potencia nominal de 10.000 Pa, más que suficiente para levantar polvo incrustado en alfombras de pelo corto o suciedad pesada en juntas de baldosas, por ejemplo.

También cuenta con navegación láser LDS con mapeo inteligente. Este modelo de Xiaomi utiliza un sensor láser superior para escanear la distribución de la vivienda con precisión, trazar rutas ordenadas y permitir gestionar zonas restringidas o limpiezas por habitaciones desde el móvil.

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Su batería de iones de litio ofrece hasta 180 minutos de autonomía en modo estándar, margen de sobra para completar la limpieza de viviendas de hasta 120 metros cuadrados con una sola carga y sin tener que volver al cargador.

Este es un robot aspirador con base de autovaciado con un depósito integrado de cuatro litros en la estación. Dicho depósito almacena la suciedad recogida durante semanas, evitando tener que vaciar manualmente el pequeño cajetín interno del robot después de cada ciclo.

Su cepillo antienredos está pensado para minimizar la acumulación de cabellos y pelos de mascota. Por último, se puede destacar también que incorpora un depósito de agua con mopa para realizar un fregado ligero de mantenimiento tras aspirar.

⚡ EN RESUMEN: oferta para robot aspirador xiaomi robot vacuum h40 hoy

 LO MEJOR

  • Potencia de succión por encima de su rango de precio: sus 10.000 Pa superan con holgura los 4.000 o 5.000 Pa habituales en robots por debajo de los 200 euros.
  • Autovaciado de gran capacidad: el depósito de 4 litros permite despreocuparse del vaciado de polvo durante varias semanas seguidas.

❌ LO PEOR

  • Fregado pasivo de mantenimiento... La mopa sirve para repasar el suelo y retirar polvo fino, pero no sustituye al fregado manual ni incluye rodillos giratorios con lavado en la base.
  • Altura con torreta láser... Con sus 9,7 cm de perfil debido al sensor LDS superior, conviene medir antes si cabe debajo de los sofás o muebles más bajos de casa.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes mascotas o alfombras en tu hogar, la combinación de 10.000 Pa de succión y el sistema antienredos resulta especialmente práctica para recoger pelo animal a diario sin atascos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un fregado profundo automatizado y tu prioridad es que el robot friegue manchas secas con mopas giratorias y se autolimpie con agua caliente, tendrás que mirar gamas superiores mucho más costosas.
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